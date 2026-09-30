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Pľúcna fibróza: Keď sa človek začne zadýchavať pri činnostiach, ktoré predtým zvládal
Tagy: Pľucna fibróza PR
Prvé príznaky pľúcnej fibrózy môžu byť nenápadné a človek ich môže ľahko pripísať veku, horšej kondícii či fajčeniu. Kedy by však mal spozornieť? A aká je cesta od prvých príznakov ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Prvé príznaky pľúcnej fibrózy môžu byť nenápadné a človek ich môže ľahko pripísať veku, horšej kondícii či fajčeniu. Kedy by však mal spozornieť?
A aká je cesta od prvých príznakov k správnej diagnóze? O prvých príznakoch pľúcnej fibrózy sme sa rozprávali s MUDr. Bohumilom Matulom z ambulancie pneumológie a ftizeológie Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o., v Nitre.
Čo je to pľúcna fibróza?
Pľúcna fibróza je pojem, ktorý označuje jazvovatenie pľúc – vytváranie jazvovitého väziva tam, kde majú byť elastické vzdušné mechúriky. To spôsobuje, že pľúca sa ťažšie rozťahujú, horšie dochádza k výmene plynov a dýchanie je namáhavejšie.
Od toho sa odvíjajú aj príznaky. Najhoršie na pľúcnej fibróze je, že mnohé z týchto ochorení sa rozbiehajú pomaly a nenápadne. Príde poškodenie, ktoré spôsobí nenormálnu reakciu pľúc. Tie sa začnú hojiť jazvami a postupne strácajú svoje pôvodné elastické tkanivo.
Poškodenie sa zväčšuje, jazvovité zmeny postupne zaberajú viac pľúcneho tkaniva a pribúdajú tuhé, ťažšie rozťažiteľné časti pľúc. Keďže ochorenie prichádza postupne, postupne sa objavujú aj jeho príznaky. Takmer každý pacient s pľúcnou fibrózou má v konečnom dôsledku sťažené dýchanie.
Ako vyzerá dýchavica, pri ktorej by mal človek spozornieť?
Hovoríme o dýchavičnosti alebo dýchavici. Sťažené dýchanie sa môže prejavovať pri rôznych situáciách. Ak má človek sedavý spôsob života a príliš sa nenamáha, môže ochorenie odhaliť pomerne neskoro. Človek, ktorý je aktívny a stále sa hýbe, si môže problém všimnúť skôr. Ochorenie mu postupne uberá z pľúcnych funkcií a začne sa zadýchavať pri činnostiach, ktoré predtým bežne zvládal. Kvôli zadýchavaniu sa musí obmedzovať, spomaľovať a meniť svoje každodenné aktivity.
Najdôležitejším príznakom pľúcnej fibrózy je skutočne zadýchavanie sa.
Veľa ľudí po päťdesiatke si povie: "Som starší, pribral som, nemám kondíciu." Ako rozpoznať obyčajnú stratu kondície od signálu, že problém môže byť v pľúcach?
Ľudia často tieto príznaky bagatelizujú, pretože si myslia, že súvisia s vekom. Sčasti to tak môže byť, ale treba vnímať určitú primeranosť. Vek pribúda postupne. Nemalo by však zrazu v určitom období dôjsť k tomu, že človek stále menej vládze a postupne musí opúšťať všetky aktivity, ktoré mal rád. Prestane sa ponáhľať, zahrať si futbal s kamarátmi alebo iný šport, zatancovať si – pretože zrazu nevládze. Ak sa takáto zmena objaví v priebehu mesiacov, je to varovný signál.
A ak sa k tomu pridá suchý kašeľ, ktorý nie je sprevádzaný hlienmi, je to už veľmi podozrivý príznak, že sa s pľúcami niečo deje. V takom prípade je potrebné vyhľadať lekára. Všeobecný lekár môže na základe základných vyšetrení zhodnotiť, kam pacienta ďalej nasmerovať. Môže popočúvať srdce a pľúca, urobiť EKG alebo základné krvné vyšetrenia. Človek sa totiž môže zadýchavať aj v dôsledku chudokrvnosti. Podľa výsledkov môže pacienta nasmerovať k pneumológovi alebo ku kardiológovi.
