New York Rangers pred skromnou diváckou návštevou zdolali Boston, Halák si nezachytal (video)

Halák bol na striedačke

Minnesota natiahla sériu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ani jeden slovenský hokejista priamo nezasiahol do piatkových zápasov zámorskej NHL, v profilige sa konali tri stretnutia. Hráči New Yorku Rangers nastrieľali najviac gólov v tejto sezóne, v domácom prostredí zdolali Boston Bruins 6:2.Súboj sa hral v Madison Square Garden, premiérovo do ikonickej haly mohol prísť aj obmedzený počet divákov, bolo ich približne 1800.Duel len zo striedačky sledoval slovenský gólman hostí Jaroslav Halák , prednosť pred ním dostal fínsky brankár Tuukka Rask Domáci "jazdci" v stretnutí ani raz neprehrávali, hosťom sa podarilo skorigovať na 1:2 a v závere aj na 2:6. Bruins sa napriek prehre udržali na čele tabuľky Východnej divízie, prehrali však štvrtýkrát z ostatných piatich súbojov."Stratili sme príliš veľa pukov. Bolo to od nás nezodpovedné," poznamenal kouč Boston Bruce Cassidy podľa webu NHL.com.V domácom prostredí uspeli aj hráči Minnesoty, ktorí si poradili s Los Angeles Kings 3:1, pre Wild to bol už štvrtý triumf za sebou a na lídra Západnej divízie Vegas Golden Knights strácajú len jeden bod.Naopak, Kings v piatok prišli o víťaznú sériu, ktorá sa zastavila na čísle šesť.Po dvoch prehrách za sebou zvíťazili hráči Colorada Avalanche , ktorí na ľade Arizony Coyotes triumfovali 3:2. V súboji viedli už 3:0, no "kojoti" v závere zdramatizovali duel gólmi Phila Kessela a Draka Caggiulu v 59. a 60. minúte.