23.8.2025
23. augusta 2025
Permakultúrna záhrada nitrianskej SPU ponúka netradičné plody, jedlé kvety aj liečivé bylinky
Obdivovať aj ochutnať tradičné a netradičné plodiny, jedlé kvety a liečivé rastliny môžu návštevníci Permakultúrnej záhrady
23.8.2025 (SITA.sk) - Obdivovať aj ochutnať tradičné a netradičné plodiny, jedlé kvety a liečivé rastliny môžu návštevníci Permakultúrnej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre, ktorá tvorí súčasť parku Botanickej záhrady SPU. Pozostáva z viacerých zón, medzi ktorými je jedlý les, lúka, vyvýšené záhony, záhon „kľúčové dierky“ a bylinkový labyrint. Nechýba ani oddychová zóna.
„Ukážkovú záhradu sme vytvorili najmä ako inšpiráciu pre ľudí. Chceli sme ukázať, že aj na malom pozemku možno vytvoriť udržateľný a bohatý ekosystém. Stále je v nej niečo zaujímavé na pozorovanie či konzumáciu, napríklad bobule, listy, stonky, korene či huby,“ povedala odborná zamestnankyňa Botanickej záhrady SPU inžinierka Jana Šlosárová.
Zóna „jedlý les“ kombinuje výsadbu drobného ovocia, ovocných stromov a jedlých kvetov. Okrem drobného ovocia, ako sú jahody, ríbezle, egreše, rakytníky, černice, muchovníky, arónia, zemolezy - kamčatské čučoriedky, a tradičných ovocných druhov, ako je hrozno, jablone, hrušky, slivky, čerešne, dule a mišpule, pribudli v záhrade nové netradičné ovocné druhy. Sú to kudránia trojlaločná, dužistopka sladká, hlošina mnohokvetá a exotická drevina s tmavomodrými dlhými plodmi známa pod názvom „prsty mŕtveho muža“.
„Priestor vypĺňajú koreniny pažítka, bylinky oregano a jedlé kvety ľaliovky, ktoré majú príjemnú sviežu chuť a používajú sa do šalátov, aj ako dekorácia v gastronómii,“ doplnila Šlosárová.
Vo vyvýšených záhonoch sa od skorej jari až do prvých mrazov vystrieda veľké množstvo rastlín. Nájdeme tu zeleninu, bylinky, koreniny a kvety.
„Počas jari mohli návštevníci vidieť a ochutnať klasický hrach siaty, hrach dreňový, ázijské druhy listovej zeleniny mizuna, horčicu čínsku, guľatú mrkvu na rýchlenie, fialovú mrkvu, rukolu a farebnú reďkovku. Letné vyvýšené záhony zase ponúkajú pestrosť zeleniny v kombinácii s kvetmi krasuľky a aksamietnice, ktoré lákajú opeľovačov. Zo zeleniny boli vysadené rôzne odrody rajčiaka jedlého a papriky ročnej, rôznofarebné odrody mangoldu, popínavá fazuľa, pór, machovky a iné druhy,“ priblížila Šlosárová.
Svoje miesto si tu našli aj aromatické a liečivé bylinky. Okrem vône prinášajú spolu vysadeným rastlinám len pozitívne vlastnosti. Nechtík lekársky má napríklad jedlé liečivé kvety. Za zmienku stojí aj jednoročná bylinka a korenina perila krovitá prezývaná čierna žihľava. Liečivé vlastnosti má celá rastlina, listy sa využívajú aj do šalátov.
„Bylinkový labyrint bude mať v budúcnosti nový koncept liečivých rastlín, ktorý obohatí jeho súčasnú podobu a ponúkne návštevníkom ešte viac možností na objavovanie a učenie sa o liečivých bylinách. Určite nebudú chýbať tradičné liečivé, aromatické a koreninové rastliny, ale aj menej známe druhy,“ dodala Šlosárová. V záhrade postupne pribudli aj hracie a edukačné prvky - dendrofón, senzorický chodník, skleník s umiestnenou knižnicou a oddychová hojdačka.
Ako informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová, pozornosti návštevníkov isto neujdú ani hŕby kameňov, konárov, dreva a lístia. Ide o vytvorené životné prostredie pre užitočné organizmy, ako sú ježkovia, hady, jašteričky, vtáky, hmyz či dážďovky. Tieto organizmy pomáhajú brániť záhradu pred škodcami a zabraňujú ich nekontrolovateľnému množeniu. Preto má v Permakultúrnej záhrade SPU svoje miesto aj hmyzí hotel.
