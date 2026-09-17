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17. septembra 2026
Košickí poslanci schválili vklad nehnuteľného majetku mesta do imania spoločnosti Nájomné bývanie Košice
Celková všeobecná hodnota vkladaného majetku je necelých deväť miliónov eur. Mestskí poslanci v Košiciach schválili nepeňažný vklad nehnuteľného majetku mesta Košice do imania spoločnosti ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Celková všeobecná hodnota vkladaného majetku je necelých deväť miliónov eur.
Mestskí poslanci v Košiciach schválili nepeňažný vklad nehnuteľného majetku mesta Košice do imania spoločnosti Nájomné bývanie Košice, s. r. o. Taktiež žiadajú primátora mesta Košice, aby vykonal príslušné úkony súvisiace s nepeňažným vkladom nehnuteľného majetku v lehote určenej valným zhromaždením spoločnosti. Ako vyplýva zo schváleného materiálu, ide o pozemky vo viacerých lokalitách.
V lokalite Jesenského v košickom Starom meste ide o pozemky s celkovou výmerou vyše 4 700 metrov štvorcových v hodnote zhruba 2,1 milióna eur. V lokalite Thurzova, taktiež v Starom meste, vložilo mesto pozemky s výmerou 908 metrov štvorcových v hodnote približne 646-tisíc eur. V lokalite Clementisova v MČ Dargovských hrdinov predstavoval vklad nehnuteľného majetku čosi vyše sedemtisíc metrov štvorcových. Ich hodnota je podľa znaleckého posudku temer 1,61 milióna eur. V lokalite na Alejovej v MČ Juh mesto vložilo do imania spoločnosti viac než 12-tisíc metrov štvorcových, pričom ich hodnota je bezmála 4,6 milióna eur.
Nepeňažný vklad nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Košice do imania spoločnosti bol určený znaleckými posudkami z apríla a mája tohto roka. Celková všeobecná hodnota vkladaného majetku je necelých deväť miliónov eur.
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach rokovalo o téme založenia spoločného podniku Mesta Košice s WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft mbh Wien resp. jej dcérskou spoločnosťou, už trikrát, a to na zasadnutí v apríli 2025, v septembri 2025 a v máji 2026,” uvádza sa v materiáli. Výsledkom týchto rokovaní bolo prijatie viacerých uznesení, ktorými mestské zastupiteľstvo najmä schválilo založenie spoločného podniku, spoločenskú zmluvu a dohodu spoločníkov spoločného podniku.
„Súčasťou materiálov bola aj dôvodová správa, ktorá podrobne vysvetľovala projekty nájomného bývania a rámec spoločných vzťahov medzi Mestom Košice a WBG,” dopĺňa schválený materiál, ktorý nadväzuje na už skôr prerokované materiály. Okrem lokalít na Jesenského a Thurzovej pojednáva aj o vklade nehnuteľného majetku v lokalitách Clementisova a Alejová.
„Podiel na vybudovaných nájomných bytoch - ktoré budú určené pre potreby samosprávy Mesta Košice - bude závislý/odvodený od hodnoty vkladaných pozemkov a od hodnoty celého projektu. Vlastníkom všetkých bytov však naďalej ostane spoločný podnik,” píše sa v materiáli.
Primátor mesta Jaroslav Polaček pre médiá uviedol, že na mestskom zastupiteľstve dovŕšili proces prípravy nájomného bývania, ktorý trval niekoľko rokov. Zdôraznil, že spomedzi štyroch vložených pozemkov už v súčasnosti majú lokality Clementisova a Thurzova záväzné stanoviská mesta.
„V tejto chvíli sa bude spracúvať podklad pre získanie stavebného povolenia. Medzitým sa pridajú ďalšie lokality tak, aby sa najneskôr začiatkom budúceho roka mohlo začať s výstavbou a v roku 2028 boli byty v týchto štyroch lokalitách postavené,” vysvetlil. Malo by ísť celkovo o 750 bytov z plánovaného balíka 5 400 nájomných bytov, ktoré by mali v metropole východu v nasledujúcich rokoch pribudnúť.
