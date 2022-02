Kouč FC Chelsea Tuchel mal pozitívny test na koronavírus, tím odcestuje na MS klubov bez neho

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Úradujúci víťaz futbalovej Ligy majstrov v Európe anglický tím FC Chelsea z Londýna vycestuje do Spojených arabských emirátov na majstrovstvá sveta klubov pod hlavičkou Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) bez svojho nemeckého trénera Thomasa Tuchela.Štyridsaťosemročný kouč mal totiž pozitívny test na koronavírus a na lavičke "The Blues" bude chýbať aj v sobotňajšom súboji FA Cupu proti Plymouth."The Blues" odletia do SAE už v sobotu večer a v Abú Zabí ich v stredu 9. februára čaká semifinále turnaja proti víťazovi nedeľňajšieho súboja medzi saudskoarabským Al Hilalom a domácim klubom Al-Džazíra.Vedenie Londýnčanov potvrdilo, že Tuchel sa nachádza v izolácii a v sobotu z Londýna neodletí, no k tímu sa plánuje pripojiť, len čo sa jeho karanténa v Anglicku skončí. Ak Chelsea v stredu v semifinále uspeje, v sobotu 12.2. absolvuje finálový duel MS klubov.Priamo do semifinále MS klubov je nasadený aj brazílsky klub Palmeiras zo Sao Paula, ktorý v utorok 8.2. absolvuje duel proti víťazovi sobotňajšieho stretnutia medzi egyptským Al Ahly SC a mexickým CF Monterrey.