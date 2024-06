Vláda zneužíva útok a dáva Ficovi papalášske výhody, matovičovci požadujú stiahnutie tzv. lex atentát (video)

Celoživotné výhody

Vláda zneužíva atentát

Protiústavný zákon

12.6.2024 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko požaduje stiahnutie takzvaného lex atentát. Návrh zákona podľa nich hrubo zasahuje do práva ľudí na zhromažďovanie, poukázali aj na to, že neprešiel riadnym pripomienkovým konaním. Vo svojej výzve tiež kritizujú, že návrh umožňuje zákaz protestu z dôvodov, ktoré sú ľahko zneužiteľné.„Napríklad stačí, ak provokatéri zvolajú kontraprotest a už to bude dôvod na zrušenie protestu. Zároveň Ministerstvo vnútra hrozí pokutami obciam, ak takéto protesty schvália," uvádzajú matovičovci.Poukázali tiež, že návrh zákona by predsedovi vlády Smer-SD ) mal zaistiť celoživotné výhody v podobe ochranky, platu i auta. Hnutie zdôraznilo, že nik okrem štvornásobného premiéra Fica podmienky, ktoré upravuje predmetný návrh, nespĺňa, a ani dlho spĺňať nebude.„Vláda síce hovorí, že takéto výhody by mali mať aj predsedovia opozičných strán, ale bolo by to skôr šikanovanie a prenasledovanie opozičných oponentov než výhoda," tvrdí politický subjekt.Náklady na doživotný príjem, auto s vodičom i ochranku pre premiéra vyčíslilo hnutie Slovensko na sumu viac ako 26-tisíc eur za mesiac.„Ak dostane Fico doživotný plat a doživotné vyvážanie sa po Slovensku, ako to zabezpečí jeho väčšiu bezpečnosť? Vláda zneužíva atentát a dáva Ficovi ďalšie papalášske výhody, ktoré nás všetkých budú stáť približne 30-tisíc eur mesačne,“ tvrdí predseda hnutia Slovensko Igor Matovič Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová tiež poukázala, že tento návrh prichádza v čase, keď sú vysoké ceny potravín a ministerstvo zdravotníctva zrušilo napríklad zubné benefity pre ľudí.„Žiadame vládnu koalíciu, aby tento zákon, ktorý je protiústavný a porušuje právo ľudí zhromažďovať sa, bezodkladne stiahla,“ vyzvala.