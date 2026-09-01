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01. septembra 2026
Kováčik priznal, že SFZ dlží aj hráčom. Zväz sa s nimi dohodol na termíne, keď im prémie vyplatí – VIDEO
Tagy: Dlhy Financie Slovenskí futbalisti
Síce konkrétnu cifru neuviedol, priznal, že ide o niečo cez 200-tisíc eur. Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik bol hosťom v relácii FutbalSK a okrem iného sa rozoberali aj ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Síce konkrétnu cifru neuviedol, priznal, že ide o niečo cez 200-tisíc eur.
Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik bol hosťom v relácii FutbalSK a okrem iného sa rozoberali aj finančné problémy.
Téme sa nevyhol, ale vysvetlil, že sú určitým subjektom dlžní isté sumy, no nešpecifikoval ich. Bližšie to však definoval, keď spomenul, že ani hráči nedostali sľúbené prémie za kvalifikáciu na MS 2026.
Síce konkrétnu cifru neuviedol, priznal, že ide o niečo cez 200-tisíc eur. Presne to prezradí po 7. septembri, keď bude garantované, že danou čiastkou bude zväz disponovať.
Futbaloví reprezentanti sú o nelichotivej situácii informovaní. "Oni vedia, v akej situácii sa SFZ nachádza. Dohodli sme sa, do akého termínu budú mať tieto finančné prostriedky zaplatené," prezradil Kováčik s tým, že sa termín dodrží.
V relácii sa dostal aj k voľbám, ktoré opäť raz ovládol. "V Európe nepoznám prezidenta futbalového zväzu, ktorý by bol populárny. Pri všetkom, ako bola kampaň proti mne, tak som dostal dôveru od delegátov. To sú ľudia, ktorí ma roky poznajú a vedia, čo som za 15 rokov urobil," poznamenal ďalej.
Cení si, že celé voľby nehodnotili podľa súčasného stavu, ale podľa plánov a cieľov, ktoré si vytýčil - okrem iného aj toho, aby SFZ "hájil svoje záujmy na súdoch".
"Nevidím dôvod teraz utekať. Chcem túto situáciu ďalej riešiť a robiť rozhodnutia, aj keď mnohé sú nepopulárne," dodal Kováčik v spomenutej relácii.
Zdroj: SITA.sk - Kováčik priznal, že SFZ dlží aj hráčom. Zväz sa s nimi dohodol na termíne, keď im prémie vyplatí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik bol hosťom v relácii FutbalSK a okrem iného sa rozoberali aj finančné problémy.
Téme sa nevyhol, ale vysvetlil, že sú určitým subjektom dlžní isté sumy, no nešpecifikoval ich. Bližšie to však definoval, keď spomenul, že ani hráči nedostali sľúbené prémie za kvalifikáciu na MS 2026.
Síce konkrétnu cifru neuviedol, priznal, že ide o niečo cez 200-tisíc eur. Presne to prezradí po 7. septembri, keď bude garantované, že danou čiastkou bude zväz disponovať.
Futbaloví reprezentanti sú o nelichotivej situácii informovaní. "Oni vedia, v akej situácii sa SFZ nachádza. Dohodli sme sa, do akého termínu budú mať tieto finančné prostriedky zaplatené," prezradil Kováčik s tým, že sa termín dodrží.
Dostal dôveru
V relácii sa dostal aj k voľbám, ktoré opäť raz ovládol. "V Európe nepoznám prezidenta futbalového zväzu, ktorý by bol populárny. Pri všetkom, ako bola kampaň proti mne, tak som dostal dôveru od delegátov. To sú ľudia, ktorí ma roky poznajú a vedia, čo som za 15 rokov urobil," poznamenal ďalej.
Cení si, že celé voľby nehodnotili podľa súčasného stavu, ale podľa plánov a cieľov, ktoré si vytýčil - okrem iného aj toho, aby SFZ "hájil svoje záujmy na súdoch".
"Nevidím dôvod teraz utekať. Chcem túto situáciu ďalej riešiť a robiť rozhodnutia, aj keď mnohé sú nepopulárne," dodal Kováčik v spomenutej relácii.
Zdroj: SITA.sk - Kováčik priznal, že SFZ dlží aj hráčom. Zväz sa s nimi dohodol na termíne, keď im prémie vyplatí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dlhy Financie Slovenskí futbalisti
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