|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 12.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Darina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. augusta 2025
Košický samosprávny kraj zavádza motivačný balík pre zamestnancov sociálnych služieb
Košický samosprávny kraj (KSK) pristupuje k systémovému riešeniu akútnych problémov v oblasti sociálnych služieb. Zavádza prvý komplexný motivačný ...
Zdieľať
12.8.2025 (SITA.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) pristupuje k systémovému riešeniu akútnych problémov v oblasti sociálnych služieb. Zavádza prvý komplexný motivačný balík pre zamestnancov na Slovensku. Ako informovala hovorkyňa kraja Katarína Strojná, opatrenia zahŕňajú zvýšenie platov v priemere o 18 percent pre odborných zamestnancov sociálnych služieb od 15. augusta tohto roka.
Župa prevádzkuje trinásť zariadení sociálnych služieb s celkovou kapacitou 1 701 prijímateľov služieb, kde pracuje viac ako tisíc zamestnancov. Z toho tvorí 708 pracovníkov odborný personál vrátane zdravotných sestier, opatrovateliek a sociálnych pracovníkov. Situácia v sektore je však podľa Strojnej kritická, priemerný vek zamestnancov dosahuje 51 rokov a približne polovica má viac ako 50 rokov.
„Hlavným problémom je výrazný rozdiel v platovom ohodnotení oproti zdravotníctvu. Zdravotné poisťovne vynakladajú menej financií a pre menej prijímateľov tých istých zdravotníckych úkonov v zariadeniach sociálnych služieb ako v nemocniciach. Základná mzda sestry v nemocnici od roku 2025 činí 1 430 eur, zatiaľ čo maximálny tarifný plat sestry v zariadeniach sociálnych služieb KSK dosahuje len 1 291 eur," priblížila. Táto disproporcia vedie k odchodu skúsených zamestnancov a sťažuje získavanie nových pracovníkov.
Nové opatrenia zahŕňajú stanovenie minimálnych príplatkov za sťaženú prácu a zmennosť, určenie minimálnych osobných príplatkov pre ošetrovateľský a opatrovateľský personál, ako aj možnosť individuálneho motivačného hodnotenia riaditeľmi zariadení do výšky 3,5 percenta rozpočtu na mzdy. Praktické dopady budú podľa kraja významné, opatrovateľ si polepší v priemere o 200 eur mesačne, denná sestra o 275 eur a zmenová sestra o 260 eur.
„Od polovice augusta zvyšujeme platy pre 1 078 zamestnancov. Nejde len o tarify, ale o systémové riešenie s jasnými pravidlami. Ročná hodnota týchto opatrení predstavuje dva milióny eur zo zdravotných poisťovní, z ktorých sme na platy zdravotných sestier, opatrovateľov a opatrovateliek vyčlenili takmer 80 percent," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Platové opatrenia dopĺňajú podľa kraja rozsiahle investície do infraštruktúry zariadení realizované v období 2022-2025. Cieľom je nielen stabilizovať súčasný personál, ale aj prilákať novú generáciu pracovníkov do tohto spoločensky dôležitého sektora. Opatrenia KSK môžu poslúžiť ako model pre ostatné samosprávne kraje.
Zdroj: SITA.sk - Košický samosprávny kraj zavádza motivačný balík pre zamestnancov sociálnych služieb © SITA Všetky práva vyhradené.
Situácia v sektore je kritická
Župa prevádzkuje trinásť zariadení sociálnych služieb s celkovou kapacitou 1 701 prijímateľov služieb, kde pracuje viac ako tisíc zamestnancov. Z toho tvorí 708 pracovníkov odborný personál vrátane zdravotných sestier, opatrovateliek a sociálnych pracovníkov. Situácia v sektore je však podľa Strojnej kritická, priemerný vek zamestnancov dosahuje 51 rokov a približne polovica má viac ako 50 rokov.
„Hlavným problémom je výrazný rozdiel v platovom ohodnotení oproti zdravotníctvu. Zdravotné poisťovne vynakladajú menej financií a pre menej prijímateľov tých istých zdravotníckych úkonov v zariadeniach sociálnych služieb ako v nemocniciach. Základná mzda sestry v nemocnici od roku 2025 činí 1 430 eur, zatiaľ čo maximálny tarifný plat sestry v zariadeniach sociálnych služieb KSK dosahuje len 1 291 eur," priblížila. Táto disproporcia vedie k odchodu skúsených zamestnancov a sťažuje získavanie nových pracovníkov.
Budú zvyšovať platy
Nové opatrenia zahŕňajú stanovenie minimálnych príplatkov za sťaženú prácu a zmennosť, určenie minimálnych osobných príplatkov pre ošetrovateľský a opatrovateľský personál, ako aj možnosť individuálneho motivačného hodnotenia riaditeľmi zariadení do výšky 3,5 percenta rozpočtu na mzdy. Praktické dopady budú podľa kraja významné, opatrovateľ si polepší v priemere o 200 eur mesačne, denná sestra o 275 eur a zmenová sestra o 260 eur.
„Od polovice augusta zvyšujeme platy pre 1 078 zamestnancov. Nejde len o tarify, ale o systémové riešenie s jasnými pravidlami. Ročná hodnota týchto opatrení predstavuje dva milióny eur zo zdravotných poisťovní, z ktorých sme na platy zdravotných sestier, opatrovateľov a opatrovateliek vyčlenili takmer 80 percent," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Platové opatrenia dopĺňajú podľa kraja rozsiahle investície do infraštruktúry zariadení realizované v období 2022-2025. Cieľom je nielen stabilizovať súčasný personál, ale aj prilákať novú generáciu pracovníkov do tohto spoločensky dôležitého sektora. Opatrenia KSK môžu poslúžiť ako model pre ostatné samosprávne kraje.
Zdroj: SITA.sk - Košický samosprávny kraj zavádza motivačný balík pre zamestnancov sociálnych služieb © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Na diaľnici pri Prešove prichytili Poliaka s takmer tromi promile
Na diaľnici pri Prešove prichytili Poliaka s takmer tromi promile