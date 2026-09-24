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24. septembra 2026
Kradne Washington iránsku ropu? Tri tankery zadržané americkým námorníctvom sa cez Atlantik plavia smerom k USA
Podľa portálu TankerTrackers prevážajú spolu takmer šesť miliónov barelov ropy v hodnote približne 600-miliónov dolárov. Tri ropné tankery s údajným prepojením na ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Podľa portálu TankerTrackers prevážajú spolu takmer šesť miliónov barelov ropy v hodnote približne 600-miliónov dolárov.
Tri ropné tankery s údajným prepojením na Irán, ktoré skôr tohto roku zadržali Spojené štáty a ktoré prevážajú takmer šesť miliónov barelov iránskej ropy, sa vo štvrtok nachádzali v Atlantickom oceáne, vyplýva z údajov o pohybe lodí, ktoré zverejnil portál TankerTrackers, ktorý sa špecializuje na monitorovanie lodnej prepravy ropy.
Plavidlá nemajú vo svojich transpondéroch uvedenú cieľovú destináciu, portál však uviedol, že smerujú do Spojených štátov. „Takmer šesť miliónov barelov zadržanej iránskej ropy v odhadovanej hodnote takmer 600 miliónov dolárov smeruje cez Atlantický oceán do Spojených štátov,“ napísal na platforme X.
Jedna z lodí, tanker Majestic X, v období od 31. júla do 2. augusta, keď začala plavbu smerom k Atlantiku, krátko uvádzala ako cieľovú destináciu USA.
Všetky tri tankery podliehajú americkým sankciám zameraným na obmedzenie iránskeho vývozu ropy. Spojené štáty ich zadržali v rámci blokády iránskych prístavov v reakcii na uzavretie Hormuzského prielivu zo strany Teheránu.
Podľa údajov spoločnosti Kpler sa tankery Majestic X a Tifani momentálne nachádzajú pri severnom pobreží Brazílie. Obe plavidlá zadržali americké úrady v apríli po naložení ropy v Iráne. V čase zadržania uvádzali ako cieľové destinácie Čínu a Singapur.
Tretí tanker Lenore vplával do Atlantického oceánu okolo Mysu dobrej nádeje pri pobreží Južnej Afriky v utorok. Americké námorníctvo ho zadržalo začiatkom júna v Indickom oceáne. Jeho cieľová destinácia v tom čase nebola známa.
Zdroj: SITA.sk - Kradne Washington iránsku ropu? Tri tankery zadržané americkým námorníctvom sa cez Atlantik plavia smerom k USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Tri ropné tankery s údajným prepojením na Irán, ktoré skôr tohto roku zadržali Spojené štáty a ktoré prevážajú takmer šesť miliónov barelov iránskej ropy, sa vo štvrtok nachádzali v Atlantickom oceáne, vyplýva z údajov o pohybe lodí, ktoré zverejnil portál TankerTrackers, ktorý sa špecializuje na monitorovanie lodnej prepravy ropy.
Neznáma destinácia
Plavidlá nemajú vo svojich transpondéroch uvedenú cieľovú destináciu, portál však uviedol, že smerujú do Spojených štátov. „Takmer šesť miliónov barelov zadržanej iránskej ropy v odhadovanej hodnote takmer 600 miliónov dolárov smeruje cez Atlantický oceán do Spojených štátov,“ napísal na platforme X.
Jedna z lodí, tanker Majestic X, v období od 31. júla do 2. augusta, keď začala plavbu smerom k Atlantiku, krátko uvádzala ako cieľovú destináciu USA.
Všetky tri tankery podliehajú americkým sankciám zameraným na obmedzenie iránskeho vývozu ropy. Spojené štáty ich zadržali v rámci blokády iránskych prístavov v reakcii na uzavretie Hormuzského prielivu zo strany Teheránu.
Ropa z Iránu
Podľa údajov spoločnosti Kpler sa tankery Majestic X a Tifani momentálne nachádzajú pri severnom pobreží Brazílie. Obe plavidlá zadržali americké úrady v apríli po naložení ropy v Iráne. V čase zadržania uvádzali ako cieľové destinácie Čínu a Singapur.
Tretí tanker Lenore vplával do Atlantického oceánu okolo Mysu dobrej nádeje pri pobreží Južnej Afriky v utorok. Americké námorníctvo ho zadržalo začiatkom júna v Indickom oceáne. Jeho cieľová destinácia v tom čase nebola známa.
Zdroj: SITA.sk - Kradne Washington iránsku ropu? Tri tankery zadržané americkým námorníctvom sa cez Atlantik plavia smerom k USA © SITA Všetky práva vyhradené.
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