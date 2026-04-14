14. apríla 2026

Krajanské spolky odmietajú zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Apelujú na poslancov, aby návrh neschválili


Zástupcovia krajanských spolkov vyzývajú na zachovanie možnosti voľby poštou pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí a apelujú na poslancov národnej rady, aby ...



(SITA.sk) - Zástupcovia krajanských spolkov vyzývajú na zachovanie možnosti voľby poštou pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí a apelujú na poslancov národnej rady, aby odmietli návrh na jej zrušenie. Zdôraznili, že nejde o podporu konkrétnych politických subjektov, ale o ochranu princípu rovného volebného práva.

Nevyhnutný nástroj voľného štátu


„Možnosť voliť poštou nie je privilégiom žiadnej strany, je to nevyhnutný nástroj moderného štátu, ktorý si váži svojich občanov a chce s nimi ostať v kontakte. Naším cieľom je, aby každý občan SR – či už sa v deň volieb nachádza v Kodani, alebo Košiciach – mal rovnakú a reálnu možnosť spolurozhodovať o budúcnosti svojej vlasti,“ uviedli krajania vo svojom vyhlásení.

Upozornili, že rastie počet ľudí s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa počas volieb nachádzajú v zahraničí. Kým v roku 2020 tvorili takíto voliči približne 91 percent všetkých hlasujúcich poštou, v roku 2023 ich podiel stúpol na takmer 93 percent. Voľbu poštou tak podľa nich vo veľkej miere využívajú občania, ktorí na Slovensku bežne žijú, pracujú a platia dane, no v čase volieb sú na cestách alebo dočasne pôsobia v zahraničí.

Neprekonateľná logistická prekážka


Krajanské spolky zároveň varujú, že prípadné nahradenie voľby poštou hlasovaním na zastupiteľských úradoch by pre tisíce občanov znamenalo neprekonateľnú logistickú prekážku. Poukázali najmä na situácie v krajinách bez slovenského diplomatického zastúpenia alebo pri krátkodobých pobytoch, keď nie je reálne vycestovať na ambasádu.

Takýto krok vnímajú ako sťažovanie prístupu k voľbám a oslabenie demokratickej účasti. Zdôraznili aj prínos skúseností občanov zo zahraničia, ktorí majú možnosť porovnávať fungovanie inštitúcií a spoločenskú klímu v iných krajinách.

Hlasy z odbornej verejnosti


„Snaha obmedziť ich hlasovanie pôsobí ako pokus o umlčanie tejto dôležitej spätnej väzby,“ upozornili. Návrh na zrušenie voľby poštou podľa nich zároveň ignoruje viac ako 100-tisíc podpisov z petícií, ktoré v posledných rokoch žiadali jej modernizáciu a rozšírenie.

Krajanské spolky preto oceňujú všetky hlasy z odbornej verejnosti, občianskej spoločnosti aj politiky, ktoré sa zasadzujú za zachovanie voľby poštou, a vyzývajú poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili legislatívne zmeny obmedzujúce prístup k voľbám.

Vyhlásenie podpísali zástupcovia iniciatív Srdcom doma o.z., Pražská kaviareň z.s., Krakovská kaviareň, Od Tatier k Schumanu (Brusel), Brnenská kaviareň, Londýnska kaviareň, Inšpirujme Slovensko (Dublin) a Berlínska kaviareň.


Zdroj: SITA.sk - Krajanské spolky odmietajú zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Apelujú na poslancov, aby návrh neschválili © SITA Všetky práva vyhradené.

Migaľovo ministerstvo reaguje na kritiku progresívcov, regionálnu politiku vraj zjednodušujú len na peniaze
O post predsedníčky Najvyššieho správneho súdu zabojujú dve kandidátky

