Privaru sklamal verdikt o zrušení financovania projektu Národného cyklistického centra: Nikto nám nič nepovedal

Petra Privaru veľmi sklamalo rozhodnutie Vlády SR o zrušení financovania projektu Národného cyklistického centra (NCC), ktoré malo vyrásť v Orechovej Potôni. Prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) pre TASR uviedol, že projekt mohli využívať viaceré športové zväzy i okolité krajiny a nerozumie vyjadreniam o jeho nerentabilnosti.





Koniec financovania NCC oznámil minister financií Eduard Heger. Vláda zmenila uznesenie, ktoré sa týkalo uvoľnenia finančných prostriedkov na zámer vybudovania NCC v Orechovej Potôni v celkovej sume 29 miliónov eur. SZC už dostal v roku 2019 prvých 200.000 eur na vypracovanie architektonickej štúdie projektu a na vypracovanie úvodných správ a vyjadrení potrebných pre územné rozhodnutie. V roku 2020 mu štát poskytol ďalších 800.000 eur na zámer vybudovania centra. Vláda zrušením uznesenia číslo 141 z 27. marca 2019 zastavila ďalšie použitie poskytnutej dotácie nad rámec vyrovnania záväzkov SZC platných a účinných ku dňu zrušenia predmetného uznesenia uzatvorených na plnenie účelu."Sme veľmi sklamaní. Je to katastrofa nielen pre cyklistiku, ale pre celý slovenský šport. My sme nedostali ani jednu výčitku, nikto nám nedal ani jednu otázku a teraz sa dozvedáme od ministerstva financií, že to bolo vraj zlé a neuskutočniteľné. My sme pracovali v dobrej viere, malo to byť vyvrcholenie dlhoročnej práce," uviedol pre TASR.V rámci areálu malo podľa Privaru vyrásť pod jednou strechou sedem športovísk, z toho päť olympijských. Srdcom centra mal byť krytý cyklistický štadión, ktorý na Slovensku chýba. V súčasnosti je k dispozícii len jeden velodróm s betónovou dráhou v Prešove. Vo svete sa jazdí pod strechou na drevených ováloch. V areáli mali byť aj BMX dráha či trate pre horskú cyklistiku, trial a ďalšie disciplíny. "Chválili nás ľudia po celom svete aj z medzinárodnej federácie, že postavíme všetko na jednom mieste. Celé zázemie, ubytovanie, diagnostiku, posilňovňu, mobilné tribúny, ktoré by sa presúvali po športoviskách. Tým by sa veľa ušetrilo, keby sme tie športoviská stavali jednotlivo, stálo by to možno až 50 miliónov," uviedol. Privara argumentoval tým, že centrum by mohli využívať aj okolité krajiny, ktoré taktiež nemajú dokončené cyklistické zázemie, vďaka čomu by bol projekt ekonomicky únosný: "Ak by to bolo nerentabilné, nikdy by nám to neschválili. Navyše by tam mohli športovať aj všetky športy, ktoré nemajú národné centrá. Džudo, zápasenie, vzpieranie, šerm ale aj iné. Mohli sme obsiahnuť päť až desať zväzov na svetovej úrovni."Šéf slovenskej cyklistiky by pochopil aj možný odklad projektu pre pandémiu koronavírusu, no sklamalo ho, že o zrušení financovania nik SZC vopred neinformoval. "Pevne verím, že situácia sa zvráti. Ministrovi financií sme poslali list, žiadosť o zdôvodnenie, prečo sa nás na projekt nepýtali. Nemali sme ani jednu výčitku. Projekt pritom odobril Protimonopolný úrad aj Brusel."Podľa Privaru je štvrtkové rozhodnutie veľmi zlá správa pre slovenskú cyklistiku, ktorá tak príde o šancu vychovať množstvo talentov: "Dnes idú všetci talentovaní športovci do akadémií, nie je to tak, že vyrastú na dedine. Cyklisti potrebujú dráhu. Či už to sú Bradley Wiggins, Geraint Thomas, či Elia Viviani všetci sú bývalí dráhoví cyklisti. Jedna vec je šport na školách, športové poukazy. Áno, je to viac ako potrebné, ale nemiešať to so zväzmi, s centrami talentovanej mládeže a reprezentáciou. To je spoločenská objednávka, veď my máme v zmluve - podpora talentovanej mládeže a štátnej športovej reprezentácie. A kde to máme robiť," dodal.