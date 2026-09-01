Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 1.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

01. septembra 2026

Kováčik priznal, že SFZ dlží aj hráčom. Zväz sa s nimi dohodol na termíne, keď im prémie vyplatí – VIDEO


Tagy: Dlhy Financie Slovenskí futbalisti

Síce konkrétnu cifru neuviedol, priznal, že ide o niečo cez 200-tisíc eur. Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik bol hosťom v relácii FutbalSK a okrem iného sa rozoberali aj ...



Zdieľať
jan kovacik titulka 676x453 1.9.2026 (SITA.sk) - Síce konkrétnu cifru neuviedol, priznal, že ide o niečo cez 200-tisíc eur.


Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik bol hosťom v relácii FutbalSK a okrem iného sa rozoberali aj finančné problémy.

Téme sa nevyhol, ale vysvetlil, že sú určitým subjektom dlžní isté sumy, no nešpecifikoval ich. Bližšie to však definoval, keď spomenul, že ani hráči nedostali sľúbené prémie za kvalifikáciu na MS 2026.

Síce konkrétnu cifru neuviedol, priznal, že ide o niečo cez 200-tisíc eur. Presne to prezradí po 7. septembri, keď bude garantované, že danou čiastkou bude zväz disponovať.

Futbaloví reprezentanti sú o nelichotivej situácii informovaní. "Oni vedia, v akej situácii sa SFZ nachádza. Dohodli sme sa, do akého termínu budú mať tieto finančné prostriedky zaplatené," prezradil Kováčik s tým, že sa termín dodrží.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dostal dôveru


V relácii sa dostal aj k voľbám, ktoré opäť raz ovládol. "V Európe nepoznám prezidenta futbalového zväzu, ktorý by bol populárny. Pri všetkom, ako bola kampaň proti mne, tak som dostal dôveru od delegátov. To sú ľudia, ktorí ma roky poznajú a vedia, čo som za 15 rokov urobil," poznamenal ďalej.

Cení si, že celé voľby nehodnotili podľa súčasného stavu, ale podľa plánov a cieľov, ktoré si vytýčil - okrem iného aj toho, aby SFZ "hájil svoje záujmy na súdoch".

"Nevidím dôvod teraz utekať. Chcem túto situáciu ďalej riešiť a robiť rozhodnutia, aj keď mnohé sú nepopulárne," dodal Kováčik v spomenutej relácii.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Kováčik priznal, že SFZ dlží aj hráčom. Zväz sa s nimi dohodol na termíne, keď im prémie vyplatí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dlhy Financie Slovenskí futbalisti
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Slovan ho pustil a Žilina po ňom siahla. Janus je nová posila Vlkov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 