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25. júla 2026

Trnavský kraj má za sebou mimoriadne tragickú sobotu, pri dopravných nehodách zomreli dvaja ľudia – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda Tragická nehoda

olicajti vyšetrujú okolnosti a presnú príčinu oboch tragických dopravných nehôd. Trnavský kraj poznačili v ...



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756779683_2106313333599664_6391601501237328618_n 676x474 25.7.2026 (SITA.sk) - olicajti vyšetrujú okolnosti a presnú príčinu oboch tragických dopravných nehôd.


Trnavský kraj poznačili v sobotu dve tragédie. Dopravné nehody si vyžiadali dva životy. Informovali o tom trnavskí policajti na sociálnej sieti. Prvá nehoda sa udiala na zjazde diaľnice D1 smerom na Trnavu, kde 64-ročný vodič motocykla z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo cestu a narazil do zvodidiel. Jeho 51-ročná spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Muža so zraneniami previezli záchranári do nemocnice.

Druhá nehoda sa stala medzi obcami Radošovce a Mokrý Háj, kde 73-ročný vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zišiel s vozidlom Audi A6 mimo cestu. Tam sa viackrát prevrátil a skončil v poli. Muž pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Policajti vyšetrujú okolnosti a presnú príčinu oboch tragických dopravných nehôd.

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Zdroj: SITA.sk - Trnavský kraj má za sebou mimoriadne tragickú sobotu, pri dopravných nehodách zomreli dvaja ľudia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Tragická nehoda
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