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03. septembra 2026

Remišová: Blanár musí predstúpiť pred parlamentný výbor a vysvetliť mimoriadne vážne podozrenia z kolaborácie s Kremľom


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) kolaborácia Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR predsedníčka Za Ľudí sankcie voči Rusku

Toto už nie je o rozdielnom názore na zahraničnú politiku, hovorí politička. Podľa medializovaných informácií Slovensko ako jediná krajina Európskej únie odmieta ...



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remisova2 1 3.9.2026 (SITA.sk) - Toto už nie je o rozdielnom názore na zahraničnú politiku, hovorí politička.


Podľa medializovaných informácií Slovensko ako jediná krajina Európskej únie odmieta predĺženie sankcií voči ruským osobám a firmám na dvanásť mesiacov, a zároveň žiada vyradenie viacerých Rusov zo sankčného zoznamu. Členka Výboru NR SR pre európske záležitosti Veronika Remišová preto bude od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára žiadať vysvetlenie postupu Slovenska.

"Toto už nie je o rozdielnom názore na zahraničnú politiku. Existujú mimoriadne vážne podozrenia z kolaborácie s Kremľom s cieľom chrániť záujmy agresora, Putinových oligarchov a podkopávať jednotu Európskej únie. Blanár musí predstúpiť pred parlamentný výbor a vysvetliť, čo Ficova vláda v Bruseli robí a v koho záujme koná," hovorí Remišová.

"Nejde pritom o prvý takýto prípad. Ešte závažnejší je kontext uniknutej komunikácie medzi Lavrovom a Péterom Szijjártóom. Szijjártó v rozhovore s ruským ministrom zahraničných vecí pri snahe dostať zo sankčného zoznamu sestru oligarchu Ališera Usmanova hovoril o spoločnom postupe so Slovenskom. A dnes sa situácia opakuje. Slovensko opäť blokuje dohodu ostatných členských štátov a opäť žiada vyradenie konkrétnych Rusov zo sankčného zoznamu. Blanár preto musí povedať, koho chce Ficova vláda zo sankcií dostať, prečo to robí a či tento postup slovenská vláda alebo diplomacia akýmkoľvek spôsobom konzultovala alebo koordinovala s predstaviteľmi Kremľa či ľuďmi konajúcimi v záujme sankcionovaných ruských oligarchov," uzavrela Remišová.


Zdroj: SITA.sk - Remišová: Blanár musí predstúpiť pred parlamentný výbor a vysvetliť mimoriadne vážne podozrenia z kolaborácie s Kremľom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) kolaborácia Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR predsedníčka Za Ľudí sankcie voči Rusku
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