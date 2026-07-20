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20. júla 2026

Košickí kriminalisti zadržali podozrivého zo znásilnenia, 16-ročný mladistvý už čelí obvineniu – FOTO


Tagy: Košická polícia Kriminalisti Násilný trestný čin Väzobné stíhanie Znásilnenie

Po vykonaní potrebných procesných úkonov a zaistení a vyhodnotení dôkazov okresný policajný vyšetrovateľ vzniesol 16-ročnému mladistvému obvinenie pre zločin znásilnenia v štádiu ...



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547655208_1098198022504636_7272071897247955373_n e1781110031690 676x454 20.7.2026 (SITA.sk) - Po vykonaní potrebných procesných úkonov a zaistení a vyhodnotení dôkazov okresný policajný vyšetrovateľ vzniesol 16-ročnému mladistvému obvinenie pre zločin znásilnenia v štádiu pokusu.


Košickí kriminalisti zadržali podozrivého z násilného trestného činu v priebehu niekoľkých hodín, 16-ročný mladistvý už čelí obvineniu pre pokus o znásilnenie.

Stotožnenie podozrivej osoby


Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach, od štvrtkového večera sa polícia v metropole východu intenzívne zaoberala závažným násilným trestným činom, ku ktorému došlo na území Košíc.

„Vďaka dôslednej operatívno-pátracej činnosti, preverovaniu získaných informácií a koordinovanému postupu sa kriminalistom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach podarilo už v priebehu niekoľkých hodín stotožniť podozrivú osobu,” uvádza KR PZ v Košiciach.

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Pokus o útek


Doplnilo, že podozrivý sa po zákonnej výzve pokúsil pred policajtmi utiecť, no zakrátko ho zadržali. Po vykonaní potrebných procesných úkonov a zaistení a vyhodnotení dôkazov okresný policajný vyšetrovateľ vzniesol 16-ročnému mladistvému obvinenie pre zločin znásilnenia v štádiu pokusu. Podaný bol aj návrh na jeho väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval a obvinený mladík je v súčasnosti stíhaný väzobne.

„S ohľadom na ochranu poškodenej osoby, jej súkromia a predchádzanie druhotnej viktimizácii nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie o okolnostiach skutku,” uzavrela polícia.


Zdroj: SITA.sk - Košickí kriminalisti zadržali podozrivého zo znásilnenia, 16-ročný mladistvý už čelí obvineniu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Košická polícia Kriminalisti Násilný trestný čin Väzobné stíhanie Znásilnenie
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