Polaček zdôraznil, že investícia má ľuďom priniesť dostupné celoživotné bývanie, a to aj tým, ktorí nedosiahnu na hypotéku. Poukázal tiež na objem investície či na to, že budúci obyvatelia nájomných bytov si budú musieť zapísať trvalý pobyt v Košiciach. Vyzdvihol i prínos v podobe stabilizácie zamestnancov.
Mesto Košice malo celkovo vytipovaných 11 lokalít na výstavbu nájomných bytov. Podľa Polačekových slov o štyroch z nich verejne komunikujú, ostatné lokality sú zatiaľ neverejné, a to z dôvodu, že potrebujú vysporiadať pozemky či dokončiť infraštruktúru. „Nechceme zbytočne riskovať, že by niektorí podnikavci mohli vstupovať do týchto procesov, predlžovať ich, či blokovať mesto,” ozrejmil primátor. Dodal, že verí, že v priebehu budúceho roka ich začnú zverejňovať.
Ozrejmil, že projekt nájomného bývania je nastavený tak, aby mesto nemalo finančné náklady, a teda vstup do projektu má len podobu pozemkov vložených do spoločného podniku. „Teda stále sú akýmsi spôsobom majetkom mesta. Druhá strana, rakúska spoločnosť, ktorá v Rakúsku prevádzkuje vyše 20-tisíc bytov, do spoločného podniku vkladá financie na výstavbu,“ objasnil.
Návrh sa stretol aj s kritikou z poslaneckých lavíc, napríklad od poslanca a kandidáta na primátora Ladislava Lörinca, a to napríklad v tom, ako je zabezpečená ochrana majetku mesta v najhoršom možnom scenári, či prečo je majetok mesta vkladaný na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období.
Riaditeľ mestského magistrátu Marcel Čop odmietol, že by vklad mesta nebol chránený. Poukázal, že ak sa na niektorom pozemku do piatich rokov nezačne stavať, podľa dohodnutých pravidiel im ho partner bude musieť vrátiť. To ale podľa Čopa nehrozí, poukázal na stav rozpracovaných projektov. Vyzdvihol aj bohaté skúsenosti rakúskeho partnera.
Zdroj: SITA.sk - Košickí poslanci schválili vklad nehnuteľného majetku mesta do imania spoločnosti Nájomné bývanie Košice © SITA Všetky práva vyhradené.
Mestskí poslanci v Košiciach schválili nepeňažný vklad nehnuteľného majetku mesta Košice do imania spoločnosti Nájomné bývanie Košice, s. r. o. Taktiež žiadajú primátora mesta Košice, aby vykonal príslušné úkony súvisiace s nepeňažným vkladom nehnuteľného majetku v lehote určenej valným zhromaždením spoločnosti. Ako vyplýva zo schváleného materiálu, ide o pozemky vo viacerých lokalitách.
V lokalite Jesenského v košickom Starom meste ide o pozemky s celkovou výmerou vyše 4 700 metrov štvorcových v hodnote zhruba 2,1 milióna eur. V lokalite Thurzova, taktiež v Starom meste, vložilo mesto pozemky s výmerou 908 metrov štvorcových v hodnote približne 646-tisíc eur. V lokalite Clementisova v MČ Dargovských hrdinov predstavoval vklad nehnuteľného majetku čosi vyše sedemtisíc metrov štvorcových. Ich hodnota je podľa znaleckého posudku temer 1,61 milióna eur. V lokalite na Alejovej v MČ Juh mesto vložilo do imania spoločnosti viac než 12-tisíc metrov štvorcových, pričom ich hodnota je bezmála 4,6 milióna eur.
Hodnotu majetku určili znalecké posudky
Nepeňažný vklad nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Košice do imania spoločnosti bol určený znaleckými posudkami z apríla a mája tohto roka. Celková všeobecná hodnota vkladaného majetku je necelých deväť miliónov eur.
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach rokovalo o téme založenia spoločného podniku Mesta Košice s WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft mbh Wien resp. jej dcérskou spoločnosťou, už trikrát, a to na zasadnutí v apríli 2025, v septembri 2025 a v máji 2026,” uvádza sa v materiáli. Výsledkom týchto rokovaní bolo prijatie viacerých uznesení, ktorými mestské zastupiteľstvo najmä schválilo založenie spoločného podniku, spoločenskú zmluvu a dohodu spoločníkov spoločného podniku.