Môže mať človek pľúcnu fibrózu, aj keď nemá pocit, že je vážne chorý?
Človek nemusí vedieť, že má pľúcnu fibrózu, a to niekedy pomerne dlho. Najmä vtedy, ak mu ochorenie postupne uberá z pľúcnej kapacity, ktorú bežne nepotrebuje a nevyužíva. Môže teda mať pľúcnu fibrózu a nevie o nej, pretože zadýchavanie pripisuje niečomu inému. Alebo sa jednoducho príliš nenamáha a neuvedomuje si, že jeho schopnosť podať výkon sa výrazne znížila.
Druhou možnosťou je, že si človek myslí, že jeho ťažkosti súvisia s vekom. Alebo môže pokašliavanie pripisovať napríklad fajčeniu. Chronický kašeľ by však mal v každom prípade posúdiť lekár a urobiť aspoň základné vyšetrenia – vyšetrenie srdca a pľúcnych funkcií, teda spirometriu. Samotná spirometria však nemusí pľúcnu fibrózu odhaliť. Spirometria meria, ako rýchlo prúdi vzduch cez priedušky a aké objemy vzduchu vieme využiť. Tieto parametre môžu zostať pomerne dlho zachované. Pri pľúcnej fibróze môže byť výraznejšie ovplyvnený najmä prenos kyslíka a oxidu uhličitého cez jemnú membránu medzi pľúcnymi mechúrikmi a krvou.
Spomenuli ste spirometriu ako základné a najčastejšie používané funkčné vyšetrenie pľúc. Aké vyšetrenia nasledujú?
Pľúcna fibróza sa nedá zistiť iba spirometriou. Spirometria meria objem vzduchu, ktorý dokážete vdýchnuť a vydýchnuť. Meria tiež rýchlosť prietoku vzduchu dýchacími cestami a zisťuje stav a aktuálnu funkciu pľúc a dýchacích ciest. Na stanovenie diagnózy pľúcnej fibrózy to však nestačí. Je potrebné ďalšie vyšetrenie – difúzna kapacita pľúc (vyšetrenie, ktoré meria, ako efektívne pľúca dokážu preniesť plyny (najmä kyslík) z pľúcnych mechúrikov (alveol) do krvného obehu). Ak sa človek skutočne zadýchava a lekár zároveň zhodnotí, že stupeň jeho dýchavičnosti nezodpovedá jeho celkovému stavu a veku, pátra ďalej. Nasleduje napríklad zadopredná snímka hrudníka, ktorá však tiež nemusí pľúcnu fibrózu odhaliť. Röntgenová snímka totiž neposkytuje úplne presný obraz toho, čo sa v pľúcach deje. Spirometria zase ukazuje iba jednu časť pľúcnej funkcie. Ak sa človek zadýchava a existuje podozrenie, že príčina môže byť v pľúcach, je potrebné urobiť spirometriu aj vyšetrenie difúznej kapacity pľúc. To môže zmeny odhaliť oveľa skôr. Po vyšetrení, spirometrii a vyšetrení difúznej kapacity môže nasledovať HRCT, teda CT vyšetrenie s vysokým rozlíšením. To umožňuje pozrieť sa na štruktúru pľúc podrobnejšie.
Prečo môže byť niekedy ťažké určiť, čo dýchavicu spôsobuje?
Zákerné pri diagnostike je najmä to, že podobné príznaky sa vyskytujú pri mnohých ochoreniach. Rozlíšiť ich preto niekedy nie je jednoduché. Je to určitá mozaika a často ide aj o postupné vylučovanie jednotlivých príčin. Niekedy sa pacient dostane najskôr ku kardiológovi. Ten urobí potrebné vyšetrenia a ak zistí, že príčina nie je v srdci, pacient môže pokračovať k pneumológovi. A môže to byť aj opačne – pacient príde najskôr k pneumológovi. Dôležité je, aby sa potrebné vyšetrenia urobili správne.
Všetko sa ale začína u všeobecného lekára?
