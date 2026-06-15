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15. júna 2026

Izraelské jednotky zostanú v Libanone, Sýrii aj v Pásme Gazy, vyhlásil minister obrany


Tagy: Izraelská armáda Izraelská vláda Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy

Jisrael Kac odmietol stiahnutie jednotiek a varoval Irán pred tvrdou odvetou v prípade útoku. Izraelský minister obrany



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israel_palestinians_gaza__52_ 676x451 15.6.2026 (SITA.sk) - Jisrael Kac odmietol stiahnutie jednotiek a varoval Irán pred tvrdou odvetou v prípade útoku.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v pondelok vyhlásil, že izraelská armáda zostane v bezpečnostných zónach v Libanone, Sýrii a Pásme Gazy na neurčitý čas.


Urobil tak len niekoľko hodín po oznámení dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe vrátane konfliktu v Libanone.



Bezpečnosť krajiny


Kac vo vyhlásení uviedol, že vláda premiéra Benjamina Netanjahua považuje pokračujúcu vojenskú prítomnosť za nevyhnutnú pre bezpečnosť krajiny.


„Izraelské obranné sily zostanú v bezpečnostných zónach v Libanone, Sýrii a Gaze na neobmedzený čas, aby chránili hranice a izraelské komunity pred džihádistickými prvkami,“ vyhlásil minister.


Podľa neho budú tieto oblasti vyčistené od miestnych obyvateľov a armáda zničí všetku teroristickú infraštruktúru nad zemou aj pod zemou vrátane objektov využívaných ozbrojenými skupinami.



Najväčšie úspechy Izraela


Kac zdôraznil, že udržanie kontroly nad obsadenými územiami patrí medzi najväčšie úspechy izraelskej armády a vláda preto odmieta stiahnutie jednotiek z Libanonu napriek medzinárodnému tlaku.


Minister zároveň varoval Irán, že ak by zaútočil na Izrael v reakcii na izraelské operácie v Libanone, izraelská armáda odpovie „plnou silou“.


Podľa Kaca Izrael neustúpi zo svojich bezpečnostných požiadaviek a bude pokračovať v ochrane svojich občanov aj po oznámení americko-iránskej mierovej dohody.




Zdroj: SITA.sk - Izraelské jednotky zostanú v Libanone, Sýrii aj v Pásme Gazy, vyhlásil minister obrany © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelská armáda Izraelská vláda Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy
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