Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 23.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Filip
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

23. augusta 2025

Košický zlatý poklad oslávi 90. výročie, záujemcovia si môžu kúpiť suvenírovú bankovku


Tagy: Košický zlatý poklad

Košický zlatý poklad oslávi 90. výročie svojho nájdenia bohatým programom. Ako informovala vedúca Oddelenia propagácie a prezentačnej činnosti



Zdieľať
536923181_1521076189226325_4728054204530114172_n 676x451 23.8.2025 (SITA.sk) - Košický zlatý poklad oslávi 90. výročie svojho nájdenia bohatým programom. Ako informovala vedúca Oddelenia propagácie a prezentačnej činnosti Východoslovenského múzea (VSM) v Košiciach Lenka Šafranová, v nedeľu 24. augusta uplynie presne 90 rokov od nájdenia Košického zlatého pokladu.


Ide o unikát európskeho významu a VSM v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pri tejto príležitosti organizuje spomienkové podujatie pred Historickou účelovou budovou na Námestí Maratónu mieru. V rámci neho verejnosti pripomenie objav najväčšieho zlatého pokladu na Slovensku, a zároveň jedného z najpočetnejších mincových nálezov v Európe.

Na svoje si prídu deti aj gurmáni


„Bohatý program, ktorý potrvá od 13:00 do 19:00, uspokojí široké spektrum návštevníkov vrátane zberateľov limitovaných edícií suvenírových bankoviek, výnimočných populárno-náučných publikácií, ale aj fanúšikov nových atrakcií, ktoré obohatia vynovenú expozíciu Košického zlatého pokladu," avizovala Šafranová.

Doplnila, že pre deti je pripravené hľadanie strateného pokladu v pieskových dunách, tvorba vlastných zlatých medailí či zábavné interaktívne vystúpenie vedeckého laboratória, ktoré priamo pred nimi bude vyrábať zlato.

„Návštevníci podujatia sa vrátia v čase vďaka hereckej etude, ktorá vypovie možný príbeh objavenia pokladu," doplnila Šafranová a podotkla, že na svoje si prídu aj gurmáni. Ochutnať môžu deväťmetrový Košický sladký poklad či šampanské s jedlými zlatinkami.

Milovníci histórie a dobrodruhovia sa zas môžu tešiť na múzejná talkshow, v rámci ktorej špeciálni hostia prezradia, ako sa hľadajú ozajstné poklady a čo všetko zažije pátrač pri ich objavovaní.

Krstiť sa bude dvakrát


„Na podujatí sa bude aj krstiť, a to hneď dvakrát. Múzeum uvedie do života 0-eurovú suvenírovú bankovku s motívom unikátneho zlatého nálezu a raritnú publikáciu Poklady východného Slovenska," uviedla Šafranová. Publikáciu vychádzajúcu v zlatej väzbe si záujemcovia budú môcť aj zakúpiť, rovnako bude na predaj aj suvenírová bankovka. Tá bude na predaj približne od 13:00.

„Podujatie zavŕši slávnostný galakoncert viacerých víťazov celoslovensky najznámejšej autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad ako Kristián Dufinec, Tomáš Buranovský (BuranoWski) či Dominika Macáková (Nicky Mack). Predposledná augustová nedeľa sa tak ponesie v duchu osláv, na ktoré návštevníci len tak nezabudnú," uzavrela Šafranová.


Zdroj: SITA.sk - Košický zlatý poklad oslávi 90. výročie, záujemcovia si môžu kúpiť suvenírovú bankovku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Košický zlatý poklad
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na Geoportáli Košického kraja už možno nájsť aj mapu defibrilátorov, ktoré môžu zachrániť život
<< predchádzajúci článok
Vo Vranove nad Topľou zmodernizovali kuchynské priestory materskej školy Juh

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 