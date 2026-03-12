|
Maškarová na začiatku sezóny apeluje na motorkárov, najviac nehôd paradoxne spôsobujú dlhoroční vodiči – VIDEO
Najviac dopravných nehôd na motorkách spôsobujú motorkári, ktorí majú vodičský preukaz ...
Zdieľať
12.3.2026 (SITA.sk) - Najviac dopravných nehôd na motorkách spôsobujú motorkári, ktorí majú vodičský preukaz viac ako 10 rokov. Upozornila na to na štvrtkovej tlačovej konferencii prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová a tým, že najmenej nehôd majú začínajúci motorkári s praxou do jedného roka. Toto podľa Maškarovej naznačuje, že práve dlhoročná prax môže viesť k podceneniu rizika.
"Z hľadiska veku najviac dopravných nehôd spôsobujú vodiči (motocyklov, pozn. SITA) od 30 do 39 rokov a pod nich druhá najvyššia riziková skupina sú vodiči motocyklov vo veku 50 až 59 rokov," zdôraznila Maškarová.
Celkovo podľa nej v roku 2025 zomrelo pri nehodách motoriek 25 osôb. "V dvoch prípadoch išlo o spolujazdcov," doplnila policajná prezidentka.
Do začiatku roku 2026 eviduje polícia podľa nej už dve obete nehôd na motorkách. "Nestávajú sa tragické nehody motocyklistov len mimo obce, ale aj v obciach," upozornila Maškarová.
Motorkári sú zároveň podľa policajnej prezidentky popri chodcoch druhými najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. "Hlavne preto, že motocykel je malý, často ho prehliadneme v našich spätných zrkadlách," skonštatovala Maškarová.
Samotní motorkári by podľa šéfky polície mali pre vlastnú bezpečnosť dbať na technický stav svojho motocykla a nosiť primerané oblečenie a prilbu. "Určite apelujem na dodržiavanie rýchlosti, na dodržiavanie vzdialenosti, pretože aj tá je jednou z príčin, kedy sa stáva dopravná nehoda," dodala Maškarová.
Zdroj: SITA.sk - Maškarová na začiatku sezóny apeluje na motorkárov, najviac nehôd paradoxne spôsobujú dlhoroční vodiči – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
