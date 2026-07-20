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20. júla 2026
Útok na linkový autobus v ukrajinsko-ruskom pohraničí zabil podľa Moskvy päť osôb vrátane dieťaťa
Kyjev sa k incidentu bezprostredne nevyjadril. Päť ľudí vrátane dieťaťa zahynulo v pondelok pri útoku ukrajinského dronu na linkový autobus ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Kyjev sa k incidentu bezprostredne nevyjadril.
Päť ľudí vrátane dieťaťa zahynulo v pondelok pri útoku ukrajinského dronu na linkový autobus v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti, oznámil jej gubernátor. „Päť nevinných civilistov, vrátane maloletého, bolo zabitých pri tomto neľudskom a podlom útoku… Okrem toho utrpelo zranenia 23 civilistov, medzi nimi aj tínedžer,“ povedal šéf oblasti.
K útoku došlo v meste Šebekino, ktoré leží menej ako päť kilometrov od ukrajinskej hranice, kde ukrajinský dron podľa neho „úmyselne a cynicky zasiahol linkový autobus“. Kyjev sa k incidentu bezprostredne nevyjadril.
Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnila odvetné údery na ruské územie, čo spôsobuje rozsiahle výpadky v zásobovaní pohonnými hmotami a komplikuje každodenný život mnohých Rusov. Moskva naopak stupňuje bombardovanie Ukrajiny; jej raketové útoky zabili podľa miestnych úradov od začiatku mesiaca už desiatky ľudí. Len v pondelok si vyžiadali najmenej päť obetí, informovali ukrajinskí predstavitelia.
Zdroj: SITA.sk - Útok na linkový autobus v ukrajinsko-ruskom pohraničí zabil podľa Moskvy päť osôb vrátane dieťaťa © SITA Všetky práva vyhradené.
Päť ľudí vrátane dieťaťa zahynulo v pondelok pri útoku ukrajinského dronu na linkový autobus v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti, oznámil jej gubernátor. „Päť nevinných civilistov, vrátane maloletého, bolo zabitých pri tomto neľudskom a podlom útoku… Okrem toho utrpelo zranenia 23 civilistov, medzi nimi aj tínedžer,“ povedal šéf oblasti.
K útoku došlo v meste Šebekino, ktoré leží menej ako päť kilometrov od ukrajinskej hranice, kde ukrajinský dron podľa neho „úmyselne a cynicky zasiahol linkový autobus“. Kyjev sa k incidentu bezprostredne nevyjadril.
Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnila odvetné údery na ruské územie, čo spôsobuje rozsiahle výpadky v zásobovaní pohonnými hmotami a komplikuje každodenný život mnohých Rusov. Moskva naopak stupňuje bombardovanie Ukrajiny; jej raketové útoky zabili podľa miestnych úradov od začiatku mesiaca už desiatky ľudí. Len v pondelok si vyžiadali najmenej päť obetí, informovali ukrajinskí predstavitelia.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Útok na linkový autobus v ukrajinsko-ruskom pohraničí zabil podľa Moskvy päť osôb vrátane dieťaťa © SITA Všetky práva vyhradené.
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