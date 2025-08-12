|
Utorok 12.8.2025
|Denník - Správy
12. augusta 2025
Na diaľnici pri Prešove prichytili Poliaka s takmer tromi promile
Tagy: Alkohol za volantom Obvinenie
Diaľniční policajti v Beharovciach (okres Levoča) zaznamenali na svojom úseku cesty v smere od Košíc na tunel Prešov vodiča pod vplyvom alkoholu. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa ...
12.8.2025 (SITA.sk) - Diaľniční policajti v Beharovciach (okres Levoča) zaznamenali na svojom úseku cesty v smere od Košíc na tunel Prešov vodiča pod vplyvom alkoholu.
Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, v pondelok 11. augusta po obede policajná hliadka podrobila kontrole vodiča osobného vozidla, ktorý bezdôvodne zvyšoval a znižoval svoju rýchlosť a jazdil zo strany na stranu. Vodičom bol 40-ročný Poliak.
„Bol podrobený dychovej skúške, výsledok presiahol 2,8 promile," upozornila Ligdayová. Dodala, že muža obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Vodiča zároveň obvinili z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.
