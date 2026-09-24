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24. septembra 2026
Maroš Sýkora: Opisuje realitu vojny na Ukrajine aj riziká humanitárnych misií… časť 1/2 – ROZHOVOR
Tagy: All4Ukraine Drony na fronte Humanitárna pomoc psychohygiéna na vojne Rozhovor Ukrajina Vojna na Ukrajine Vojnová zóna zbierka na sanitky
Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s Marošom Sýkorom z All4Ukraine Už to nie sú len zákopy a tradičná línia boja, akú poznáme z učebníc dejepisu. Dnes rozhodujú ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s Marošom Sýkorom z All4Ukraine
Už to nie sú len zákopy a tradičná línia boja, akú poznáme z učebníc dejepisu. Dnes rozhodujú drony, vyhýbanie sa navigáciám a schopnosť splynúť s davom. Zakladateľ a dobrovoľník z organizácie All for Ukraine Maroš Sýkora v najnovšej epizóde relácie Fish and Chips s moderátorom Metom poodhalil autentické pozadie humanitárnych misii.
Zatiaľ čo väčšina organizácií končí na hraniciach alebo v bezpečných mestách, jeho tím vozí vybavenie, autá a sanitky priamo do rúk vojakom na prvej línii.
Prečo dnes ukrajinskí vojaci odmietajú označené sanitky a dávajú prednosť obyčajným dodávkam zo sťahováka? Ako vyzerá psychohygiena na fronte, kedy seržant nariadi celému tímu nosiť havajské košele? A čo sa stane, keď vám GPS v bojovej zóne oznámi, že sa nachádzate v Južnej Amerike?
Maroš Sýkora nám vo videopodcaste hovoril aj o radikálnej zmene v taktike bojov. Tradičné označenie Červeného kríža či výrazná zelená vojenská farba sú dnes pre ruské drony ako magnet.
"Ak sú to sanitky a sú označené ako sanitky, tak je to pre Rusov primárny cieľ. Snahou je tieto jednotky zlikvidovať ako prvé. Dnes vojaci dávajú prednosť civilným, nenápadným autám - pokojne aj starému mraziarenskému vozu alebo firemnej dodávke," vysvetľuje Sýkora v podcaste.
Práve nebezpečenstvo zo vzduchu posunulo tzv. "kill zone" (zónu smrti) až do hĺbky 60 kilometrov od frontu. "Predstavte súvislý pás od Bratislavy po Trnavu, kde sa akýkoľvek pohyb autami stáva potencionálne smrteľným riskom," rozpráva Maroš Sýkora.
Odstavené benzínky fungujúce ako posledné bašty civilizácie, kde majú vojaci kávu a hod-dog zadarmo, vystriedala vyhrotená realita a nočný komandantský čas. Sýkora však v rozhovore nehovorí len o hrozbe ostreľovania, ale najmä o neviditeľnom nepriateľovi - obrovskej psychickej únave.
Na otázku, koľko vojakov v dlhodobo nasadených jednotkách potrebuje odbornú psychologickú pomoc, dostali dobrovoľníci od vojenskej psychologičky mrazivú odpoveď: "95 percent." Aj preto majú návštevy zo Slovenska okrem materiálneho materiálu obrovský psychologický význam.
V epizóde sa okrem iného dozviete:
Pozrite si celý video rozhovor a zistite, ako vyzerá skutočná tvár vojny na Ukrajine z pohľadu človeka, ktorý ju pravidelne zažíva na vlastnej koži.
Podcast
Fish & Chips
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Zdroj: SITA.sk - Maroš Sýkora: Opisuje realitu vojny na Ukrajine aj riziká humanitárnych misií… časť 1/2 – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Už to nie sú len zákopy a tradičná línia boja, akú poznáme z učebníc dejepisu. Dnes rozhodujú drony, vyhýbanie sa navigáciám a schopnosť splynúť s davom. Zakladateľ a dobrovoľník z organizácie All for Ukraine Maroš Sýkora v najnovšej epizóde relácie Fish and Chips s moderátorom Metom poodhalil autentické pozadie humanitárnych misii.
Zatiaľ čo väčšina organizácií končí na hraniciach alebo v bezpečných mestách, jeho tím vozí vybavenie, autá a sanitky priamo do rúk vojakom na prvej línii.
Prečo dnes ukrajinskí vojaci odmietajú označené sanitky a dávajú prednosť obyčajným dodávkam zo sťahováka? Ako vyzerá psychohygiena na fronte, kedy seržant nariadi celému tímu nosiť havajské košele? A čo sa stane, keď vám GPS v bojovej zóne oznámi, že sa nachádzate v Južnej Amerike?
Keď sa sanitka stáva cieľom číslo jedna
Maroš Sýkora nám vo videopodcaste hovoril aj o radikálnej zmene v taktike bojov. Tradičné označenie Červeného kríža či výrazná zelená vojenská farba sú dnes pre ruské drony ako magnet.
"Ak sú to sanitky a sú označené ako sanitky, tak je to pre Rusov primárny cieľ. Snahou je tieto jednotky zlikvidovať ako prvé. Dnes vojaci dávajú prednosť civilným, nenápadným autám - pokojne aj starému mraziarenskému vozu alebo firemnej dodávke," vysvetľuje Sýkora v podcaste.
Práve nebezpečenstvo zo vzduchu posunulo tzv. "kill zone" (zónu smrti) až do hĺbky 60 kilometrov od frontu. "Predstavte súvislý pás od Bratislavy po Trnavu, kde sa akýkoľvek pohyb autami stáva potencionálne smrteľným riskom," rozpráva Maroš Sýkora.
Havajské košele a 95 % vojakov na hranici vyčerpania
Odstavené benzínky fungujúce ako posledné bašty civilizácie, kde majú vojaci kávu a hod-dog zadarmo, vystriedala vyhrotená realita a nočný komandantský čas. Sýkora však v rozhovore nehovorí len o hrozbe ostreľovania, ale najmä o neviditeľnom nepriateľovi - obrovskej psychickej únave.
Na otázku, koľko vojakov v dlhodobo nasadených jednotkách potrebuje odbornú psychologickú pomoc, dostali dobrovoľníci od vojenskej psychologičky mrazivú odpoveď: "95 percent." Aj preto majú návštevy zo Slovenska okrem materiálneho materiálu obrovský psychologický význam.
V epizóde sa okrem iného dozviete:
- Príbeh o sanitke Oksana: Čo sa stalo, keď si po zničené vozidlo prišla vojaka v krátkej sukni a červených sandáloch?
- Prechod cez hranice: Prečo je vybavovanie papierov a colná byrokracia na ukrajinskej strane niekedy väčšie "peklo" než samotná cesta cez vnútrozemie?
- Rušenie signálu: Ako sa navigovať v územiach, kde nefunguje GPS ani mobilný signál?
Pozrite si celý video rozhovor a zistite, ako vyzerá skutočná tvár vojny na Ukrajine z pohľadu človeka, ktorý ju pravidelne zažíva na vlastnej koži.
Podcast
Fish & Chips
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Zdroj: SITA.sk - Maroš Sýkora: Opisuje realitu vojny na Ukrajine aj riziká humanitárnych misií… časť 1/2 – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: All4Ukraine Drony na fronte Humanitárna pomoc psychohygiéna na vojne Rozhovor Ukrajina Vojna na Ukrajine Vojnová zóna zbierka na sanitky
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