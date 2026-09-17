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17. septembra 2026

Robert Fico odcestuje na Ukrajinu. Situácia podľa neho nikdy nebola taká vážna, ako je teraz


Tagy: Premiér Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt

Predseda vlády si neželá, aby sa Slovensko stalo súčasťou nejakého vojnového konfliktu. Predseda vlády Robert Fico odcestuje na Ukrajinu, kde sa zúčastní na ...



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premier robert fico scaled 1 676x450 17.9.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády si neželá, aby sa Slovensko stalo súčasťou nejakého vojnového konfliktu.


Predseda vlády Robert Fico odcestuje na Ukrajinu, kde sa zúčastní na konferencii, na ktorej budú prítomní aj predsedovia vlád ďalších krajín Európskej únie. Počas štvrtkovej návštevy Prešova podľa Úradu vlády SR Robert Fico vyjadril obavy o vývoj konfliktu na Ukrajine. „Situácia nikdy nebola tak vážna a vypätá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu, ako je to teraz,“ vyhlásil slovenský premiér.

„Mám pocit, že je povinnosťou nás politikov podstatne častejšie hovoriť o mieri ako kedykoľvek inokedy. To nie je fráza. Mier nie je fráza,“ zdôraznil predseda vlády.

Dodal, že si neželá, aby sa Slovensko stalo súčasťou nejakého vojnového konfliktu a poukázal na kontext článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorý hovorí, že ozbrojený útok proti jednej členskej krajine NATO sa považuje za útok proti všetkým „Áno, sme súčasťou NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov. Ale ako predseda vlády budem robiť všetko pre to, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu,“ podčiarkol premiér.

„Stačí, aby úmyselne alebo neúmyselne zaletel nejaký dron a trafil v členskej krajine NATO obytný dom a zabil civilistov a máme to tu. Prosím, venujme tejto téme obrovskú pozornosť. Obávam sa, že sme na hrane, a neviem si vôbec predstaviť, čo by sme v tejto krajine robili, ak by sa dostala do nejakých vojnových problémov,“ skonštatoval Robert Fico.




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Zdroj: SITA.sk - Robert Fico odcestuje na Ukrajinu. Situácia podľa neho nikdy nebola taká vážna, ako je teraz © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premiér Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt
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