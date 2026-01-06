|
06. januára 2026
Šaško odsúdil útok na lekárku a sestričku v ružinovskej nemocnici, zdravotníci nemôžu čeliť fyzickým útokom či ponižovaniu
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) dôrazne odsúdil útok na lekárku a ...
6.1.2026 (SITA.sk) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) dôrazne odsúdil útok na lekárku a sestričku v bratislavskej univerzitnej nemocnici v Ružinove zo strany agresívneho pacienta a jeho rodiny, ktorý sa stal v sobotu 3. januára.
„Ako minister zdravotníctva aj ako človek dôrazne odsudzujem všetky formy násilia – o to viac, ak sú páchané na lekároch, sestrách a zdravotníckych pracovníkoch, ktorí chránia naše zdravie a životy,“ napísal Šaško na sociálnej sieti.
Zdôraznil, že vulgárne vyjadrovanie, agresivita, vyhrážky či dokonca fyzické útoky nepatria do žiadneho zdravotníckeho zariadenia. Podľa jeho slov je absolútne neprípustné, aby zdravotníci pri výkone svojej práce čelili strachu, fyzickým aj verbálnym útokom či ponižovaniu.
„Našou úlohou je zabezpečiť im bezpečné pracovné prostredie, a som vďačný za rýchly zásah polície. Násilné správanie nesmieme tolerovať a voči osobám, ktoré sa ho dopúšťajú, je potrebné okamžite vyvodiť dôsledky,“ uviedol minister.
Na incident reagoval aj podpredsedu Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (Progresívne Slovensko), ktorý okrem odsúdenia útoku poukázal aj na to, že ľudia, ktorí denne zachraňujú ľudské životy, majú mať od štátu aj spoločnosti nielen podporu, ale aj rešpekt.
„Realita je však iná. Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Kamila Šaška namiesto jasnej obrany vedy toleruje ľudí ako Peter Kotlár, ktorí relativizujú medicínu, spochybňujú vedecké fakty a zľahčujú pandémiu koronavírusu. Výsledkom je atmosféra nedôvery, za ktorú nesú vládni predstavitelia priamu zodpovednosť a ktorej dôsledkom sú aj stovky fyzických útokov na zdravotnícky personál,“ hovorí Dvořák. Podčiarkol, že zdravotníci musia byť v práci v bezpečí, najmä v čase, keď ich je na Slovensku akútny nedostatok.
„Progresívne Slovensko stojí na strane faktov, vedy a ľudí, ktorí sa starajú o naše zdravie,“ dodal. V súvislosti s incidentom v ružinovskej nemocnici v Bratislave polícia obvinila Jána S. z prečinu nebezpečného vyhrážania. Pacienta priviezla na ošetrenie sanitka.
Agresívny bol už pri odbere krvi, kričal na sestričku, že to nevie robiť a jeho to bolí. Jeho agresia sa vystupňovala v momente, keď mu sestrička chcela urobiť COVID test.
„Do ambulancie vtrhla jeho manželka, ktorá tiež kričala na lekárku a sestričku. Pacient sa začal vyhrážať, ako ošetrujúcu lekárku a sestričku pozabíja, ako si ich vonku počkajú,“ informovala o incidente hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.
Lekárka ihneď privolala SBS, medzitým do ošetrovne vtrhli ďalší príbuzní pacienta, ktorí na personál kričali a vyhrážali sa. Pacient lekárku zahnal do kúta, kde sa jej opakovane vyhrážal zabitím, potom sestru chytil za krk. Vďaka rýchlemu zásahu SBS a 15 členov Pohotovostnej motorizovanej jednotky Policajného zboru sa podarilo útok zvrátiť.
Zdroj: SITA.sk - Šaško odsúdil útok na lekárku a sestričku v ružinovskej nemocnici, zdravotníci nemôžu čeliť fyzickým útokom či ponižovaniu © SITA Všetky práva vyhradené.
