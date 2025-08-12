Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.8.2025
 Ekonomika

12. augusta 2025

Košický samosprávny kraj zavádza motivačný balík pre zamestnancov sociálnych služieb


Košický samosprávny kraj (KSK) pristupuje k systémovému riešeniu akútnych problémov v oblasti sociálnych služieb. Zavádza prvý komplexný motivačný ...



330979148_6148988228472785_7543127880724926964_n 676x450 12.8.2025 (SITA.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) pristupuje k systémovému riešeniu akútnych problémov v oblasti sociálnych služieb. Zavádza prvý komplexný motivačný balík pre zamestnancov na Slovensku. Ako informovala hovorkyňa kraja Katarína Strojná, opatrenia zahŕňajú zvýšenie platov v priemere o 18 percent pre odborných zamestnancov sociálnych služieb od 15. augusta tohto roka.

Situácia v sektore je kritická


Župa prevádzkuje trinásť zariadení sociálnych služieb s celkovou kapacitou 1 701 prijímateľov služieb, kde pracuje viac ako tisíc zamestnancov. Z toho tvorí 708 pracovníkov odborný personál vrátane zdravotných sestier, opatrovateliek a sociálnych pracovníkov. Situácia v sektore je však podľa Strojnej kritická, priemerný vek zamestnancov dosahuje 51 rokov a približne polovica má viac ako 50 rokov.

Hlavným problémom je výrazný rozdiel v platovom ohodnotení oproti zdravotníctvu. Zdravotné poisťovne vynakladajú menej financií a pre menej prijímateľov tých istých zdravotníckych úkonov v zariadeniach sociálnych služieb ako v nemocniciach. Základná mzda sestry v nemocnici od roku 2025 činí 1 430 eur, zatiaľ čo maximálny tarifný plat sestry v zariadeniach sociálnych služieb KSK dosahuje len 1 291 eur," priblížila. Táto disproporcia vedie k odchodu skúsených zamestnancov a sťažuje získavanie nových pracovníkov.

Budú zvyšovať platy


Nové opatrenia zahŕňajú stanovenie minimálnych príplatkov za sťaženú prácu a zmennosť, určenie minimálnych osobných príplatkov pre ošetrovateľský a opatrovateľský personál, ako aj možnosť individuálneho motivačného hodnotenia riaditeľmi zariadení do výšky 3,5 percenta rozpočtu na mzdy. Praktické dopady budú podľa kraja významné, opatrovateľ si polepší v priemere o 200 eur mesačne, denná sestra o 275 eur a zmenová sestra o 260 eur.

Od polovice augusta zvyšujeme platy pre 1 078 zamestnancov. Nejde len o tarify, ale o systémové riešenie s jasnými pravidlami. Ročná hodnota týchto opatrení predstavuje dva milióny eur zo zdravotných poisťovní, z ktorých sme na platy zdravotných sestier, opatrovateľov a opatrovateliek vyčlenili takmer 80 percent," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Platové opatrenia dopĺňajú podľa kraja rozsiahle investície do infraštruktúry zariadení realizované v období 2022-2025. Cieľom je nielen stabilizovať súčasný personál, ale aj prilákať novú generáciu pracovníkov do tohto spoločensky dôležitého sektora. Opatrenia KSK môžu poslúžiť ako model pre ostatné samosprávne kraje.


Zdroj: SITA.sk - Košický samosprávny kraj zavádza motivačný balík pre zamestnancov sociálnych služieb © SITA Všetky práva vyhradené.

