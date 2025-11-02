Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 1.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Denis, Denisa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Zaujímavosti

01. novembra 2025

Košické Jesenné Topánkobranie odštartuje v pondelok, dobročinná zbierka potrvá do piatka


Tagy: Dobročinnosť Topánky Zbierka

V pondelok 3. novembra odštartuje v metropole východu Jesenné Topánkobranie. Ako informovalo mesto Košice, ktoré túto dobročinnú zbierku vyhlásilo, topánkobranie je určené pre charitatívne organizácie, ktoré ...



gettyimages 2201099195 676x435 1.11.2025 (SITA.sk) - V pondelok 3. novembra odštartuje v metropole východu Jesenné Topánkobranie. Ako informovalo mesto Košice, ktoré túto dobročinnú zbierku vyhlásilo, topánkobranie je určené pre charitatívne organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova a rodinám v ťažkej životnej situácii. Zbierka potrvá do piatka 7. novembra.


Každý pracovný deň od 8:00 do 17:00 bude možné darovať prechodné a zimné topánky pre deti aj dospelých. Taktiež bude možné darovať plachty, deky a uteráky. „Každý pár topánok a každá prikrývka bude znamenať dôstojné prežitie chladných dní pre tých ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť nákup zimného oblečenia, či topánok a počas chladných dní by trpeli ich nedostatkom," uviedlo mesto.

V stanovenom čase bude prinesené veci osobne preberať zamestnanec magistrátu. Veci je potrebné odniesť na Magistrát mesta Košice na Triede SNP 48/A, zamestnanec preberajúci topánky a ošatenie bude čakať za bočným vchodom magistrátu, v bývalej kaviarni pri vchode do Košickej kantíny. Príchodzí v čase od 10:00 do 17:00 môžu zavolať na telefónne číslo 0918 937 370, zamestnanec mesta príde prevziať prinesené veci.

„Magistrát vyzýva všetkých záujemcov, ktorí chcú pomôcť, aby prinesené veci boli v dobrom a funkčnom stave. Ideálne by bolo, ak budú topánky zviazané šnúrkami a pri detských modeloch spojené suchým zipsom," apelovalo mesto Košice.


Zdroj: SITA.sk - Košické Jesenné Topánkobranie odštartuje v pondelok, dobročinná zbierka potrvá do piatka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dobročinnosť Topánky Zbierka
