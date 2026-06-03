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03. júna 2026
Video: Tatran Prešov získal jubilejný 20. titul v extralige, vo finále zdolal HK Bojnice
Tatran Prešov dovŕšil dvadsiaty majstrovský titul v najvyššej súťaži hádzanárov na Slovensku. V predchádzajúcich dvoch rokoch spečatili majstrovský titul proti Považskej Bystrice až v piatom ...
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V predchádzajúcich dvoch rokoch spečatili majstrovský titul proti Považskej Bystrice až v piatom zápase finálovej série v domácej hale, tentoraz to proti Bojniciam bolo na palubovke súpera o zápas skôr. Hádzanári Tatrana Prešov sú opäť majstrami Slovenska.
Obhajcovia titulu sa tešia z jubilejného dvadsiateho zisku Pohára Antona Frola po triumfe v Prievidzi nad HK Bojnice 28:22 (17:10).
Dvadsať titulov plus tri
Tatran premenil svoju 23. finálovú účasť na jubilejnú 20. majstrovskú trofej v ére samostatnosti. Ďalšie tri tituly má Prešov ešte z čias Československa.
Zverenci trénera Radoslava Antla upravili konečný stav finálovej série na 3:1. Bojnice sa napriek prehre tešia pri ich prvej finálovej účasti z historického zisku strieborných medailí a vyše 1900 divákov sa s nimi rozlúčilo v stoji.
Prišli si po víťazstvo
"Prišli sme si do Bojníc po víťazstvo a nechceli sme nechať nič na náhodu. Prvý polčas bol výborný, vyhrali sme ho 17:10. Mali sme výbornú obranu na čele s brankárom. V úvode druhého polčasu sme išli na deväť a viac-menej sa dohrávalo. My sme už nejako netlačili a dohrali sme to do víťazného konca. Sme šťastní, gratulujem chlapcom, realizačnému tímu, všetkým. Vyhrali sme zaslúžene," zhodnotil tréner Radoslav Antl na klubovom webe Tatrana.
Jeho zverenci rozhodlo o svojom víťazstve už v prvom polčase, v ktorom si vypracoval sedemgólový náskok. Po ako tak vyrovnanej úvodnej štvrťhodine ovládol favorit zápasu druhú časť úvodného dejstva. Domácim sa nedarilo v zakončení, keď len ťažko prekonávali súperovu obranu, navyše nepremenili až štyri zo šiestich sedmičiek.
Desaťgólový Bogdanič
V úvode druhého polčasu bol náskok Tatrana už deväťgólový a zaplnenej hale už bolo jasné, že druhý zázrak sa v Prievidzi konať nebude a Tatran už bezpečne dokráčal za ziskom vytúženého titulu. Najlepším strelcom Tatrana v poslednom zápase sezóny bol s 10 gólmi Tim Jenko Bogdanič, v drese Bojníc sa osemkrát presadil Tomáš Smetánka.
"Sme veľmi radi, že sme získali dvadsiaty titul. Je to obrovské číslo a veľmi sa z toho tešíme. Pre mňa je to desiaty titul, tiež okrúhle číslo. Som šťastný, že som to vo svojej kariére dosiahol vďaka chlapcom, vďaka kolektívu, vďaka všetkým fanúšikom. Ďakujeme fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť do Prievidze, ale aj tým, ktorí nám držali palce pri televíznych obrazovkách," povedal kapitán Tatrana Lukáš Urban.
Zdroj: SITA.sk - Tatran Prešov má dvadsiaty titul a jeho kapitán desiaty. Sú to obrovské čísla, vraví Urban © SITA Všetky práva vyhradené.
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