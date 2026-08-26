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26. augusta 2026
Kraj už FC Tatranu 500-tisíc eur nedá, Prešov predal väčšinový podiel súkromnému investorovi
Tagy: Akcie Dlhopisy Družstvo Financovanie futbalový klub Mestské zastupiteľstvo v Prešove Súkromný investor Záväzky
PSK chcel klubu pomôcť návratným financovaním pod podmienkou stopercentného vlastníctva mesta. Po predaji 94,78-percentného podielu považuje ponuku za bezpredmetnú.
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26.8.2026 (SITA.sk) - PSK chcel klubu pomôcť návratným financovaním pod podmienkou stopercentného vlastníctva mesta. Po predaji 94,78-percentného podielu považuje ponuku za bezpredmetnú.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) už za pôvodných podmienok nepomôže finančne futbalovému klubu FC Tatran Prešov. Dôvodom je rozhodnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré v utorok schválilo predaj 94,78-percentného podielu v klube súkromnému investorovi. PSK bol pripravený pomôcť Tatranu formou návratného financovania vo výške 500-tisíc eur, pričom podmienkou bolo, že mesto zostane jeho stopercentným vlastníkom. Kraj to uviedol v stanovisku po rozhodnutí mestských poslancov.
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, predseda PSK Milan Majerský deklaroval pripravenosť odkúpiť od mesta komunálny dlhopis v hodnote 500-tisíc eur. Získané peniaze mali byť použité na kapitálový vklad mesta do jeho stopercentnej akciovej spoločnosti FC Tatran Prešov.
„Základným predpokladom bolo, že mesto zostane vlastníkom klubu,“ uviedla Jeleňová. Po rozhodnutí predať 109 akcií družstvu Tatran rescue capital za 1,4 milióna eur sa však podľa PSK podmienky na poskytnutie takejto pomoci zmenili a ponuka kraja už nie je aktuálna.
Mesto sa podľa kraja rozhodlo pre iný model ozdravenia klubu, založený na vstupe súkromného investora. Získaných 1,4 milióna eur má mesto vložiť do kapitálového fondu FC Tatran Prešov a peniaze majú byť použité na úhradu záväzkov klubu. Súčasťou transakcie je zároveň možnosť spätného nadobudnutia akcií mestom. Pri jej využití by cena pozostávala z pôvodnej kúpnej ceny 1,4 milióna eur a opčnej prémie, ktorá môže podľa schválených podmienok dosiahnuť približne 367 500 eur.
Podľa PSK teda mesto uprednostnilo súkromný kapitál pred návratným financovaním ponúkaným krajom. „Mesto sa rozhodlo nevyužiť ponúkanú formu návratného financovania zo strany kraja a zvolilo si riešenie prostredníctvom cudzieho, omnoho drahšieho súkromného kapitálu,“ uviedol PSK. Kraj zároveň zdôraznil, že rešpektuje rozhodnutie mestského zastupiteľstva, no nebude financovať spoločnosť, v ktorej mesto už nie je stopercentným vlastníkom.
Pôvodná ponuka PSK súvisela aj so zámerom mesta pripraviť FC Tatran na finančné ozdravenie a následný návrat pod jeho kontrolu. Mestskí poslanci totiž okrem predaja akcií schválili aj podmienky dvoch emisií dlhopisov FC Tatran v celkovej menovitej hodnote do dvoch miliónov eur, ktoré majú umožniť lacnejšie financovanie prípadného spätného odkúpenia akcií. O možnosti, že PSK neskôr kúpi dlhopisy Tatrana za 500-tisíc eur, však ešte malo rozhodnúť krajské zastupiteľstvo. Po utorkovom predaji väčšinového podielu kraj túto pôvodne deklarovanú pomoc považuje za bezpredmetnú.
FC Tatran Prešov sa nachádza v nepriaznivej finančnej situácii. Podľa údajov predložených mestu vykazoval k 31. júlu záporné vlastné imanie približne 1,06 milióna eur, záväzky vo výške 1,34 milióna eur a priebežnú stratu za rok 2026 takmer 352-tisíc eur. Reálne prehodnotené krátkodobé neuhradené záväzky predstavovali približne 940-tisíc eur, z čoho takmer 890-tisíc eur bolo po lehote splatnosti.
Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj mesto Prešov.
Zdroj: SITA.sk - Kraj už FC Tatranu 500-tisíc eur nedá, Prešov predal väčšinový podiel súkromnému investorovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) už za pôvodných podmienok nepomôže finančne futbalovému klubu FC Tatran Prešov. Dôvodom je rozhodnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré v utorok schválilo predaj 94,78-percentného podielu v klube súkromnému investorovi. PSK bol pripravený pomôcť Tatranu formou návratného financovania vo výške 500-tisíc eur, pričom podmienkou bolo, že mesto zostane jeho stopercentným vlastníkom. Kraj to uviedol v stanovisku po rozhodnutí mestských poslancov.
Kapitálový vklad mesta
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, predseda PSK Milan Majerský deklaroval pripravenosť odkúpiť od mesta komunálny dlhopis v hodnote 500-tisíc eur. Získané peniaze mali byť použité na kapitálový vklad mesta do jeho stopercentnej akciovej spoločnosti FC Tatran Prešov.
„Základným predpokladom bolo, že mesto zostane vlastníkom klubu,“ uviedla Jeleňová. Po rozhodnutí predať 109 akcií družstvu Tatran rescue capital za 1,4 milióna eur sa však podľa PSK podmienky na poskytnutie takejto pomoci zmenili a ponuka kraja už nie je aktuálna.
Súkromný investor
Mesto sa podľa kraja rozhodlo pre iný model ozdravenia klubu, založený na vstupe súkromného investora. Získaných 1,4 milióna eur má mesto vložiť do kapitálového fondu FC Tatran Prešov a peniaze majú byť použité na úhradu záväzkov klubu. Súčasťou transakcie je zároveň možnosť spätného nadobudnutia akcií mestom. Pri jej využití by cena pozostávala z pôvodnej kúpnej ceny 1,4 milióna eur a opčnej prémie, ktorá môže podľa schválených podmienok dosiahnuť približne 367 500 eur.
Podľa PSK teda mesto uprednostnilo súkromný kapitál pred návratným financovaním ponúkaným krajom. „Mesto sa rozhodlo nevyužiť ponúkanú formu návratného financovania zo strany kraja a zvolilo si riešenie prostredníctvom cudzieho, omnoho drahšieho súkromného kapitálu,“ uviedol PSK. Kraj zároveň zdôraznil, že rešpektuje rozhodnutie mestského zastupiteľstva, no nebude financovať spoločnosť, v ktorej mesto už nie je stopercentným vlastníkom.
Finančné ozdravenie
Pôvodná ponuka PSK súvisela aj so zámerom mesta pripraviť FC Tatran na finančné ozdravenie a následný návrat pod jeho kontrolu. Mestskí poslanci totiž okrem predaja akcií schválili aj podmienky dvoch emisií dlhopisov FC Tatran v celkovej menovitej hodnote do dvoch miliónov eur, ktoré majú umožniť lacnejšie financovanie prípadného spätného odkúpenia akcií. O možnosti, že PSK neskôr kúpi dlhopisy Tatrana za 500-tisíc eur, však ešte malo rozhodnúť krajské zastupiteľstvo. Po utorkovom predaji väčšinového podielu kraj túto pôvodne deklarovanú pomoc považuje za bezpredmetnú.
FC Tatran Prešov sa nachádza v nepriaznivej finančnej situácii. Podľa údajov predložených mestu vykazoval k 31. júlu záporné vlastné imanie približne 1,06 milióna eur, záväzky vo výške 1,34 milióna eur a priebežnú stratu za rok 2026 takmer 352-tisíc eur. Reálne prehodnotené krátkodobé neuhradené záväzky predstavovali približne 940-tisíc eur, z čoho takmer 890-tisíc eur bolo po lehote splatnosti.
Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj mesto Prešov.
Zdroj: SITA.sk - Kraj už FC Tatranu 500-tisíc eur nedá, Prešov predal väčšinový podiel súkromnému investorovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Akcie Dlhopisy Družstvo Financovanie futbalový klub Mestské zastupiteľstvo v Prešove Súkromný investor Záväzky
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