Slovenskí politici reagujú na víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách v USA

7.11.2020 (Webnoviny.sk) - Na čele štátov ľudia potrebujú lídrov a osobnosti, ktoré dokážu zjednocovať a vytvárať spojenectvá. V reakcii na zatiaľ neoficiálne víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách v Spojených štátoch amerických (USA) to uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).„Dnes viac ako inokedy potrebujeme na čele štátov lídrov a osobnosti, ktoré dokážu zjednocovať a vytvárať spojenectvá. Budúci rok bude pre Slovensko dôležitý postup v otázke Parížskej dohody o zmene klímy, jadrovej dohody s Iránom, ako aj usporiadanie vzájomného obchodu napríklad v otázke férového zdaňovania ziskov nadnárodných technologických firiem. Verím, že USA budú pod novým vedením spoľahlivým partnerom pre Európu aj pre Slovensko,“ uviedla Remišová vo svojom profile na sociálnej sieti.Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) v tejto súvislosti očakáva, že Európska únia (EÚ) a USA budú globálnymi a angažovanými spojencami, ktorí budú spoločne čeliť výzve v podobe boja proti pandémii koronavírusu Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) na sociálnej sieti reagoval, že sa k voľbám v USA vyjadrí až po oficiálnom vyhlásení výsledkov. Zároveň však vyslovil, že si želá zlepšenie vzťahov medzi USA a Európskou úniou (EÚ).„Slovensko je pripravené na úzku spoluprácu s budúcim americkým prezidentom. Želám si, aby sa posilnili a zlepšili vzťahy USA s EÚ. Potrebujeme sa viac ako kedykoľvek predtým. Považujem za rovnako dôležité, aby americké inštitúcie zabezpečili plynulý a pokojný prechod k budúcej administratíve v súlade s ústavou a zákonmi USA,“ napísal v statuse.„Rešpektujeme výsledok amerických volieb. Napriek tomu, že ich priebeh bol do poslednej chvíle veľmi napätý, dúfam, že spochybňovanie priebehu volieb Donaldom Trumpom nebude mať dopad na právny štát a demokratické inštitúcie v USA,“ uviedol v reakcii štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS).Riziko, ktoré so sebou nesie nerešpektovanie výsledku, je podľa Klusa obrovské, pretože bude znamenať možnosť napodobňovať tento scenár všade vo svete. Ako dodal, bude to mať zásadný vplyv na dôveru v demokraciu ako takú.Demokrat Joe Biden porazil republikána Donalda Trumpa a zvíťazil v prezidentských voľbách v USA. Niekdajší viceprezident vyhral v štátoch Pensylvánia a Nevada, vďaka čomu získal viac ako 270 voliteľov, ktoré potrebuje na to, aby sa stal 46. prezidentom USA. Podľa dát agentúry AP ich v Zbore voliteľov dovedna dosiahol 290.