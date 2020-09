Pellegrini povedal, kedy odíde z funkcie podpredsedu parlamentu a neodpustil si poznámku k strane Smer-SD

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Expremiér a líder mimoparlamentnej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini sa k 30. septembru vzdá postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) . Informoval o tom na stredajšej tlačovej besede.„Rešpektujem, že naša novovzniknutá strana Hlas - sociálna demokracia neprešla parlamentnými voľbami a strana Smer si nárokuje tento post na základe volebného výsledku. Dovolím si poznamenať, že bez ohľadu na to, čo si kto o tom myslí, sme sa nemalou mierou o výsledok Smeru pričinili aj my, ktorí sme odišli do strany Hlas - sociálna demokracia," povedal expremiér Pellegrini.Ako dodal, týmto krokom sa definitívne rozviazali spojenia s ich bývalou politickou stranou.Strana Smer - sociálna demokracia už avizovala, že na post podpredsedu NR SR navrhne Juraja Blanára