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01. septembra 2026
Pätnásť medailí na Slovensko z Európskych detských hier, Šuran zlatý aj trikrát bronzový – FOTO
Slovenská výprava bola úspešná na Európskych detských atletických hrách v Brne. Pätnásť cenných kovov, z toho tri zlaté, dva strieborné a desať bronzových, si vybojovali slovenské atletické ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Slovenská výprava bola úspešná na Európskych detských atletických hrách v Brne.
Pätnásť cenných kovov, z toho tri zlaté, dva strieborné a desať bronzových, si vybojovali slovenské atletické nádeje na 21. ročníku Európskych detských atletických hier v Brne.
Predstavilo sa na nich viac ako 2500 talentovaných detí z 25 krajín Európy, ale aj Namíbie a Arménska. Informuje o tom web SAZ atletika.sk.
Spomedzi narodených v rokoch 2011 až 2015 zaznamenal najväčší úspech jeden z najmladších Slovákov.
Iba 11-ročný Peter Šuran zo Slávie STU Bratislava vyhral hod kriketovou loptičkou (56,82), tretí bol v šprinte na 60 m (8,74) aj v diaľke (458) a podieľal sa aj na bronze chlapčenskej štafety Atletiky Košice o. z. na 4×60 m (Wencel, Butala, Šuran, Tripčev, 35,65).
Ďalšie zlato putovalo do Malaciek zásluhou víťaza 100 m prekážok (13,68) Olivera Šmidu (ročník 2012), ktorý pridal aj bronz zo šesťdesiatky (7,37). V kategórii chlapcov narodených v roku 2013 sa tešil z víťazstva vo výške Šimon Slivka z Atletiky Šport hrou Prešov (169 cm) a tretie miesta pridali Erik Alexander Šimek (AC Malacky) na 60 m (7,77) a Trenčan Daniel Michalík na 800 m (2:08,81).
O dve strieborné medaily sa postarala Alexandra Krupová z AK Slávia Trenčín o. z., ktorá v kategórii 15-ročných dobehla druhá v A-finále na 100 m prekážok (14,41) a presadila sa aj v diaľke (543), kde skočila o 6 cm viac ako tretia Lívia Šišková (Naša atletika Bratislava).
Bronzové medaily si odviezli košická šprintérka Alexandra Kissová (ročník 2011, 60 m za 7,90/-3,6), Patrícia Lanyi z AK Junior Holíč (ročník 2012, guľa 11,68) a posledný cenný kov pre slovenskú atletiku získala Tiffany Tanková (ŠK Run for Fun Bratislava), tretia vo finále oštepu (ročník 2013, 38,93).
"Príjemne ma prekvapila účasť viac ako 20 slovenských klubov. Som rada, že sa presadili najmä starší žiaci, ktorí sa pripravujú na svoje jesenné vrcholy sezóny majstrovstvá Slovenska a medzištátne stretnutie. Tradične zabrali Malačania, potešili ma Saška Krupová a Lívia Šišková. Obdiv si zaslúži mladučký Peter Šuran, ktorému sa podarilo získať tri individuálne medaily,“ zhodnotila šéfrénerka reprezentácie do 16 rokov Simona Blanárová.
Zdroj: SITA.sk - Pätnásť medailí na Slovensko z Európskych detských hier, Šuran zlatý aj trikrát bronzový – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pätnásť cenných kovov, z toho tri zlaté, dva strieborné a desať bronzových, si vybojovali slovenské atletické nádeje na 21. ročníku Európskych detských atletických hier v Brne.
Predstavilo sa na nich viac ako 2500 talentovaných detí z 25 krajín Európy, ale aj Namíbie a Arménska. Informuje o tom web SAZ atletika.sk.
Spomedzi narodených v rokoch 2011 až 2015 zaznamenal najväčší úspech jeden z najmladších Slovákov.
Trikrát zlatý
Iba 11-ročný Peter Šuran zo Slávie STU Bratislava vyhral hod kriketovou loptičkou (56,82), tretí bol v šprinte na 60 m (8,74) aj v diaľke (458) a podieľal sa aj na bronze chlapčenskej štafety Atletiky Košice o. z. na 4×60 m (Wencel, Butala, Šuran, Tripčev, 35,65).
Zlato aj bronz
Ďalšie zlato putovalo do Malaciek zásluhou víťaza 100 m prekážok (13,68) Olivera Šmidu (ročník 2012), ktorý pridal aj bronz zo šesťdesiatky (7,37). V kategórii chlapcov narodených v roku 2013 sa tešil z víťazstva vo výške Šimon Slivka z Atletiky Šport hrou Prešov (169 cm) a tretie miesta pridali Erik Alexander Šimek (AC Malacky) na 60 m (7,77) a Trenčan Daniel Michalík na 800 m (2:08,81).
Striebra a bronzy
O dve strieborné medaily sa postarala Alexandra Krupová z AK Slávia Trenčín o. z., ktorá v kategórii 15-ročných dobehla druhá v A-finále na 100 m prekážok (14,41) a presadila sa aj v diaľke (543), kde skočila o 6 cm viac ako tretia Lívia Šišková (Naša atletika Bratislava).
Bronzové medaily si odviezli košická šprintérka Alexandra Kissová (ročník 2011, 60 m za 7,90/-3,6), Patrícia Lanyi z AK Junior Holíč (ročník 2012, guľa 11,68) a posledný cenný kov pre slovenskú atletiku získala Tiffany Tanková (ŠK Run for Fun Bratislava), tretia vo finále oštepu (ročník 2013, 38,93).
Prekvapená šéftrénerka
"Príjemne ma prekvapila účasť viac ako 20 slovenských klubov. Som rada, že sa presadili najmä starší žiaci, ktorí sa pripravujú na svoje jesenné vrcholy sezóny majstrovstvá Slovenska a medzištátne stretnutie. Tradične zabrali Malačania, potešili ma Saška Krupová a Lívia Šišková. Obdiv si zaslúži mladučký Peter Šuran, ktorému sa podarilo získať tri individuálne medaily,“ zhodnotila šéfrénerka reprezentácie do 16 rokov Simona Blanárová.
Zdroj: SITA.sk - Pätnásť medailí na Slovensko z Európskych detských hier, Šuran zlatý aj trikrát bronzový – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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