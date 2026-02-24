|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 24.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. februára 2026
Protest pred diskusiou Fica so študentmi v Trnave sa presúva, dôvodom sú prísne bezpečnostné opatrenia
Ohlásený protest pred diskusiou premiéra Roberta Fica so študentmi v Trnave v stredu 25. februára organizátori presúvajú z Múzejného námestia na Kapitulskú ...
Zdieľať
24.2.2026 (SITA.sk) - Ohlásený protest pred diskusiou premiéra Roberta Fica so študentmi v Trnave v stredu 25. februára organizátori presúvajú z Múzejného námestia na Kapitulskú ulicu.
Dôvodom sú podľa vysvetlenia hlavného organizátora Petra Bestvinu prísne bezpečnostné opatrenia, pre ktoré má byť Múzejné námestie uzavreté políciou. Protest s názvom Nezneužívajte študentov na svoju kampaň! so začiatkom o 8:00 bude preto na ulici vedľa budovy Západoslovenského múzea.
„Na tomto proteste sa spolu so študentmi postavíme nielen proti zneužívaniu študentov pod hlavičkou Úradu vlády SR, ale vyjadríme aj nesúhlas s politikou, ktorá spôsobuje katastrofálny odliv mladých ľudí zo Slovenska,“ povedal Peter Bestvina.
„Údajný vzájomný dialóg a podpora študentov sú len premiérov marketing. Študentky a študenti, ktorí sa slobodne a slušne pokúsili pri ňom vyjadriť názor odlišný od jeho komunikačnej línie, boli konfrontovaní s osočovaním, zľahčovaním a výsmechom. Takto rešpekt nevyzerá,“ dodal študent Jakub Filek zo Študentskej klubovne v Žiline, ktorá sa na organizovaní protestu podieľa.
Diskusia predsedu vlády Roberta Fica sa má konať v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave v stredu od 8:40. Vládu čaká v tento deň výjazdové rokovanie v Smoleniciach v okrese Trnava.
Zdroj: SITA.sk - Protest pred diskusiou Fica so študentmi v Trnave sa presúva, dôvodom sú prísne bezpečnostné opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Odliv mladých ľudí
Dôvodom sú podľa vysvetlenia hlavného organizátora Petra Bestvinu prísne bezpečnostné opatrenia, pre ktoré má byť Múzejné námestie uzavreté políciou. Protest s názvom Nezneužívajte študentov na svoju kampaň! so začiatkom o 8:00 bude preto na ulici vedľa budovy Západoslovenského múzea.
„Na tomto proteste sa spolu so študentmi postavíme nielen proti zneužívaniu študentov pod hlavičkou Úradu vlády SR, ale vyjadríme aj nesúhlas s politikou, ktorá spôsobuje katastrofálny odliv mladých ľudí zo Slovenska,“ povedal Peter Bestvina.
Premiérov marketing
„Údajný vzájomný dialóg a podpora študentov sú len premiérov marketing. Študentky a študenti, ktorí sa slobodne a slušne pokúsili pri ňom vyjadriť názor odlišný od jeho komunikačnej línie, boli konfrontovaní s osočovaním, zľahčovaním a výsmechom. Takto rešpekt nevyzerá,“ dodal študent Jakub Filek zo Študentskej klubovne v Žiline, ktorá sa na organizovaní protestu podieľa.
Diskusia predsedu vlády Roberta Fica sa má konať v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave v stredu od 8:40. Vládu čaká v tento deň výjazdové rokovanie v Smoleniciach v okrese Trnava.
Zdroj: SITA.sk - Protest pred diskusiou Fica so študentmi v Trnave sa presúva, dôvodom sú prísne bezpečnostné opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mierový plán pre Gazu má podporu Slovenska. Blanár zdôraznil potrebu koordinácie v rámci EÚ
Mierový plán pre Gazu má podporu Slovenska. Blanár zdôraznil potrebu koordinácie v rámci EÚ
<< predchádzajúci článok
Košický arcibiskup pri štvrtom výročí vojny na Ukrajine vyzval na modlitbu, pokánie a pomoc trpiacim
Košický arcibiskup pri štvrtom výročí vojny na Ukrajine vyzval na modlitbu, pokánie a pomoc trpiacim