Marinčin by mohol Slovensku pomôcť v olympijskej kvalifikácii, všetko závisí od jeho nového klubu

Reprezentácia bola vždy česť

Viac než dvesto zápasov v NHL

17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ukončenie 11-ročného pôsobenia v zámorí a príchod do českého Třinca dáva nádej, že obranca Martin Marinčin by sa mohol častejšie objavovať v hokejovej reprezentácii Slovenska. Účastník jednej olympiády a troch majstrovstiev sveta bol adeptom na reprezentačný dres aj na nedávnych MS v lotyšskej Rige, ale tam to ešte nevyšlo."Ja by som prišiel rád, ale posledné slovo malo Toronto. Pýtali sme sa, či ma neuvoľnia, ale klub potreboval široký káder v taxi tíme. Počítalo sa, že Maple Leafs pôjdu v play-off ďaleko, čo, žiaľ, nevyšlo," uviedol Martin Marinčin v rozhovore na webe hockeyslovakia.sk.V závere augusta tohto roka by sa však v národnom drese už mohol objaviť. V dňoch 27.- 30. 8. je v Bratislave na programe jedna zo skupín hokejovej kvalifikácie na OH do Pekingu a najproduktívnejší Slovák MS 2019 by tam nemusel chýbať."Určite som tomu otvorený, ale hlavné slovo bude mať Třinec. Pre mňa však bola reprezentácia vždy česť, a preto rád pomôžem,“ zdôraznil víťaz Calder Cupu z roku 2018.Dvadsaťdeväťročný Martin Marinčin strávil v zámorí viac ako dekádu, počas tohto obdobia absolvoval v NHL spolu 227 duelov s bilanciou 5 gólov a 29 asistencií, najprv vo farbách Edmontonu Oilers , potom za Toronto Maple Leafs V ostatnom ročníku hral v nižšej súťaži AHL za Toronto Marlies a absolvoval len 14 súbojov s bilanciou 1+4. Toronto malo v skrátenej sezóne 2021 príliš silnú zostavu na to, aby si v nej košický rodák našiel miesto."Po hokejovej stránke to nebolo ideálne, ale v Kanade sa mi narodil synček a v tomto smere sme boli s manželkou šťastní. Bolo to teda také zmiešané. Ja som však vopred vedel, že v Toronte 'vyskladali' extrémne silné mužstvo a bude ťažké dostať sa do základnej zostavy. Celkovo čo sa týka jedenástich rokov v Kanade, začiatok bol super, posledné sezóny už neboli podľa mojich predstáv. Som však vďačný za tie roky, dali mi veľa po hokejovej aj ľudskej stránke," dodal Marinčin na oficiálnom webe SZĽH.