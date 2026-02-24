Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

24. februára 2026

Protest pred diskusiou Fica so študentmi v Trnave sa presúva, dôvodom sú prísne bezpečnostné opatrenia


Ohlásený protest pred diskusiou premiéra Roberta Fica so študentmi v Trnave v stredu 25. februára organizátori presúvajú z Múzejného námestia na Kapitulskú ...



sni mka obrazovky 2026 02 14 o 9.59.32 676x398 24.2.2026 (SITA.sk) - Ohlásený protest pred diskusiou premiéra Roberta Fica so študentmi v Trnave v stredu 25. februára organizátori presúvajú z Múzejného námestia na Kapitulskú ulicu.

Odliv mladých ľudí


Dôvodom sú podľa vysvetlenia hlavného organizátora Petra Bestvinu prísne bezpečnostné opatrenia, pre ktoré má byť Múzejné námestie uzavreté políciou. Protest s názvom Nezneužívajte študentov na svoju kampaň! so začiatkom o 8:00 bude preto na ulici vedľa budovy Západoslovenského múzea.

„Na tomto proteste sa spolu so študentmi postavíme nielen proti zneužívaniu študentov pod hlavičkou Úradu vlády SR, ale vyjadríme aj nesúhlas s politikou, ktorá spôsobuje katastrofálny odliv mladých ľudí zo Slovenska,“ povedal Peter Bestvina.

Premiérov marketing


„Údajný vzájomný dialóg a podpora študentov sú len premiérov marketing. Študentky a študenti, ktorí sa slobodne a slušne pokúsili pri ňom vyjadriť názor odlišný od jeho komunikačnej línie, boli konfrontovaní s osočovaním, zľahčovaním a výsmechom. Takto rešpekt nevyzerá,“ dodal študent Jakub Filek zo Študentskej klubovne v Žiline, ktorá sa na organizovaní protestu podieľa.

Diskusia predsedu vlády Roberta Fica sa má konať v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave v stredu od 8:40. Vládu čaká v tento deň výjazdové rokovanie v Smoleniciach v okrese Trnava.


Zdroj: SITA.sk - Protest pred diskusiou Fica so študentmi v Trnave sa presúva, dôvodom sú prísne bezpečnostné opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Protest Študenti
