Kovalík neprešiel do semifinále turnaja v argentínskej Córdobe, podľahol domácemu Bagnisovi

Bagnis premenil prvý mečbal

Prvý tohtoročný turnaj ATP

27.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenistka Jozef Kovalík nepostúpil do semifinále turnaja ATP v argentínskej Córdobe. V piatkovom štvrťfinále bol nad sily Slováka domáci Facundo Bagnis, ktorý v súboji dvoch nenasadených hráčov zvíťazil za 71 minút hladko 6:1, 6:2.Kovalík by sa mal v rebríčku posunúť zo 128. miesto o jednu priečku nahor, jeho maximom je 80. stupienok z októbra 2018. Bagnis pred týmto podujatím figuroval o dve pozície pod slovenským tenistom, no v Córdobe prešiel úspešnej aj kvalifikáciou a už teraz ma istý posun o 15 postov.Jozef Kovalík v piatkovom súboji nevyužil ani jeden z dvoch ponúknutých brejkbalov. Jeho súper mal až jedenásť takých možností a štyri z nich premenil aj na zisk hry.Slovák v oboch setoch dvakrát prišiel o svoj servis - v prvom za stavu 1:2 a 1:4, v druhom za stavu 2:2 a 2:4.Bagnis duel bez problémov dotiahol do víťazného konca, keď premenil hneď prvý mečbal pri vlastnom servise a čistou hrou spečatil postup do semifinále. Bagnis vo vzájomnej bilancii s Kovalíkom vedie po piatku už 3:0 na zápasy.Kovalík sa v Córdobe predstavil na svojom prvom tohtoročnom turnaji ATP. V prvej polovici januára vypadol hneď v 1. kole kvalifikácie na Australian Open, neskôr sa na challengeri v tureckom Istanbule dostal do semifinále, na prvom turnaji rovnakej kategórie v Antalyi potom vypadol v 1. kole a na druhom sa prebojoval do štvrťfinále.V Córdobe na ceste do štvrťfinále vyradil Daniela Elahiho Galana Riverosa z Kolumbie a Čiľana Marcela Tomasa Barriosa Veru.