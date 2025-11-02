Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zaujímavosti

01. novembra 2025

Začína sa modernizácia Hvezdárne a planetária v Hlohovci, prvá etapa bude stáť 1,7 milióna eur


Tagy: Hvezdáreň

Z Hvezdárne a planetária M.R. Štefánika v Hlohovci sa má stať moderné centrum, ktoré bude spájať vedu, kultúru a vzdelávanie. Trnavský samosprávny ...



467574519_917517990524806_4414205508756120172_n 1 676x507 1.11.2025 (SITA.sk) - Z Hvezdárne a planetária M.R. Štefánika v Hlohovci sa má stať moderné centrum, ktoré bude spájať vedu, kultúru a vzdelávanie. Trnavský samosprávny kraj získal nenávratný finančný príspevok z eurofondov na prvú etapu ambiciózneho projektu. Rozsiahla dostavba a obnova technicky zastaraných priestorov prinesie zvýšenie ich kapacity a zabezpečenie bezbariérovosti.


S prvou etapou stavebných prác za 1,7 milióna eur začne spoločnosť Novosedlík už 18. novembra tohto roka, práce potrvajú 18 mesiacov. Počíta sa s výstavbou nového návštevníckeho centra s oddychovou zónou a oceľovo-skleneným mostíkom, ktorý prepojí jednotlivé objekty.

Celková investícia za desať miliónov


Súčasťou bude aj modernizácia vstupných hál, obnova spoločenských a výstavných priestorov, vznik pavilónu vedy, nových administratívnych miestností, priestorov pre workshopy a kultúrne aktivity, ako aj inštalácia technológií vrátane tepelných čerpadiel a fotovoltiky.

„Tento ambiciózny projekt bude užitočný pre celý Trnavský kraj. Pre vedu, pre vzdelávanie, pre popularizáciu astronómie, a tiež pre rozvoj komunitného života a cestovného ruchu v našom regióne,“ povedal trnavský vicežupan Patrik Voltmann. Trnavský samosprávny kraj ráta podľa župana Jozefa Viskupiča s tým, že do modernizácie hvezdárne investuje celkovo až 10 miliónov eur.

Dvadsaťtisícová návštevnosť


Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci je v súčasnosti jediným zariadením Trnavského samosprávneho kraja, ktoré slúži na vzdelávanie verejnosti a osvetovú činnosť v oblasti prírodných vied. Ročná návštevnosť tohto zariadenia sa pohybuje na úrovni 20 000 návštevníkov. Jestvujúce budovy a areál hvezdárne a planetária sú zastarané technicky, technologicky, dizajnovo aj morálne.

Hvezdáreň v Hlohovci bola založená 1. januára 1972 s pôsobnosťou pre celý vtedajší Západoslovenský kraj. Jej vzniku predchádzalo 18-ročné úsilie členov astronomického krúžku a vznik ľudovej hvezdárne s veľkou, takmer šesťmetrovou, kupolou v Závodnom klube Slovakofarmy.


Zdroj: SITA.sk - Začína sa modernizácia Hvezdárne a planetária v Hlohovci, prvá etapa bude stáť 1,7 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.

