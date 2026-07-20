|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 20.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Iľj, Eliáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. júla 2026
Košickí kriminalisti zadržali podozrivého zo znásilnenia, 16-ročný mladistvý už čelí obvineniu – FOTO
Po vykonaní potrebných procesných úkonov a zaistení a vyhodnotení dôkazov okresný policajný vyšetrovateľ vzniesol 16-ročnému mladistvému obvinenie pre zločin znásilnenia v štádiu ...
Zdieľať
20.7.2026 (SITA.sk) - Po vykonaní potrebných procesných úkonov a zaistení a vyhodnotení dôkazov okresný policajný vyšetrovateľ vzniesol 16-ročnému mladistvému obvinenie pre zločin znásilnenia v štádiu pokusu.
Košickí kriminalisti zadržali podozrivého z násilného trestného činu v priebehu niekoľkých hodín, 16-ročný mladistvý už čelí obvineniu pre pokus o znásilnenie.
Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach, od štvrtkového večera sa polícia v metropole východu intenzívne zaoberala závažným násilným trestným činom, ku ktorému došlo na území Košíc.
„Vďaka dôslednej operatívno-pátracej činnosti, preverovaniu získaných informácií a koordinovanému postupu sa kriminalistom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach podarilo už v priebehu niekoľkých hodín stotožniť podozrivú osobu,” uvádza KR PZ v Košiciach.
Doplnilo, že podozrivý sa po zákonnej výzve pokúsil pred policajtmi utiecť, no zakrátko ho zadržali. Po vykonaní potrebných procesných úkonov a zaistení a vyhodnotení dôkazov okresný policajný vyšetrovateľ vzniesol 16-ročnému mladistvému obvinenie pre zločin znásilnenia v štádiu pokusu. Podaný bol aj návrh na jeho väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval a obvinený mladík je v súčasnosti stíhaný väzobne.
„S ohľadom na ochranu poškodenej osoby, jej súkromia a predchádzanie druhotnej viktimizácii nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie o okolnostiach skutku,” uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Košickí kriminalisti zadržali podozrivého zo znásilnenia, 16-ročný mladistvý už čelí obvineniu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Košickí kriminalisti zadržali podozrivého z násilného trestného činu v priebehu niekoľkých hodín, 16-ročný mladistvý už čelí obvineniu pre pokus o znásilnenie.
Stotožnenie podozrivej osoby
Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach, od štvrtkového večera sa polícia v metropole východu intenzívne zaoberala závažným násilným trestným činom, ku ktorému došlo na území Košíc.
„Vďaka dôslednej operatívno-pátracej činnosti, preverovaniu získaných informácií a koordinovanému postupu sa kriminalistom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach podarilo už v priebehu niekoľkých hodín stotožniť podozrivú osobu,” uvádza KR PZ v Košiciach.
Pokus o útek
Doplnilo, že podozrivý sa po zákonnej výzve pokúsil pred policajtmi utiecť, no zakrátko ho zadržali. Po vykonaní potrebných procesných úkonov a zaistení a vyhodnotení dôkazov okresný policajný vyšetrovateľ vzniesol 16-ročnému mladistvému obvinenie pre zločin znásilnenia v štádiu pokusu. Podaný bol aj návrh na jeho väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval a obvinený mladík je v súčasnosti stíhaný väzobne.
„S ohľadom na ochranu poškodenej osoby, jej súkromia a predchádzanie druhotnej viktimizácii nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie o okolnostiach skutku,” uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Košickí kriminalisti zadržali podozrivého zo znásilnenia, 16-ročný mladistvý už čelí obvineniu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Polícia našla v jazere pri Ružomberku mŕtveho muža, naďalej pátra po jeho kamarátovi – FOTO
Polícia našla v jazere pri Ružomberku mŕtveho muža, naďalej pátra po jeho kamarátovi – FOTO
<< predchádzajúci článok
Útok na linkový autobus v ukrajinsko-ruskom pohraničí zabil podľa Moskvy päť osôb vrátane dieťaťa
Útok na linkový autobus v ukrajinsko-ruskom pohraničí zabil podľa Moskvy päť osôb vrátane dieťaťa