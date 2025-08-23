Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 23.8.2025
 Meniny má Filip
 24hod.sk    Z domova

23. augusta 2025

Permakultúrna záhrada nitrianskej SPU ponúka netradičné plody, jedlé kvety aj liečivé bylinky


Botanická záhrada permakultúra

Obdivovať aj ochutnať tradičné a netradičné plodiny,  jedlé kvety a liečivé rastliny môžu návštevníci Permakultúrnej záhrady



529315823_1158135223004839_5525963621458782826_n 676x449 23.8.2025 (SITA.sk) - Obdivovať aj ochutnať tradičné a netradičné plodiny,  jedlé kvety a liečivé rastliny môžu návštevníci Permakultúrnej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v  Nitre, ktorá tvorí súčasť parku Botanickej záhrady SPU. Pozostáva z viacerých zón, medzi ktorými je jedlý les, lúka, vyvýšené záhony, záhon „kľúčové dierky“ a bylinkový labyrint. Nechýba ani oddychová zóna.


„Ukážkovú záhradu sme vytvorili najmä ako inšpiráciu pre ľudí. Chceli sme ukázať, že aj na malom pozemku možno vytvoriť udržateľný a bohatý ekosystém. Stále je v nej niečo zaujímavé na pozorovanie či konzumáciu, napríklad bobule, listy, stonky, korene či huby,“ povedala odborná zamestnankyňa Botanickej záhrady SPU inžinierka Jana Šlosárová.

Jedlý les a vyvýšené záhony


Zóna „jedlý les“ kombinuje výsadbu drobného ovocia, ovocných stromov a jedlých kvetov. Okrem drobného ovocia, ako sú jahody, ríbezle, egreše, rakytníky, černice, muchovníky, arónia, zemolezy - kamčatské čučoriedky, a tradičných ovocných druhov, ako je hrozno, jablone, hrušky, slivky, čerešne, dule a mišpule, pribudli v záhrade nové netradičné ovocné druhy. Sú to kudránia trojlaločná, dužistopka sladká, hlošina mnohokvetá a exotická drevina s tmavomodrými dlhými plodmi známa pod názvom „prsty mŕtveho muža“.

„Priestor vypĺňajú koreniny pažítka, bylinky oregano a jedlé kvety ľaliovky, ktoré majú príjemnú sviežu chuť a používajú sa do šalátov, aj ako dekorácia v gastronómii,“ doplnila Šlosárová.

Vo vyvýšených záhonoch sa od skorej jari až do prvých mrazov vystrieda veľké množstvo rastlín. Nájdeme tu zeleninu, bylinky, koreniny a kvety.

„Počas jari mohli návštevníci vidieť a ochutnať klasický hrach siaty, hrach dreňový, ázijské druhy listovej zeleniny mizuna, horčicu čínsku, guľatú mrkvu na rýchlenie, fialovú mrkvu, rukolu a farebnú reďkovku. Letné vyvýšené záhony zase ponúkajú pestrosť zeleniny v kombinácii s kvetmi krasuľky a aksamietnice, ktoré lákajú opeľovačov. Zo zeleniny boli vysadené rôzne odrody rajčiaka jedlého a papriky ročnej, rôznofarebné odrody mangoldu, popínavá fazuľa, pór, machovky a iné druhy,“ priblížila Šlosárová.

Bylinkový labyrint


Svoje miesto si tu našli aj aromatické a liečivé bylinky. Okrem vône prinášajú spolu vysadeným rastlinám len pozitívne vlastnosti. Nechtík lekársky má napríklad jedlé liečivé kvety. Za zmienku stojí aj jednoročná bylinka a korenina perila krovitá prezývaná čierna žihľava. Liečivé vlastnosti má celá rastlina, listy sa využívajú aj do šalátov.

„Bylinkový labyrint bude mať v budúcnosti nový koncept liečivých rastlín, ktorý obohatí jeho súčasnú podobu a ponúkne návštevníkom ešte viac možností na objavovanie a učenie sa o liečivých bylinách. Určite nebudú chýbať tradičné liečivé, aromatické a koreninové rastliny, ale aj menej známe druhy,“ dodala Šlosárová. V záhrade postupne pribudli aj hracie a edukačné prvky - dendrofón, senzorický chodník, skleník s umiestnenou knižnicou a oddychová hojdačka.

Ako informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová, pozornosti návštevníkov isto neujdú ani hŕby kameňov, konárov, dreva a lístia. Ide o vytvorené životné prostredie pre užitočné organizmy, ako sú ježkovia, hady, jašteričky, vtáky, hmyz či dážďovky. Tieto organizmy pomáhajú brániť záhradu pred škodcami a zabraňujú ich nekontrolovateľnému množeniu. Preto má v Permakultúrnej záhrade SPU svoje miesto aj hmyzí hotel.


Zdroj: SITA.sk - Permakultúrna záhrada nitrianskej SPU ponúka netradičné plody, jedlé kvety aj liečivé bylinky © SITA Všetky práva vyhradené.

Botanická záhrada permakultúra