Áno. Keď si každý lekár urobí svoju prácu, postupne sa môže prísť na to, kde je problém. Ak všeobecný lekár pacienta poriadne vypočuje a vyšetrí, môže si všimnúť aj charakteristický zvuk pri počúvaní dolných častí pľúc. Pri fibróznych zmenách môže mať podobu zvuku celofánu alebo suchého zipsu. Ide o špecifický suchý zvuk, ktorý označujeme ako krepitus. Ak sa pacient zadýchava, má suchý kašeľ a pri počúvaní pľúc sa objaví tento charakteristický zvuk, je to už veľmi podozrivý nález a určite by mal viesť k ďalšiemu vyšetreniu u špecialistu.
Ďalším možným príznakom sú zmeny na nechtoch. Môže sa objaviť takzvané hodinové sklíčko alebo paličkovité prsty. Nie je to však u každého pacienta. Rovnako ani charakteristický zvuk pri počúvaní pľúc nemusí byť prítomný u každého.
Ako dlho by mal človek čakať, či nevysvetliteľný kašeľ alebo dýchavica prejdú sami?
Hovoríme o nevysvetliteľnom kašli, pretože niekedy má kašeľ jasnú príčinu. Napríklad po chrípke môže človek kašľať ešte niekoľko týždňov. Ak však človek sucho pokašliava dva až tri mesiace po chrípke alebo inom akútnom ochorení, zároveň sa mu zhoršuje kondícia a nevládze, je to signál na návštevu lekára. Rovnako by mal človek vyhľadať lekára vtedy, ak sa mu zhoršuje dýchanie a pri činnostiach, ktoré predtým bežne zvládal, už nestačí s dychom.
Všeobecný lekár rozhodne, ktorým smerom bude pacienta ďalej smerovať. Je to lekár, ktorý pacienta pozná, vrátane jeho zdravotnej minulosti a sociálneho prostredia, a môže zohľadniť aj rodinnú anamnézu. Ak má podozrenie na pľúcne alebo srdcové ochorenie, môže pacienta odoslať k pneumológovi alebo kardiológovi.
Pneumológ potom vykoná potrebné vyšetrenia, na základe ktorých sa okruh možných príčin zužuje. Môže ísť napríklad o chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, fajčiarsku bronchitídu, astmu alebo iné ochorenia. Každé vyšetrenie posúva lekára bližšie k určeniu správnej diagnózy.
Ak by ste mali ľuďom po päťdesiatke povedať jedinú vec, ktorá by to bola?
Mali by ste sa poznať, mali by ste sa hýbať a v istom zmysle tak testovať svoju výkonnosť. Mali by ste poznať svoje hranice a sledovať, ako sa tieto hranice menia.
Ak poznám svoje hranice, viem sledovať, akým spôsobom sa posúvajú. Môžem sa ich zároveň snažiť zlepšovať fyzickou aktivitou.
Pri pľúcnej fibróze sa hranice posúvajú opačným smerom – človeka viac a viac obmedzujú. Preto si myslím, že najdôležitejšie je poznať svoje hranice a do určitej miery ich aj testovať. Človek tak môže vidieť, ako sa jeho výkonnosť mení s vekom, a porovnávať, či sa mení primerane aj v porovnaní s jeho rovesníkmi.
Ak to tak nie je, treba sa zamyslieť, prečo.
Nemusíš mať hneď odpoveď. Stačí, že máš otázku o svojich pľúcach.
Pľúcna fibróza je ochorenie, pri ktorom môže čas zohrávať zásadnú úlohu. Kampaň PF 2026 – Čas na pľúca preto prepája dve cesty: Čas pre pacienta – od prvých príznakov k správnej diagnóze a Čas pre systém – od diagnózy k dostupnej liečbe.
Prvá časť kampane sa venuje ceste pacienta od prvých príznakov cez všeobecného lekára, pneumológa a potrebné vyšetrenia až k diagnóze a liečbe. Práve "Prvé príznaky" sú prvou zo šiestich tém línie Čas pre pacienta.
Počas 12 týždňov bude kampaň postupne prinášať 12 tém a prepájať videá, webový obsah, sociálne siete a komunikáciu smerom k médiám. Cieľom je zvyšovať povedomie o pľúcnej fibróze, podporovať skoršiu diagnostiku a vysvetľovať cestu pacienta aj cestu zdravotného systému.
