Ministerstvu kultúry sa počet podpisov pod petíciou na odvolanie Šimkovičovej nepozdáva, podáva trestné oznámenie

Podozrenie na poškodzovanie cudzích práv

Zmanipulovaná petícia?



Agentúra SITA v tejto súvislosti osloví i organizátora petície.



22.1.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR podáva v zastúpení generálneho tajomníka Služobného úradu Lukáša Machalu trestné oznámenie pre petíciu za odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS). Ako informoval hovorca MK SR Pavol Čorba, trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR podali z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu neoprávneného prístupu do počítačového systému, sabotáže, neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, poškodzovania cudzích práv a ďalších možných súvisiacich trestných činov.„Na základe monitoringu petície „Otvorená výzva na odstúpenie ministerky Martiny Šimkovičovej“ si myslíme, že existuje dôvodné podozrenie na poškodzovanie cudzích práv, na neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, neoprávnený prístup do počítačového systému, manipuláciu s hlasovaním, marenie alebo sťažovanie plnenia dôležitej úlohy štátneho orgánu,“ píše sa v trestnom oznámení.Rezort kultúry tiež predpokladá, že značná časť podpisov pod predmetnou petíciou je rôznymi spôsobmi manipulovaná, a to s ohľadom na reálny čas i množstvo podpisov.„Čísla a podpisy v petícii nereprezentujú vo všetkých prípadoch skutočne overené fyzické osoby. Čísla hlasujúcich kontinuálne narastajú lineárnym spôsobom aj počas nočných hodín. Počet neidentifikovaných hlasujúcich a duplicitných adries hlasujúcich je rádovo v tisícoch,“ tvrdí ministerstvo. Na základe toho i ďalších zistení preto podľa nich existuje reálny predpoklad, že elektronická petícia je cielene manipulovaná.