„Súčasťou materiálov bola aj dôvodová správa, ktorá podrobne vysvetľovala projekty nájomného bývania a rámec spoločných vzťahov medzi Mestom Košice a WBG,” dopĺňa schválený materiál, ktorý nadväzuje na už skôr prerokované materiály. Okrem lokalít na Jesenského a Thurzovej pojednáva aj o vklade nehnuteľného majetku v lokalitách Clementisova a Alejová.
„Podiel na vybudovaných nájomných bytoch - ktoré budú určené pre potreby samosprávy Mesta Košice - bude závislý/odvodený od hodnoty vkladaných pozemkov a od hodnoty celého projektu. Vlastníkom všetkých bytov však naďalej ostane spoločný podnik,” píše sa v materiáli.
Celoživotné bývanie a trvalý pobyt
Primátor mesta Jaroslav Polaček pre médiá uviedol, že na mestskom zastupiteľstve dovŕšili proces prípravy nájomného bývania, ktorý trval niekoľko rokov. Zdôraznil, že spomedzi štyroch vložených pozemkov už v súčasnosti majú lokality Clementisova a Thurzova záväzné stanoviská mesta.
„V tejto chvíli sa bude spracúvať podklad pre získanie stavebného povolenia. Medzitým sa pridajú ďalšie lokality tak, aby sa najneskôr začiatkom budúceho roka mohlo začať s výstavbou a v roku 2028 boli byty v týchto štyroch lokalitách postavené,” vysvetlil. Malo by ísť celkovo o 750 bytov z plánovaného balíka 5 400 nájomných bytov, ktoré by mali v metropole východu v nasledujúcich rokoch pribudnúť.
Polaček zdôraznil, že investícia má ľuďom priniesť dostupné celoživotné bývanie, a to aj tým, ktorí nedosiahnu na hypotéku. Poukázal tiež na objem investície či na to, že budúci obyvatelia nájomných bytov si budú musieť zapísať trvalý pobyt v Košiciach. Vyzdvihol i prínos v podobe stabilizácie zamestnancov.
Mesto Košice malo celkovo vytipovaných 11 lokalít na výstavbu nájomných bytov. Podľa Polačekových slov o štyroch z nich verejne komunikujú, ostatné lokality sú zatiaľ neverejné, a to z dôvodu, že potrebujú vysporiadať pozemky či dokončiť infraštruktúru. „Nechceme zbytočne riskovať, že by niektorí podnikavci mohli vstupovať do týchto procesov, predlžovať ich, či blokovať mesto,” ozrejmil primátor. Dodal, že verí, že v priebehu budúceho roka ich začnú zverejňovať.
Návrh sa stretol aj s kritikou
Ozrejmil, že projekt nájomného bývania je nastavený tak, aby mesto nemalo finančné náklady, a teda vstup do projektu má len podobu pozemkov vložených do spoločného podniku. „Teda stále sú akýmsi spôsobom majetkom mesta. Druhá strana, rakúska spoločnosť, ktorá v Rakúsku prevádzkuje vyše 20-tisíc bytov, do spoločného podniku vkladá financie na výstavbu,“ objasnil.
Návrh sa stretol aj s kritikou z poslaneckých lavíc, napríklad od poslanca a kandidáta na primátora Ladislava Lörinca, a to napríklad v tom, ako je zabezpečená ochrana majetku mesta v najhoršom možnom scenári, či prečo je majetok mesta vkladaný na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období.
Riaditeľ mestského magistrátu Marcel Čop odmietol, že by vklad mesta nebol chránený. Poukázal, že ak sa na niektorom pozemku do piatich rokov nezačne stavať, podľa dohodnutých pravidiel im ho partner bude musieť vrátiť. To ale podľa Čopa nehrozí, poukázal na stav rozpracovaných projektov. Vyzdvihol aj bohaté skúsenosti rakúskeho partnera.
Zdroj: SITA.sk - Košickí poslanci schválili vklad nehnuteľného majetku mesta do imania spoločnosti Nájomné bývanie Košice © SITA Všetky práva vyhradené.
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