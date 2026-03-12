Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Slovenská licencovaná krypto služba crypto4me vstupuje na európsky trh


Tagy: Kryptomeny PR

Prostredníctvom webovej stránky crypto4me.eu je možné jednoducho a transparentne nakupovať najobľúbenejšie kryptomeny. Crypto4me je ...



c4m_logo_1280x840_big 676x444 12.3.2026 (SITA.sk) - Prostredníctvom webovej stránky crypto4me.eu je možné jednoducho a transparentne nakupovať najobľúbenejšie kryptomeny. Crypto4me je projektom spoločnosti Madison Six j.s.a., ktorá v decembri 2025 ako jedna z prvých získala od Národnej banky Slovenska licenciu na poskytovanie služieb kryptoaktív (MiCA).


"Crypto4me sme vytvorili s jasným cieľom: ponúknuť ľuďom jednoduchý, rýchly a bezpečný spôsob, ako nakupovať kryptomeny v plne regulovanom prostredí. To podporí umelá inteligencia, ktorá zjednodušuje prácu s kryptomenami, poskytuje pokročilejšie prehľady alebo posilňuje bezpečnosť a prevenciu chýb," opísal prvý míľnik od získania európskej licencie Miloš Mázor, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Madison Six, a doplnil: "Aplikáciu vyvíjame tak, aby sa prispôsobovala svojmu používateľovi a ponúkala mu tak čo najviac personalizované prostredie."

Crypto4me umožňuje nákup všetkých základných kryptomien na čele s bitcoinom, etherom alebo solanou. V súlade s prísnymi podmienkami európskej licencie MiCA dbá spoločnosť na najvyššie štandardy bezpečnosti obchodovania a uchovávania kryptomien v peňaženkách, ako aj na ďalšie opatrenia, ako je viacfaktorové overovanie klientov, šifrovanie a pravidelné penetračné testy.

Službu crypto4me prevádzkuje spoločnosť Madison Six j.s.a., licencovaný poskytovateľ služieb kryptoaktív podľa európskej regulácie MiCA.

Viac informácií pre klientov: crypto4me.eu

Kontakt: support@crypto4me.eu

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Slovenská licencovaná krypto služba crypto4me vstupuje na európsky trh © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kryptomeny PR