Pretože pri pľúcnej fibróze rozhoduje každý moment.
www.plucnafibroza.eu
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Pľúcna fibróza: Keď sa človek začne zadýchavať pri činnostiach, ktoré predtým zvládal © SITA Všetky práva vyhradené.
A aká je cesta od prvých príznakov k správnej diagnóze? O prvých príznakoch pľúcnej fibrózy sme sa rozprávali s MUDr. Bohumilom Matulom z ambulancie pneumológie a ftizeológie Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o., v Nitre.
Čo je to pľúcna fibróza?
Pľúcna fibróza je pojem, ktorý označuje jazvovatenie pľúc – vytváranie jazvovitého väziva tam, kde majú byť elastické vzdušné mechúriky. To spôsobuje, že pľúca sa ťažšie rozťahujú, horšie dochádza k výmene plynov a dýchanie je namáhavejšie.
Od toho sa odvíjajú aj príznaky. Najhoršie na pľúcnej fibróze je, že mnohé z týchto ochorení sa rozbiehajú pomaly a nenápadne. Príde poškodenie, ktoré spôsobí nenormálnu reakciu pľúc. Tie sa začnú hojiť jazvami a postupne strácajú svoje pôvodné elastické tkanivo.
Poškodenie sa zväčšuje, jazvovité zmeny postupne zaberajú viac pľúcneho tkaniva a pribúdajú tuhé, ťažšie rozťažiteľné časti pľúc. Keďže ochorenie prichádza postupne, postupne sa objavujú aj jeho príznaky. Takmer každý pacient s pľúcnou fibrózou má v konečnom dôsledku sťažené dýchanie.
Ako vyzerá dýchavica, pri ktorej by mal človek spozornieť?
Hovoríme o dýchavičnosti alebo dýchavici. Sťažené dýchanie sa môže prejavovať pri rôznych situáciách. Ak má človek sedavý spôsob života a príliš sa nenamáha, môže ochorenie odhaliť pomerne neskoro. Človek, ktorý je aktívny a stále sa hýbe, si môže problém všimnúť skôr. Ochorenie mu postupne uberá z pľúcnych funkcií a začne sa zadýchavať pri činnostiach, ktoré predtým bežne zvládal. Kvôli zadýchavaniu sa musí obmedzovať, spomaľovať a meniť svoje každodenné aktivity.
Najdôležitejším príznakom pľúcnej fibrózy je skutočne zadýchavanie sa.
Veľa ľudí po päťdesiatke si povie: "Som starší, pribral som, nemám kondíciu." Ako rozpoznať obyčajnú stratu kondície od signálu, že problém môže byť v pľúcach?
Ľudia často tieto príznaky bagatelizujú, pretože si myslia, že súvisia s vekom. Sčasti to tak môže byť, ale treba vnímať určitú primeranosť. Vek pribúda postupne. Nemalo by však zrazu v určitom období dôjsť k tomu, že človek stále menej vládze a postupne musí opúšťať všetky aktivity, ktoré mal rád. Prestane sa ponáhľať, zahrať si futbal s kamarátmi alebo iný šport, zatancovať si – pretože zrazu nevládze. Ak sa takáto zmena objaví v priebehu mesiacov, je to varovný signál.
A ak sa k tomu pridá suchý kašeľ, ktorý nie je sprevádzaný hlienmi, je to už veľmi podozrivý príznak, že sa s pľúcami niečo deje. V takom prípade je potrebné vyhľadať lekára. Všeobecný lekár môže na základe základných vyšetrení zhodnotiť, kam pacienta ďalej nasmerovať. Môže popočúvať srdce a pľúca, urobiť EKG alebo základné krvné vyšetrenia. Človek sa totiž môže zadýchavať aj v dôsledku chudokrvnosti. Podľa výsledkov môže pacienta nasmerovať k pneumológovi alebo ku kardiológovi.
Môže mať človek pľúcnu fibrózu, aj keď nemá pocit, že je vážne chorý?
