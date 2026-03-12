|
12. marca 2026
Kosová žiada ospravedlnenie od Jurík, minister spravodlivosti a sudcovia bránia predsedníčku Súdnej rady
Minister spravodlivosti Boris Susko, Združenie sudcov Slovenska ale aj
12.3.2026 (SITA.sk) - Minister spravodlivosti Boris Susko, Združenie sudcov Slovenska ale aj mimovládna organizácia Via Iuris sa zastali šéfky Súdnej rady SR Marcely Kosovej v spore s poslankyňou opozičného Progresívneho Slovenska Beátou Jurík. Kosová od poslankyne žiada ospravedlnenie za jej výrok týkajúci sa postu vedúceho prokurátora Európskej prokuratúry pre Slovensko.
Jurík totiž v súvislosti s faktom, že SR doteraz nemá vybratého náhradníka za Juraja Novockého, ktorému funkčné obdobie končí v júli tohto roku skonštatovala, že slovenskí prokurátori nemajú záujem kandidovať, pretože si nemyslia, že „s takouto výberovou komisiou“, ktorej súčasťou je aj Marcela Kosová, budú úspešní.
„Ako minister spravodlivosti považujem výroky poslankyne Beáty Jurík z Progresívneho Slovenska na adresu predsedníčky Súdnej rady SR Marcely Kosovej za neprípustné a za čiarou," uviedol Susko s tým, že Kosová nie je politička.
„Nie je nominantkou vlády, Národnej rady SR ani prezidenta. Je predsedníčkou ústavného orgánu, ktorú si do funkcie zvolili samotní sudcovia. Útočiť na ňu nepodloženými tvrdeniami preto neznamená len osobný útok na konkrétneho človeka – je to útok na súdy a na nezávislosť súdnej moci ako takej. Ak niekto bez akýchkoľvek argumentov naznačuje, že prítomnosť predsedníčky súdnej rady vo výberovej komisii ,demotivuje' kandidátov na európskeho prokurátora, ide o vážne spochybňovanie dôvery v ústavnú inštitúciu. Takéto výroky z úst poslankyne parlamentu sú neprípustné," zdôraznil minister.
Podľa organizácie Via Iuris opozičná politička vo svojej argumentácii spochybnila nezávislosť inštitúcie osobným útokom na jej predsedníčku.
„Kým na adresu politika môžu na tlačovkách zaznieť ozaj tvrdé vyjadrenia a ten to musí akceptovať, tak to isté nemusí znášať sudca či predsedníčka ústavnej inštitúcie. Presne takou inštitúciou je aj súdna rada, a preto je podľa nás vyjadrenie pani Jurík neakceptovateľný verbálny útok, za ktorý by sa mala ospravedlniť alebo predložiť dôkazy, o ktoré môže svoje tvrdenie oprieť," skonštatovala organizácia.
Zároveň doplnila, že politici by nemali nepodloženými tvrdeniami vťahovať členov a členky súdnej rady do politického zápasu medzi vládou a opozíciou, pretože tým znižujú dôveru verejnosti v riadne fungovanie tejto inštitúcie ako ústavného orgánu sudcovskej legitimity. „O to viac to platí pre politikov, ktorí sami seba označujú za demokratickú alternatívu k vláde Roberta Fica," dodala Via Iuris.
Združenie sudcov Slovenska v tejto súvislosti uviedlo, že výrok poslankyne je hrubým znevážením nestrannosti a nezaujatosti najvyššej predstaviteľky súdnictva – predsedníčky Súdnej rady SR, bez akéhokoľvek legitímneho podkladu.
„Verejne prezentované tvrdenie, negatívne zafarbené kontextom a pomenovaním uvedenej tlačovej konferencie, nestojí na žiadnych objektívnych skutočnostiach vzbudzujúcich pochybnosť z politicky motivovaného konania predsedníčky súdnej rady," skonštatovalo združenie sudcov. To zároveň apeluje na politikov, aby nevťahovali súdnictvo a jeho predstaviteľov, či jednotlivých sudcov do politického boja.
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová žiada od poslankyne hnutia Progresívne Slovensko Beáty Jurík verejné ospravedlnenie za výroky, ktoré zazneli 5. marca na tlačovej konferencii s názvom „Diabolský plán Fica na znefunkčnenie Európskej prokuratúry“. Vyjadrenia predstaviteľov Progresívneho Slovenska, najmä poslankyne Jurík, označila Kosová za neprípustný hrubý politický útok založený na klamstvách.
„Pokiaľ pani Jurík tvrdí, že slovenskí prokurátori nemajú záujem kandidovať, pretože si nemyslia, že ,s takouto výberovou komisiou', ktorej súčasťou je aj Marcela Kosová, budú úspešní, je namieste otázka: politici z PS majú priame napojenie alebo politický vplyv na konkrétnych prokurátorov? Kto z nich poskytol opozičnej poslankyni Jurík ,informácie', z ktorých má byť jasné, že sú prokurátori demotivovaní aj zložením výberovej komisie?,“ pýta sa Kosová.
Podľa predsedníčky súdnej rady osočujúce vyjadrenia poslankyne Jurík zasahujú nielen do jej práv, ale aj do nezávislosti súdnej moci. Zároveň tvrdí, že výroky poslankyne nemajú oporu v realite a ich cieľom je osobný politický prospech pred voľbou na podpredsedu hnutia Progresívne Slovensko, ktorá sa má uskutočniť 28. marca.
„Ak by si pani Jurík pozrela aspoň základnú vec, a to zverejnenú zápisnicu z výberového konania, ktoré sa uskutočnilo ešte v júni 2025, zistila by, že všetky rozhodnutia výberovej komisie boli prijaté jednohlasne, teda pomerom hlasov 5:0,“ uviedla Kosová. „Verejne žiadam poslankyňu Beátu Jurík, aby sa mi do 25. marca 2026 verejne ospravedlnila. V opačnom prípade sa budem musieť brániť súdnou cestou,“ vyhlásila Kosová.
Zdroj: SITA.sk - Kosová žiada ospravedlnenie od Jurík, minister spravodlivosti a sudcovia bránia predsedníčku Súdnej rady © SITA Všetky práva vyhradené.
