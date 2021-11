Na bieloruskej strane hraníc už migranti netáboria, hlásia Poliaci. Pokusy o ilegálny vstup do Únie pokračujú

Na pohraničníkov hádzali kamene

Malo tam byť dvetisíc migrantov

19.11.2021 (Webnoviny.sk) - Poľské úrady v piatok uviedli, že na bieloruskej strane hraníc už netáboria žiadni migranti snažiaci sa o vstup do Európskej únie. Pokračujú však pokusy o ilegálne vkročenie na územie EÚ a sú čoraz agresívnejšie.Ako vyhlásila hovorkyňa pohraničnej stráže Anna Michalská, približne 50 migrantov sa vo štvrtok dostalo cez plot do Poľska.V skupinke sa nachádzala i päťčlenná rodina, ktorá povedala, že chce zostať žiť v Poľsku. V ich prípade začali s vybavovaním žiadosti. Ostatní sa podľa Michalskej budú musieť vrátiť do Bieloruska.Neskôr zabránili vo vstupe do Poľska i ďalším dvom veľkým skupinám. Niektorí migranti hádzali na poľských pohraničníkov kamene a konáre zo stromov.Naproti tomu, stovky Iračanov sa vo štvrtok vrátili domov z Bieloruska po tom, ako sa vzdali nádeje, že sa odtiaľ dostanú do Európskej únie (EÚ).Mnohých ďalších, ktorí zostali v Bielorusku, podľa bieloruských štátnych médií presunuli do vyhrievaného skladu neďaleko hraníc a vyprázdnili tak provizórny tábor.Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) bolo na bieloruskej hranici s Poľskom v ostatných dňoch až 2000 migrantov, pričom približne polovicu tohto počtu tvorili ženy a deti.EÚ už dávnejšie obvinila režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že podnecuje príliv migrantov a využíva ich v rámci odvety za sankcie EÚ.Poľská pohraničná agentúra informovala, že od začiatku tohto mesiaca nastalo viac ako päťtisíc pokusov o prekročenie hraníc osobami prichádzajúcimi z Bieloruska. V celom minulom roku to bolo iba 88 takýchto prípadov.