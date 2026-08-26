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26. augusta 2026

Top foto dňa (26. august 2026): La Tomatina, prevoz delfína, povodne v Nepále a Trafalgarské námestie


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (26. august 2026): Festival La Tomatina v Španielsku, prevoz delfína v Marinelande, povodne v Nepále a ľudia na Trafalgarskom námestí. [photo id="2483341" /] Top foto dňa (26. ...



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spain_tomatina_87181 676x451 26.8.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (26. august 2026): Festival La Tomatina v Španielsku, prevoz delfína v Marinelande, povodne v Nepále a ľudia na Trafalgarskom námestí.


[photo id="2483341" /]

Top foto dňa (26. august 2026): Festival La Tomatina v Španielsku, prevoz delfína v Marinelande, povodne v Nepále a ľudia na Trafalgarskom námestí.




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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (26. august 2026): La Tomatina, prevoz delfína, povodne v Nepále a Trafalgarské námestie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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