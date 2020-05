Aplikácia eKaranténa eviduje už takmer dvetisíc používateľov, štát čaká na schválenie od Apple

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.5.2020 - Na Slovensku je v utorok k 15:00 zaevidovaných takmer 2 000 používateľov aplikácie eKaranténa, ktorí prekročili hranice alebo boli prepustení do domácej karantény. Aktuálne je 1 613 ľudí doma. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov.Člen permanentného krízového štábu pre oblasť IT Ján Bučkuliak v pondelok 25. mája uviedol, že 96 percent ľudí, ktorí doteraz chceli eKaranténu využiť, ju aj využiť mohli. Zvyšné 4 percentá mali nejaký problém so svojím zariadením so systémom Android a museli ísť do štátnej karantény.V ich prípadoch išlo podľa Bučkuliaka o bežné užívateľské problémy, ako staré a nevyhovujúce verzie operačného systému v mobiloch, či problémy s kvalitou fotografie pre potvrdenie biometrie.Bučkuliak zároveň potvrdil, že štát stále čaká na schválenie aplikácie spoločnosťou Apple. „Status zostal nezmenený, stále čakáme na vyjadrenie. Žiaden zásadný problém, o ktorom by som vedel, že by rozporovali kód aplikácie, alebo niečo podobné, tam ale nie je," uviedol. Spoločnosť Google aplikáciu pre operačný systém Android schválila v nedeľu dopoludnia.