Skupina ABBA je späť, po 40 rokoch vydá nový album a chystá aj špeciálne koncerty

Virtuálna verzia kapely

Prácu na albume skomplikovala pandémia

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Švédska skupina ABBA vydá po 40-ročnej pauze nový album. Voyage, ktorý nasleduje po štúdiovke The Visitors (1981), uvedie na trh 5. novembra. Novinka bude obsahovať skladby ako I Still Have Faith In You a Don’t Shut Me Down.„Na jar 1982 sme si dali pauzu a teraz sme sa rozhodli ju ukončiť. ... Hovorí sa, že je bláznivé čakať medzi albumami viac ako 40 rokov, takže sme nahrali pokračovanie albumu The Visitors,“ uviedla ABBA vo vyhlásení, ktoré zverejnila vo štvrtok.Skupina zároveň 27. mája odštartuje v Londýne sériu špeciálnych koncertov, na ktorých sa predstaví jej virtuálna verzia. Holografickú šou ABBA vytvorila s pomocou spoločnosti pre špeciálne efekty Industrial Light & Magic filmára Georgea Lucasa. Skupina avizuje, že je to „najpodivnejší a najpozoruhodnejší koncert, o akom ste mohli snívať“. Vstupenky budú v predaji od utorka.Nahrávanie albumu podnietila plánovaná šou. Pracovné stretnutia sa začali už v roku 2018, prácu na nahrávke však skomplikovala pandémia koronavírusu.Skupina ABBA vznikla v roku 1972 a tvoria ju Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson a Anni-Frid Lyngstad. Na konte majú albumy ako Waterloo (1974), ABBA (1975), Super Trouper (1980) či zmienený The Visitors (1981) a hity ako Mamma Mia, SOS, Honey, Honey, Dancing Queen, Money, Money, Money, Knowing Me, Knowing You, Thank You For The Music, The Winner Takes It All či Super Trouper. Formácia predala viac ako 380 miliónov kópií albumov a singlov a v roku 2010 ju uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.