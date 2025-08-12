Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Darina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. augusta 2025

Na diaľnici pri Prešove prichytili Poliaka s takmer tromi promile


Tagy: Alkohol za volantom Obvinenie

Diaľniční policajti v Beharovciach (okres Levoča) zaznamenali na svojom úseku cesty v smere od Košíc na tunel Prešov vodiča pod vplyvom alkoholu. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa ...



Zdieľať
6437ba6b351ff906963506 676x451 12.8.2025 (SITA.sk) - Diaľniční policajti v Beharovciach (okres Levoča) zaznamenali na svojom úseku cesty v smere od Košíc na tunel Prešov vodiča pod vplyvom alkoholu.


Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, v pondelok 11. augusta po obede policajná hliadka podrobila kontrole vodiča osobného vozidla, ktorý bezdôvodne zvyšoval a znižoval svoju rýchlosť a jazdil zo strany na stranu. Vodičom bol 40-ročný Poliak.

Bol podrobený dychovej skúške, výsledok presiahol 2,8 promile," upozornila Ligdayová. Dodala, že muža obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Vodiča zároveň obvinili z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.


Zdroj: SITA.sk - Na diaľnici pri Prešove prichytili Poliaka s takmer tromi promile © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol za volantom Obvinenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Košický samosprávny kraj zavádza motivačný balík pre zamestnancov sociálnych služieb
<< predchádzajúci článok
Tragická dopravná nehoda pri Bidovciach, o život prišla 75-ročná vodička

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 