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17. septembra 2026
Prezident Pellegrini vymenoval 21 nových sudcov a sudkýň
Peter Pellegrini novovymenovaným sudcom a sudkyniam pripomenul zodpovednosť, ktorá sa spája s ich povolaním. Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok v Prezidentskom ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Peter Pellegrini novovymenovaným sudcom a sudkyniam pripomenul zodpovednosť, ktorá sa spája s ich povolaním.
Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok v Prezidentskom paláci vymenoval 19 sudcov všeobecných súdov a dve sudkyne Správneho súdu v Bratislave. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR. Pri výkone svojho povolania budú podľa neho sudcovia čeliť aj rôznym formám tlaku vrátane očakávaní verejnosti či mediálneho prostredia.
„No tak ako sa uvádza aj vo vašom sľube, vaše kroky v skutočnosti podmieňujú a určujú jediné limity. Ústava Slovenskej republiky, zákony či u nás platné medzinárodné zmluvy,“ poznamenala hlava štátu.
Prezident Pellegrini novovymenovaným sudcom a sudkyniam pripomenul zodpovednosť, ktorá sa spája s ich povolaním, vyjadril presvedčenie, že noví sudcovia prispejú aj ku kvalitnejšiemu fungovaniu súdnictva a zaželal im veľa energie a úspechov pri výkone ich funkcie.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini vymenoval 21 nových sudcov a sudkýň © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok v Prezidentskom paláci vymenoval 19 sudcov všeobecných súdov a dve sudkyne Správneho súdu v Bratislave. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR. Pri výkone svojho povolania budú podľa neho sudcovia čeliť aj rôznym formám tlaku vrátane očakávaní verejnosti či mediálneho prostredia.
„No tak ako sa uvádza aj vo vašom sľube, vaše kroky v skutočnosti podmieňujú a určujú jediné limity. Ústava Slovenskej republiky, zákony či u nás platné medzinárodné zmluvy,“ poznamenala hlava štátu.
Prezident Pellegrini novovymenovaným sudcom a sudkyniam pripomenul zodpovednosť, ktorá sa spája s ich povolaním, vyjadril presvedčenie, že noví sudcovia prispejú aj ku kvalitnejšiemu fungovaniu súdnictva a zaželal im veľa energie a úspechov pri výkone ich funkcie.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini vymenoval 21 nových sudcov a sudkýň © SITA Všetky práva vyhradené.
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