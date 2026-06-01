01. júna 2026

Košický župan Trnka bude obhajovať svoj mandát po tretíkrát – VIDEO


Trnka vedie košickú župu od roku 2017, vo funkcii vtedy vystriedal Zdenka Trebuľu. Predseda Košického samosprávneho ...



1.6.2026 (SITA.sk) - Trnka vedie košickú župu od roku 2017, vo funkcii vtedy vystriedal Zdenka Trebuľu.


Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka bude obhajovať svoj mandát po tretíkrát. Oznámil to na tlačovej besede. Trnka vedie košickú župu od roku 2017, vo funkcii vtedy vystriedal Zdenka Trebuľu.

Trnka sa tak zaradil k už ohláseným kandidátom, medzi ktorými je viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová (KDH), nezávislý kandidát Džemal Kodrazi, poslanec Národnej rady SR a kandidát strany Hlas-SD Igor Šimko aj Marián Porvažník, ktorého podporujú viaceré opozičné strany na čele s Progresívnym Slovenskom.

Pôvodne kandidoval aj bývalý minister hospodárstva Karel Hirman za mimoparlamentnú stranu Demokrati, pred niekoľkými dňami sa ale kandidatúry vzdal v prospech Porvažníka.


Zdroj: SITA.sk

Mestá a obce predstavujú projekty pre zlepšenie životných podmienok detí a rozvoj ich vzdelávania
Odbory varujú pred globálnym úpadkom práv pracujúcich aj v západných demokraciách

