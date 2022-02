Košický kraj ukončil rekonštrukciu budovy Strednej odbornej školy techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci

Budova bola v havarijnom stave

Pribudla spoločenská sála

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) po viac ako troch rokoch ukončil rekonštrukciu na Strednej odbornej škole techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci – Müszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola.Rozsiahle práce si vyžiadali náklady takmer 1,6 milióna eur, pričom viac ako 1,1 milióna eur poskytla zo svojho rozpočtu župa. Zvyšnú časť peňazí získala škola z ministerstva školstva. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.„Budova Strednej odbornej školy techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci je už 124 rokov úzko spojená s históriou tohto mesta. Žiaľ, posledných 18 rokov bola vykazovaná ako budova v havarijnom stave, vyučovanie v niektorých triedach bolo obmedzené a klesol aj počet žiakov, ktorí tu študujú. Keďže ide o jednu z najstarších budov škôl v našom kraji, rekonštruovať ju nebolo jednoduché. Kvalitné vzdelávanie vo vyhovujúcich priestoroch však chceme poskytovať vo všetkých regiónoch nášho kraja tak, aby žiaci nemuseli za lepšími podmienkami cestovať desiatky kilometrov. Snažili sme preto nájsť spôsob a po viac ako troch rokoch prác môžeme obyvateľom aj žiakom odovzdať vynovenú školu. Veríme, že bude atraktívnejšia aj pre nových záujemcov o odborné vzdelávanie,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.Rekonštrukcia bola rozdelená do dvoch etáp. Odštartovala opravou strechy - bolo potrebné vynoviť nielen krytinu, ale celú konštrukciu a strop.Vďaka obnove už žiaci môžu využívať aj podkrovie, kde pribudli učebne pre teoretické vyučovanie. Novinkou je spoločenská sála na organizovanie školských akcií.V rámci druhej etapy, v ktorej sa dostala na rad budova školy, prešli rekonštrukciou aj vnútorné schodiská, podlahy, vnútorné obklady a omietky vrátane fasády so zateplením. Súčasťou prác bola aj výmena pôvodných okien, ktoré sa nachádzali v časti budovy.Budovu školy dal v roku 1897 postaviť gróf Majláth, takmer 50 rokov fungovala ako nemocnica. Od roku 1945 tu pôsobil Okresný národný výbor. Prví žiaci zasadli do lavíc v roku 1960, škola poskytovala gymnaziálne vzdelanie. Ako stredná odborná škola funguje od roku 1986.