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 24hod.sk    Šport

25. septembra 2026

Kto uteká z boja ako prvý? Lídri to nie sú. Slovenské kluby tvrdo skritizovali snahu Slovana hrať českú extraligu – VIDEO


Tagy: Česká extraliga Kritika Ponuka Prestup Rozhovory Tipsport extraliga

Športový riaditeľ Dukly Trenčín Branko Radivojevič si myslí, že Bratislavčanov Česi nebudú chcieť prijať do svojich radov. Informácia, že sa hokejový klub



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69ee4fd5152e5973358003 676x450 25.9.2026 (SITA.sk) - Športový riaditeľ Dukly Trenčín Branko Radivojevič si myslí, že Bratislavčanov Česi nebudú chcieť prijať do svojich radov.


Informácia, že sa hokejový klub HC Slovan Bratislava opäť pokúša ujsť zo slovenskej Tipsport extraligy, prekvapila aj pobúrila nadšencov tohto športu na Slovensku.

"Belasí" by si radi zahrali v českej najvyššej súťaži a rozhovory medzi obomi stranami majú prebehnúť koncom septembra. Neoficiálne správy hovoria, že ich susedia spoza rieky Morava príliš nechcú.

Ponuka Slovana by musela byť nadpriemerná, premyslená a finančne výhodná. Či to dokáže tím z hlavného mesta Slovenska splniť je otázne.

Nepochopiteľné snahy


"Nerozumiem týmto snahám. Namiesto toho, aby sme si budovali silnú ligu na Slovensku, chce klub, ktorý má tvoriť kvalitu, utekať preč. Vieme, kto prvý uteká z boja. Lídri to nie sú. Neviem o tom, že by Helsinki išli hrať švédsku ligu. Ani Sparta. Snažíme sa v Nitre kopírovať všetky dobré veci, ktoré vidíme v zahraničí, preniesť ich na Slovensko. Záleží nám na slovenskom hokeji, slovenskej lige, aj na krajine. Keď budeme všetci niekam utekať, čo si tu vybudujeme?" pýtal sa prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.

"Nevidím dôvod, prečo by české kluby vôbec mali mať o Slovan záujem. V každom prípade, voči ostatným slovenským klubom, ktoré sa snažia dostať úroveň ligy čo najvyššie, je snaha Slovana neférová a neprofesionálna. Slovan už raz odišiel a vrátil sa naspäť. Vtedajší odchod ´belasých´ do KHL našej súťaži ublížil. Za mňa je to veľmi smutná téma pre náš klubový hokej. Odchod Slovana by nedával zmysel pre nikoho. Slovan je značka, láka fanúšikov na tribúny. Ak by sa liga nejakým spôsobom trhala, určite to ublíži jej kvalite. Dotklo by sa to, samozrejme, aj priaznivcov. Zopakujem, že pre mňa sú tieto snahy Slovana nepochopiteľné," prezradil pre portál sportweb.sk generálny manažér HK Spišská Nová Ves Richard Rapáč.

Neodobria to


Športový riaditeľ Dukly Trenčín Branko Radivojevič si myslí, že Bratislavčanov Česi nebudú chcieť prijať do svojich radov.

"Svojím spôsobom je to stále len špekulácia, pretože Slovan verejne nepotvrdil, že má záujem odísť do českej súťaže. Ak by to bola pravda a Česi ich napokon zoberú, na slovenskú ligu by to malo podobný efekt, ako keď Slovan odišiel do KHL - nebolo by to dobré. Vstup Slovana do ligy podľa mňa neodobria české kluby vrátane tých, ktoré pôsobia v nižšej súťaži. Sú tam tradičné kluby ako Jihlava či Zlín, ktoré majú ambíciu dostať sa späť do extraligy," priblížil bývalý reprezentant.

"Ambície Slovana v tomto smere sa spomínajú už viac rokov. Neprekvapilo ma, že sa táto otázka opäť otvorila. Vedenie súťaže si má vypočuť predstavu Slovana a české kluby sa na konci dňa rozhodnú, či sa im to oplatí, alebo nie. Nikto z nás by také vyústenie situácie nevítal s otvorenou náručou. Slovan je dôležitá súčasť našej ligy, a tak by to aj malo zostať. Bol by som rád, keby ´belasí´ zostali v súťaži, pretože s nimi je silnejšia a atraktívnejšia," uviedol generálny manažér Banskej Bystrice Július Koval.



Športový riaditeľ Dukly Michalovce Peter Tirpák si uvedomuje, že štadióny sú naplnenejšie fanúšikmi, keď sa hrá na domácom ľade proti Slovanu.

"Odchod do inej súťaže by bola pre slovenskú ligu veľká strata. Je to silné meno, ktoré figuruje na našej extraligovej mape. Keď hrá Slovan, štadióny sa plnia viac ako pri iných tímoch. Lenže vyzerá to tak, že ambície ´belasých´ sú momentálne vyššie ako domáca súťaž," dodal pre uvedené médium.


Zdroj: SITA.sk - Kto uteká z boja ako prvý? Lídri to nie sú. Slovenské kluby tvrdo skritizovali snahu Slovana hrať českú extraligu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká extraliga Kritika Ponuka Prestup Rozhovory Tipsport extraliga
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