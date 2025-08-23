|
Košický zlatý poklad oslávi 90. výročie, záujemcovia si môžu kúpiť suvenírovú bankovku
Košický zlatý poklad oslávi 90. výročie svojho nájdenia bohatým programom. Ako informovala vedúca Oddelenia propagácie a prezentačnej činnosti
Ide o unikát európskeho významu a VSM v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pri tejto príležitosti organizuje spomienkové podujatie pred Historickou účelovou budovou na Námestí Maratónu mieru. V rámci neho verejnosti pripomenie objav najväčšieho zlatého pokladu na Slovensku, a zároveň jedného z najpočetnejších mincových nálezov v Európe.
Na svoje si prídu deti aj gurmáni
„Bohatý program, ktorý potrvá od 13:00 do 19:00, uspokojí široké spektrum návštevníkov vrátane zberateľov limitovaných edícií suvenírových bankoviek, výnimočných populárno-náučných publikácií, ale aj fanúšikov nových atrakcií, ktoré obohatia vynovenú expozíciu Košického zlatého pokladu," avizovala Šafranová.
Doplnila, že pre deti je pripravené hľadanie strateného pokladu v pieskových dunách, tvorba vlastných zlatých medailí či zábavné interaktívne vystúpenie vedeckého laboratória, ktoré priamo pred nimi bude vyrábať zlato.
„Návštevníci podujatia sa vrátia v čase vďaka hereckej etude, ktorá vypovie možný príbeh objavenia pokladu," doplnila Šafranová a podotkla, že na svoje si prídu aj gurmáni. Ochutnať môžu deväťmetrový Košický sladký poklad či šampanské s jedlými zlatinkami.
Milovníci histórie a dobrodruhovia sa zas môžu tešiť na múzejná talkshow, v rámci ktorej špeciálni hostia prezradia, ako sa hľadajú ozajstné poklady a čo všetko zažije pátrač pri ich objavovaní.
Krstiť sa bude dvakrát
„Na podujatí sa bude aj krstiť, a to hneď dvakrát. Múzeum uvedie do života 0-eurovú suvenírovú bankovku s motívom unikátneho zlatého nálezu a raritnú publikáciu Poklady východného Slovenska," uviedla Šafranová. Publikáciu vychádzajúcu v zlatej väzbe si záujemcovia budú môcť aj zakúpiť, rovnako bude na predaj aj suvenírová bankovka. Tá bude na predaj približne od 13:00.
„Podujatie zavŕši slávnostný galakoncert viacerých víťazov celoslovensky najznámejšej autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad ako Kristián Dufinec, Tomáš Buranovský (BuranoWski) či Dominika Macáková (Nicky Mack). Predposledná augustová nedeľa sa tak ponesie v duchu osláv, na ktoré návštevníci len tak nezabudnú," uzavrela Šafranová.
