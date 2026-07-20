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20. júla 2026

Útok na linkový autobus v ukrajinsko-ruskom pohraničí zabil podľa Moskvy päť osôb vrátane dieťaťa


Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Kyjev sa k incidentu bezprostredne nevyjadril. Päť ľudí vrátane dieťaťa zahynulo v pondelok pri útoku ukrajinského dronu na linkový autobus ...



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russia_ukraine_war_23472 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Kyjev sa k incidentu bezprostredne nevyjadril.


Päť ľudí vrátane dieťaťa zahynulo v pondelok pri útoku ukrajinského dronu na linkový autobus v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti, oznámil jej gubernátor. „Päť nevinných civilistov, vrátane maloletého, bolo zabitých pri tomto neľudskom a podlom útoku… Okrem toho utrpelo zranenia 23 civilistov, medzi nimi aj tínedžer,“ povedal šéf oblasti.

K útoku došlo v meste Šebekino, ktoré leží menej ako päť kilometrov od ukrajinskej hranice, kde ukrajinský dron podľa neho „úmyselne a cynicky zasiahol linkový autobus“. Kyjev sa k incidentu bezprostredne nevyjadril.

Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnila odvetné údery na ruské územie, čo spôsobuje rozsiahle výpadky v zásobovaní pohonnými hmotami a komplikuje každodenný život mnohých Rusov. Moskva naopak stupňuje bombardovanie Ukrajiny; jej raketové útoky zabili podľa miestnych úradov od začiatku mesiaca už desiatky ľudí. Len v pondelok si vyžiadali najmenej päť obetí, informovali ukrajinskí predstavitelia.



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Zdroj: SITA.sk - Útok na linkový autobus v ukrajinsko-ruskom pohraničí zabil podľa Moskvy päť osôb vrátane dieťaťa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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