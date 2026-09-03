|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 3.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Belo
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
KRAJ otvoril v Bratislave svoju prvú predajňu s nepretržitou prevádzkou
Sieť potravín KRAJ pokračuje v zlepšovaní služieb pre zákazníkov. Na Drotárskej ceste 51 v Bratislave otvorili
Zdieľať
3.9.2026 (SITA.sk) - Sieť potravín KRAJ pokračuje v zlepšovaní služieb pre zákazníkov.
Na Drotárskej ceste 51 v Bratislave otvorili prvú non-stop predajňu KRAJ, ktorá ponúka zákazníkom nielen kvalitný sortiment, ale tiež možnosť nakupovania mimo bežných otváracích hodín.
Inovatívna predajňa KRAJ bude v normálnom režime otvorená počas klasických otváracích hodín (PO - SO: 6:30 – 20:00 hod., NE: 7:00 – 17:00 hod).
Plne bezobslužný režim nákupu bude zákazníkom k dispozícii v nasledujúcich časoch:
"Naším dlhodobým cieľom je prinášať zákazníkom moderné, udržateľné a mimoriadne pohodlné riešenia. Uvedomujeme si, že potreba nakúpiť si flexibilne, rýchlo a bez obmedzení neustále rastie. Predajňa KRAJ na Drotárskej ceste spája inovatívne technologické riešenia s naším štandardom kvality. Veríme, že zákazníci tento moderný bezobslužný koncept ocenia a možnosť nákupu 24 hodín denne a 7 dní v týždni im zjednoduší každodenný život," uviedol Peter Vanek, marketingový manažér spoločnosti.
Rovnako ako v celej sieti, aj v tejto predajni KRAJ budú môcť zákazníci využívať výhody obľúbeného vernostného programu. V duchu ekologického prístupu ponúka inovatívny pokladničný systém aj možnosť zasielania nákupných bločkov v digitálnej forme priamo na e-mail zákazníka. Viac informácií o predajnej sieti a aktuálnych ponukách nájdete na stránke www.krajpotravin.sk.
Ako funguje nákup v predajni KRAJ 24/7, približuje aj krátke video:
Viac informácií o non-stop predajni je na stránke:
https://www.krajpotravin.sk/predajna-24-7
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - KRAJ otvoril v Bratislave svoju prvú predajňu s nepretržitou prevádzkou © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Drotárskej ceste 51 v Bratislave otvorili prvú non-stop predajňu KRAJ, ktorá ponúka zákazníkom nielen kvalitný sortiment, ale tiež možnosť nakupovania mimo bežných otváracích hodín.
Inovatívna predajňa KRAJ bude v normálnom režime otvorená počas klasických otváracích hodín (PO - SO: 6:30 – 20:00 hod., NE: 7:00 – 17:00 hod).
Plne bezobslužný režim nákupu bude zákazníkom k dispozícii v nasledujúcich časoch:
- Pondelok – piatok: od 20:00 do 06:30 hod.
- Sobota: od 20:00 do 07:00 hod.
- Nedeľa: od 17:00 do 06:30 hod.
"Naším dlhodobým cieľom je prinášať zákazníkom moderné, udržateľné a mimoriadne pohodlné riešenia. Uvedomujeme si, že potreba nakúpiť si flexibilne, rýchlo a bez obmedzení neustále rastie. Predajňa KRAJ na Drotárskej ceste spája inovatívne technologické riešenia s naším štandardom kvality. Veríme, že zákazníci tento moderný bezobslužný koncept ocenia a možnosť nákupu 24 hodín denne a 7 dní v týždni im zjednoduší každodenný život," uviedol Peter Vanek, marketingový manažér spoločnosti.
Rovnako ako v celej sieti, aj v tejto predajni KRAJ budú môcť zákazníci využívať výhody obľúbeného vernostného programu. V duchu ekologického prístupu ponúka inovatívny pokladničný systém aj možnosť zasielania nákupných bločkov v digitálnej forme priamo na e-mail zákazníka. Viac informácií o predajnej sieti a aktuálnych ponukách nájdete na stránke www.krajpotravin.sk.
Ako funguje nákup v predajni KRAJ 24/7, približuje aj krátke video:
Viac informácií o non-stop predajni je na stránke:
https://www.krajpotravin.sk/predajna-24-7
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - KRAJ otvoril v Bratislave svoju prvú predajňu s nepretržitou prevádzkou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nicolás Maduro žiada americký súd o zrušenie obvinení z drogovej trestnej činnosti
Nicolás Maduro žiada americký súd o zrušenie obvinení z drogovej trestnej činnosti
<< predchádzajúci článok
Remišová: Blanár musí predstúpiť pred parlamentný výbor a vysvetliť mimoriadne vážne podozrenia z kolaborácie s Kremľom
Remišová: Blanár musí predstúpiť pred parlamentný výbor a vysvetliť mimoriadne vážne podozrenia z kolaborácie s Kremľom