Človek nemusí vedieť, že má pľúcnu fibrózu, a to niekedy pomerne dlho. Najmä vtedy, ak mu ochorenie postupne uberá z pľúcnej kapacity, ktorú bežne nepotrebuje a nevyužíva. Môže teda mať pľúcnu fibrózu a nevie o nej, pretože zadýchavanie pripisuje niečomu inému. Alebo sa jednoducho príliš nenamáha a neuvedomuje si, že jeho schopnosť podať výkon sa výrazne znížila.
Druhou možnosťou je, že si človek myslí, že jeho ťažkosti súvisia s vekom. Alebo môže pokašliavanie pripisovať napríklad fajčeniu. Chronický kašeľ by však mal v každom prípade posúdiť lekár a urobiť aspoň základné vyšetrenia – vyšetrenie srdca a pľúcnych funkcií, teda spirometriu. Samotná spirometria však nemusí pľúcnu fibrózu odhaliť. Spirometria meria, ako rýchlo prúdi vzduch cez priedušky a aké objemy vzduchu vieme využiť. Tieto parametre môžu zostať pomerne dlho zachované. Pri pľúcnej fibróze môže byť výraznejšie ovplyvnený najmä prenos kyslíka a oxidu uhličitého cez jemnú membránu medzi pľúcnymi mechúrikmi a krvou.
Spomenuli ste spirometriu ako základné a najčastejšie používané funkčné vyšetrenie pľúc. Aké vyšetrenia nasledujú?
Pľúcna fibróza sa nedá zistiť iba spirometriou. Spirometria meria objem vzduchu, ktorý dokážete vdýchnuť a vydýchnuť. Meria tiež rýchlosť prietoku vzduchu dýchacími cestami a zisťuje stav a aktuálnu funkciu pľúc a dýchacích ciest. Na stanovenie diagnózy pľúcnej fibrózy to však nestačí. Je potrebné ďalšie vyšetrenie – difúzna kapacita pľúc (vyšetrenie, ktoré meria, ako efektívne pľúca dokážu preniesť plyny (najmä kyslík) z pľúcnych mechúrikov (alveol) do krvného obehu). Ak sa človek skutočne zadýchava a lekár zároveň zhodnotí, že stupeň jeho dýchavičnosti nezodpovedá jeho celkovému stavu a veku, pátra ďalej. Nasleduje napríklad zadopredná snímka hrudníka, ktorá však tiež nemusí pľúcnu fibrózu odhaliť. Röntgenová snímka totiž neposkytuje úplne presný obraz toho, čo sa v pľúcach deje. Spirometria zase ukazuje iba jednu časť pľúcnej funkcie. Ak sa človek zadýchava a existuje podozrenie, že príčina môže byť v pľúcach, je potrebné urobiť spirometriu aj vyšetrenie difúznej kapacity pľúc. To môže zmeny odhaliť oveľa skôr. Po vyšetrení, spirometrii a vyšetrení difúznej kapacity môže nasledovať HRCT, teda CT vyšetrenie s vysokým rozlíšením. To umožňuje pozrieť sa na štruktúru pľúc podrobnejšie.
Prečo môže byť niekedy ťažké určiť, čo dýchavicu spôsobuje?
Zákerné pri diagnostike je najmä to, že podobné príznaky sa vyskytujú pri mnohých ochoreniach. Rozlíšiť ich preto niekedy nie je jednoduché. Je to určitá mozaika a často ide aj o postupné vylučovanie jednotlivých príčin. Niekedy sa pacient dostane najskôr ku kardiológovi. Ten urobí potrebné vyšetrenia a ak zistí, že príčina nie je v srdci, pacient môže pokračovať k pneumológovi. A môže to byť aj opačne – pacient príde najskôr k pneumológovi. Dôležité je, aby sa potrebné vyšetrenia urobili správne.
Všetko sa ale začína u všeobecného lekára?
Áno. Keď si každý lekár urobí svoju prácu, postupne sa môže prísť na to, kde je problém. Ak všeobecný lekár pacienta poriadne vypočuje a vyšetrí, môže si všimnúť aj charakteristický zvuk pri počúvaní dolných častí pľúc. Pri fibróznych zmenách môže mať podobu zvuku celofánu alebo suchého zipsu. Ide o špecifický suchý zvuk, ktorý označujeme ako krepitus. Ak sa pacient zadýchava, má suchý kašeľ a pri počúvaní pľúc sa objaví tento charakteristický zvuk, je to už veľmi podozrivý nález a určite by mal viesť k ďalšiemu vyšetreniu u špecialistu.
