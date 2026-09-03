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KRAJ otvoril v Bratislave svoju prvú predajňu s nepretržitou prevádzkou


Tagy: Potraviny PR

Sieť potravín KRAJ pokračuje v zlepšovaní služieb pre zákazníkov. Na Drotárskej ceste 51 v Bratislave otvorili



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kraj_nonstop_sept_2026_horizont 676x454 3.9.2026 (SITA.sk) - Sieť potravín KRAJ pokračuje v zlepšovaní služieb pre zákazníkov.


Na Drotárskej ceste 51 v Bratislave otvorili prvú non-stop predajňu KRAJ, ktorá ponúka zákazníkom nielen kvalitný sortiment, ale tiež možnosť nakupovania mimo bežných otváracích hodín.

Inovatívna predajňa KRAJ bude v normálnom režime otvorená počas klasických otváracích hodín (PO - SO: 6:30 – 20:00 hod., NE: 7:00 – 17:00 hod).

Plne bezobslužný režim nákupu bude zákazníkom k dispozícii v nasledujúcich časoch:

  • Pondelok – piatok: od 20:00 do 06:30 hod.

  • Sobota: od 20:00 do 07:00 hod.

  • Nedeľa: od 17:00 do 06:30 hod.


"Naším dlhodobým cieľom je prinášať zákazníkom moderné, udržateľné a mimoriadne pohodlné riešenia. Uvedomujeme si, že potreba nakúpiť si flexibilne, rýchlo a bez obmedzení neustále rastie. Predajňa KRAJ na Drotárskej ceste spája inovatívne technologické riešenia s naším štandardom kvality. Veríme, že zákazníci tento moderný bezobslužný koncept ocenia a možnosť nákupu 24 hodín denne a 7 dní v týždni im zjednoduší každodenný život," uviedol Peter Vanek, marketingový manažér spoločnosti.

Rovnako ako v celej sieti, aj v tejto predajni KRAJ budú môcť zákazníci využívať výhody obľúbeného vernostného programu. V duchu ekologického prístupu ponúka inovatívny pokladničný systém aj možnosť zasielania nákupných bločkov v digitálnej forme priamo na e-mail zákazníka. Viac informácií o predajnej sieti a aktuálnych ponukách nájdete na stránke www.krajpotravin.sk.

Ako funguje nákup v predajni KRAJ 24/7, približuje aj krátke video:



Viac informácií o non-stop predajni je na stránke:
https://www.krajpotravin.sk/predajna-24-7

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - KRAJ otvoril v Bratislave svoju prvú predajňu s nepretržitou prevádzkou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Potraviny PR
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