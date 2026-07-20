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20. júla 2026
Polícia našla v jazere pri Ružomberku mŕtveho muža, naďalej pátra po jeho kamarátovi – FOTO
Policajti preverovali oznámenie o utopenom mužovi v miestnom jazere v uvedenej obci v okrese Ružomberok a o jeho nezvestnom kamarátovi. Polícia našla v jazere v obci Lisková mŕtveho muža a pátra po jeho ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Policajti preverovali oznámenie o utopenom mužovi v miestnom jazere v uvedenej obci v okrese Ružomberok a o jeho nezvestnom kamarátovi.
Polícia našla v jazere v obci Lisková mŕtveho muža a pátra po jeho kamarátovi. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) v Žiline Zuzana Šefčíková.
Uviedla, že policajti v pondelok preverovali oznámenie o utopenom mužovi v miestnom jazere v uvedenej obci v okrese Ružomberok a o jeho nezvestnom kamarátovi.
„Po príchode na miesto bol pri brehu pod vodnou hladinou nájdený 46-ročný muž bez známok života,“ priblížila Šefčíková. Doplnila, že polícia do pátrania nasadila potápača pohotovostného policajného útvaru KR PZ v Žiline.
Zdroj: SITA.sk - Polícia našla v jazere pri Ružomberku mŕtveho muža, naďalej pátra po jeho kamarátovi – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia našla v jazere v obci Lisková mŕtveho muža a pátra po jeho kamarátovi. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) v Žiline Zuzana Šefčíková.
Uviedla, že policajti v pondelok preverovali oznámenie o utopenom mužovi v miestnom jazere v uvedenej obci v okrese Ružomberok a o jeho nezvestnom kamarátovi.
„Po príchode na miesto bol pri brehu pod vodnou hladinou nájdený 46-ročný muž bez známok života,“ priblížila Šefčíková. Doplnila, že polícia do pátrania nasadila potápača pohotovostného policajného útvaru KR PZ v Žiline.
Zdroj: SITA.sk - Polícia našla v jazere pri Ružomberku mŕtveho muža, naďalej pátra po jeho kamarátovi – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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