Ďalším možným príznakom sú zmeny na nechtoch. Môže sa objaviť takzvané hodinové sklíčko alebo paličkovité prsty. Nie je to však u každého pacienta. Rovnako ani charakteristický zvuk pri počúvaní pľúc nemusí byť prítomný u každého.
Ako dlho by mal človek čakať, či nevysvetliteľný kašeľ alebo dýchavica prejdú sami?
Hovoríme o nevysvetliteľnom kašli, pretože niekedy má kašeľ jasnú príčinu. Napríklad po chrípke môže človek kašľať ešte niekoľko týždňov. Ak však človek sucho pokašliava dva až tri mesiace po chrípke alebo inom akútnom ochorení, zároveň sa mu zhoršuje kondícia a nevládze, je to signál na návštevu lekára. Rovnako by mal človek vyhľadať lekára vtedy, ak sa mu zhoršuje dýchanie a pri činnostiach, ktoré predtým bežne zvládal, už nestačí s dychom.
Všeobecný lekár rozhodne, ktorým smerom bude pacienta ďalej smerovať. Je to lekár, ktorý pacienta pozná, vrátane jeho zdravotnej minulosti a sociálneho prostredia, a môže zohľadniť aj rodinnú anamnézu. Ak má podozrenie na pľúcne alebo srdcové ochorenie, môže pacienta odoslať k pneumológovi alebo kardiológovi.
Pneumológ potom vykoná potrebné vyšetrenia, na základe ktorých sa okruh možných príčin zužuje. Môže ísť napríklad o chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, fajčiarsku bronchitídu, astmu alebo iné ochorenia. Každé vyšetrenie posúva lekára bližšie k určeniu správnej diagnózy.
Ak by ste mali ľuďom po päťdesiatke povedať jedinú vec, ktorá by to bola?
Mali by ste sa poznať, mali by ste sa hýbať a v istom zmysle tak testovať svoju výkonnosť. Mali by ste poznať svoje hranice a sledovať, ako sa tieto hranice menia.
Ak poznám svoje hranice, viem sledovať, akým spôsobom sa posúvajú. Môžem sa ich zároveň snažiť zlepšovať fyzickou aktivitou.
Pri pľúcnej fibróze sa hranice posúvajú opačným smerom – človeka viac a viac obmedzujú. Preto si myslím, že najdôležitejšie je poznať svoje hranice a do určitej miery ich aj testovať. Človek tak môže vidieť, ako sa jeho výkonnosť mení s vekom, a porovnávať, či sa mení primerane aj v porovnaní s jeho rovesníkmi.
Ak to tak nie je, treba sa zamyslieť, prečo.
O kampani PF 2026 – Čas na pľúca
Nemusíš mať hneď odpoveď. Stačí, že máš otázku o svojich pľúcach.
Pľúcna fibróza je ochorenie, pri ktorom môže čas zohrávať zásadnú úlohu. Kampaň PF 2026 – Čas na pľúca preto prepája dve cesty: Čas pre pacienta – od prvých príznakov k správnej diagnóze a Čas pre systém – od diagnózy k dostupnej liečbe.
Prvá časť kampane sa venuje ceste pacienta od prvých príznakov cez všeobecného lekára, pneumológa a potrebné vyšetrenia až k diagnóze a liečbe. Práve "Prvé príznaky" sú prvou zo šiestich tém línie Čas pre pacienta.
Počas 12 týždňov bude kampaň postupne prinášať 12 tém a prepájať videá, webový obsah, sociálne siete a komunikáciu smerom k médiám. Cieľom je zvyšovať povedomie o pľúcnej fibróze, podporovať skoršiu diagnostiku a vysvetľovať cestu pacienta aj cestu zdravotného systému.
Pretože pri pľúcnej fibróze rozhoduje každý moment.
www.plucnafibroza.eu
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Pľúcna fibróza: Keď sa človek začne zadýchavať pri činnostiach, ktoré predtým zvládal © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Pľucna fibróza PR
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