|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 1.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Denis, Denisa
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. novembra 2025
Košické Jesenné Topánkobranie odštartuje v pondelok, dobročinná zbierka potrvá do piatka
Tagy: Dobročinnosť Topánky Zbierka
V pondelok 3. novembra odštartuje v metropole východu Jesenné Topánkobranie. Ako informovalo mesto Košice, ktoré túto dobročinnú zbierku vyhlásilo, topánkobranie je určené pre charitatívne organizácie, ktoré ...
Zdieľať
1.11.2025 (SITA.sk) - V pondelok 3. novembra odštartuje v metropole východu Jesenné Topánkobranie. Ako informovalo mesto Košice, ktoré túto dobročinnú zbierku vyhlásilo, topánkobranie je určené pre charitatívne organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova a rodinám v ťažkej životnej situácii. Zbierka potrvá do piatka 7. novembra.
Každý pracovný deň od 8:00 do 17:00 bude možné darovať prechodné a zimné topánky pre deti aj dospelých. Taktiež bude možné darovať plachty, deky a uteráky. „Každý pár topánok a každá prikrývka bude znamenať dôstojné prežitie chladných dní pre tých ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť nákup zimného oblečenia, či topánok a počas chladných dní by trpeli ich nedostatkom," uviedlo mesto.
V stanovenom čase bude prinesené veci osobne preberať zamestnanec magistrátu. Veci je potrebné odniesť na Magistrát mesta Košice na Triede SNP 48/A, zamestnanec preberajúci topánky a ošatenie bude čakať za bočným vchodom magistrátu, v bývalej kaviarni pri vchode do Košickej kantíny. Príchodzí v čase od 10:00 do 17:00 môžu zavolať na telefónne číslo 0918 937 370, zamestnanec mesta príde prevziať prinesené veci.
„Magistrát vyzýva všetkých záujemcov, ktorí chcú pomôcť, aby prinesené veci boli v dobrom a funkčnom stave. Ideálne by bolo, ak budú topánky zviazané šnúrkami a pri detských modeloch spojené suchým zipsom," apelovalo mesto Košice.
Zdroj: SITA.sk - Košické Jesenné Topánkobranie odštartuje v pondelok, dobročinná zbierka potrvá do piatka © SITA Všetky práva vyhradené.
Každý pracovný deň od 8:00 do 17:00 bude možné darovať prechodné a zimné topánky pre deti aj dospelých. Taktiež bude možné darovať plachty, deky a uteráky. „Každý pár topánok a každá prikrývka bude znamenať dôstojné prežitie chladných dní pre tých ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť nákup zimného oblečenia, či topánok a počas chladných dní by trpeli ich nedostatkom," uviedlo mesto.
V stanovenom čase bude prinesené veci osobne preberať zamestnanec magistrátu. Veci je potrebné odniesť na Magistrát mesta Košice na Triede SNP 48/A, zamestnanec preberajúci topánky a ošatenie bude čakať za bočným vchodom magistrátu, v bývalej kaviarni pri vchode do Košickej kantíny. Príchodzí v čase od 10:00 do 17:00 môžu zavolať na telefónne číslo 0918 937 370, zamestnanec mesta príde prevziať prinesené veci.
„Magistrát vyzýva všetkých záujemcov, ktorí chcú pomôcť, aby prinesené veci boli v dobrom a funkčnom stave. Ideálne by bolo, ak budú topánky zviazané šnúrkami a pri detských modeloch spojené suchým zipsom," apelovalo mesto Košice.
Zdroj: SITA.sk - Košické Jesenné Topánkobranie odštartuje v pondelok, dobročinná zbierka potrvá do piatka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dobročinnosť Topánky Zbierka
nasledujúci článok >>
Začína sa modernizácia Hvezdárne a planetária v Hlohovci, prvá etapa bude stáť 1,7 milióna eur
Začína sa modernizácia Hvezdárne a planetária v Hlohovci, prvá etapa bude stáť 1,7 milióna eur
<< predchádzajúci článok
Rekreačná lokalita Kamzík prešla obnovou, získala atypickú autobusovú zastávku aj viac miest na sedenie – FOTO
Rekreačná lokalita Kamzík prešla obnovou, získala atypickú autobusovú zastávku aj viac miest na sedenie – FOTO