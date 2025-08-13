Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 13.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľubomír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. augusta 2025

Odvolávanie ministra Šaška sa nekonalo, mimoriadnu schôdzu museli odložiť – VIDEO


Tagy: Mimoriadna schôdza parlamentu Minister zdravotníctva SR návrh na odvolanie

Mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR k odvolávaniu ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) sa nepodarilo otvoriť. Pri ...



Zdieľať
64f98c314ec84703588816 676x451 13.8.2025 (SITA.sk) - Mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR k odvolávaniu ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) sa nepodarilo otvoriť. Pri druhom pokuse sa prezentovalo 62 poslancov. Aby sa vôbec začalo o odvolávaní v pléne rokovať, je potrebná prítomnosť najmenej 76 zákonodarcov.


Pri prvom pokuse otvoriť dnes o 9:00 mimoriadne rokovanie sa prezentovalo len 62 poslancov. Predsedajúci Richard Raši (Hlas-SD) odložil ďalší pokus o otvorenie schôdze na štvrtok o 9:00.

Naživo: Odvolávanie Šaška v parlamente



Návrh podali opoziční poslanci


Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva podalo 41 opozičných poslancov, ako dôvod uviedli zmanipulovaný dvojmiliardový tender na záchranky. Podľa nich existujú podozrenia, že zabezpečenie zdravotnej služby pre obyvateľov SR sa pod vedením Kamila Šaška stalo predmetom politickej korupcie a obohacovania vybraných podnikateľských skupín.

„Minister svojou nečinnosťou a nekonaním, keď Národnej rade SR nepredložil včas legislatívne návrhy týkajúce sa reformy záchrannej služby, spôsobil časovú tieseň pri príprave výberového konania na vydanie povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby,“ uviedli predkladatelia návrhu a doplnili, že náklady na poskytovanie tejto služby sa po šiestich rokoch podľa odhadov pohybujú na úrovni dvoch miliárd eur z verejného zdravotného poistenia.

Napriek tomu, že prevádzkovateľom prvých štyroch ambulancií sa licencia končí už v auguste 2025, oznámenie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby o začiatku výberového konania bolo zverejnené až 26. mája a lehota na podanie žiadosti bola do 27 júna. Výberové konanie bolo po celý čas utajené. Verejnosť nemala žiadne informácie o členoch výberovej komisie ani ich odbornej kvalifikácii,“ upozornila opozícia s tým, že nebol zverejnený ani Štatút komisie na vyhodnotenie žiadostí, ani Rokovací poriadok komisie. Tie boli zverejnené až 7. augusta, a to po niekoľkotýždňovom tlaku opozície a verejnosti.

V sklade boli už nové sanitky


Média ešte pred ukončením tendra na záchranky prišli s informáciou, že v sklade pri obci Vlkanová sú uskladnené nové sanitky. Spoločnosť Agel, ktorá avizovala záujem o prevádzkovanie ambulancií záchranných služieb, potvrdila, že zakúpila nové vozidlá, aby bola v prípade úspechu vo výberovom konaní pripravená poskytovať túto službu.

Spoločnosť Agel tak objednávku zrealizovala ešte pred samotným vyhlásením výberového konania, keďže spoločnosť sama priznala, že čakacie lehoty na dodanie vozidiel sa pohybujú v mesiacoch.

Natíska sa otázka: aký podnikateľský subjekt investuje milióny eur do nákupu majetku ešte predtým, než je známe, že bude úspešný vo verejnej súťaži a bude ho potrebovať?“ uviedli navrhovatelia s tým, že podľa medializovaných informácií bola napokon spoločnosť Agel nadpriemerne úspešná a vo výberovom konaní získala 70 až 76 povolení pre svoje ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

Tender pripravený vopred?


Ako opozícia ďalej upozornila, v sklade pri obci Vlkanová boli umiestnené aj vozidlá s polepom EMS. Ide o spoločnosť Emergency Medical Solutions, s.r.o., ktorá bola založená len 6. marca tohto roku. Podľa medializovaných informácií táto firma získala až 64 povolení.

Navrhovatelia súčasne zdôraznili, že konečným užívateľom EMS je Štefan Baumann, ktorého syn Oliver Baumann v roku 2022 daroval strane hlas 10 900 eur a kandidoval vo farbách Hlasu-SD v komunálnych voľbách.

Opozícia skonštatovala, že je zrejmé, že tender na záchranky bol pripravený pre vopred určených uchádzačov s priamymi väzbami na stranu Hlas-SD. Zodpovednosť za zmanipulované výberové konanie tak podľa opozície nesie minister Šaško.


Zdroj: SITA.sk - Odvolávanie ministra Šaška sa nekonalo, mimoriadnu schôdzu museli odložiť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mimoriadna schôdza parlamentu Minister zdravotníctva SR návrh na odvolanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vojvodinskí Slováci sú občania Únie, Európska komisia musí podľa progresívcov okamžite riešiť násilný čin v Srbsku
<< predchádzajúci článok
Košický samosprávny kraj zavádza motivačný balík pre zamestnancov sociálnych služieb

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 