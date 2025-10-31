Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

31. októbra 2025

Rekreačná lokalita Kamzík prešla obnovou, získala atypickú autobusovú zastávku aj viac miest na sedenie – FOTO


Bratislava Kamzík

Bratislavská rekreačná lokalita Kamzík za posledné dva roky prešla výraznou obnovou. Získala viac miest na sedenie, nové úsporné osvetlenie a atypickú autobusovú zastávku navrhnutú architektmi. Ako uviedla ...



31.10.2025 (SITA.sk) - Bratislavská rekreačná lokalita Kamzík za posledné dva roky prešla výraznou obnovou. Získala viac miest na sedenie, nové úsporné osvetlenie a atypickú autobusovú zastávku navrhnutú architektmi. Ako uviedla hovorkyňa Mestských lesov v Bratislave (MLB) Kristína Močková, pribudlo tu aj nové sedenie vo svahu s výhľadom, ktoré nesie názov Meňavka. Kamzík je jedným z hlavných vstupov do bratislavského lesoparku.


"Kamzík je miestom, kde sa počas celého roka stretávajú bežci, cyklisti, rodiny s deťmi aj seniori. Preto sa ho snažíme postupne zlepšovať – pribúdajú nové lavičky a sedenia, moderné a úsporné osvetlenie a dôležité sú aj bezbariérové prvky, ktoré sprístupňujú lesopark všetkým návštevníkom," priblížil riaditeľ MLB Marek Páva a dodal, že zároveň rozvíjajú aj vzdelávacie miesta, napríklad Centrum ekovýchovy či lesnícke arborétum otvorené v roku 2023.

Zmenou prešiel aj vstup do areálu


Výraznou zmenou prešiel aj vstup do areálu. Pribudla tu bezbariérová zastávka autobusu s atypickým prístreškom, ktorá vznikla v spolupráci s mestom, Metropolitným inštitútom Bratislavy a Dopravným podnikom Bratislava. Navrhlo ju architektonické štúdio Pantograph.

Zastávka stojí pri vstupe do lesoparku, v blízkosti otočiska a parkoviska pre návštevníkov. Je koncipovaná ako vstupný portál do lesoparku – otvorená do všetkých smerov a umiestnená na križovatke ciest a chodníkov.

"Nie je to tak dávno, čo autá parkovali priamo okolo bufetov a v úzkom priestore sa stretávali motorové vozidlá, rodiny s deťmi, cyklisti či turisti. Vznikali tu veľmi nebezpečné situácie," doplnil viceprimátor pre životné prostredie Jakub Mrva a dodal, že vozidlá sa podarilo presunúť na parkoviská a návštevníci dostali možnosť dopraviť sa na Kamzík rekreačnou linkou MHD. Asfaltová cesta je po novom určená už len pre peších a cyklistov, pričom časť asfaltu nahradil povrch zo žulových kociek.

Špeciálne sedenie Meňavka


Zmenou prešlo aj staré verejné osvetlenie vrátane kabeláže, ktoré vymenili za úspornejšie a estetickejšie svietidlá. Návštevníci môžu využiť aj viac miest na sedenie – pribudli áčkové sety, teda lavičky so stolom, vyrobené z lokálneho dreva zamestnancami MLB.

"Novinkou je aj špeciálne sedenie Meňavka. Je zasadené do svahu a poskytuje viac súkromia i pekné výhľady," doplnila hovorkyňa. Do areálu pribudol tiež nový mobiliár pre prevádzkovateľov bufetov.

"Mestské lesy dlhodobo pracujú na zlepšovaní hlavných vstupov do lesoparku – Kamzíka, Horárne Krasňany a Železnej studničky," poznamenala hovorkyňa s tým, že každý z týchto vstupov prechádza postupnou obnovou. "Na Partizánskej lúke pribudla tento rok bezbariérová lávka, v Krasňanoch sme počas leta dokončili revitalizáciu areálu Horárne a Kamzík meníme krok za krokom," uzarvel riaditeľ MLB Marek Páva.


Zdroj: SITA.sk - Rekreačná lokalita Kamzík prešla obnovou, získala atypickú autobusovú zastávku aj viac miest na sedenie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Bratislava Kamzík
