 Utorok 14.4.2026
 Meniny má Justína
 Z domova

14. apríla 2026

Migaľovo ministerstvo reaguje na kritiku progresívcov, regionálnu politiku vraj zjednodušujú len na peniaze


14.4.2026 (SITA.sk) - Progresívci miešajú hrušky s jablkami a zjednodušujú regionálnu politiku len na peniaze. Upozornilo na to ministerstvo investícií, ktoré reagovalo na vyjadrenia poslanca Progresívneho Slovenska (PS) Mareka Lackoviča. Ten kritizuje návrh ministra investícií Samuela Migaľa na zvýšenie počtu prioritných okresov.

Kritika návrhu a reakcia ministerstva


Zdôraznil, že podpora pre najmenej rozvinuté okresy je už teraz nízka a vyslovil aj pochybnosti o transparentnosti a férovosti procesu prideľovania príspevkov. Rozšírenie zoznamu bez peňazí navyše bude podľa Lackoviča znamenať podraz pre regióny. Ministerstvo investícií sa voči tvrdeniam poslanca ohradilo s tým, že takýto prvoplánový pohľad znie možno dobre v článkoch, no regiónom nijak nepomáha. „Platí overená poučka: ak PS niečo tvrdí o ministerstve investícií, väčšinou sú veci inak,“ zdôraznilo ministerstvo.

Súčasne sa rezort investícií ohradil voči slovám Lackoviča, že Migaľ pre prioritné okresy nevybojoval ani cent navyše. „To nie je pravda. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov navyše prináša nielen peniaze na projekty, ale predovšetkým systémové výhody pri prístupe k európskym fondom a dlhodobý rámec rozvoja. Na rozdiel od PS nechceme robiť politiku ”rozdaj a uvidíme“. Nechceme si kupovať priazeň starostov jednorazovými balíkmi – chceme budovať systém, v ktorom majú regióny reálnu šancu uspieť opakovane a dlhodobo,“ vysvetlilo ministerstvo. Podstatou problému podľa rezortu nie je objem peňazí, pretože ten je len jedným z nástrojov.

Dôležitý je systém, nie len peniaze


Podstatné podľa ministerstva je to, ako sa pomoc nastaví, komu reálne pomôže a aké výhody plynú zo zaradenia do zoznamu. „Nejde o to, kto dostane kus koláča, ale kto má prístup k celej kuchyni. Mnohé okresy deklarovali záujem o zaradenie aj bez priamej finančnej podpory, čo o kvalite nového systému vypovedá samo za seba,“ doplnilo ministerstvo.

Ak ide o pochybnosti PS o transparentnosti, tak ministerstvo informovalo, že žiadne projekty na podporu prioritných okresov ešte neboli ani len predložené. „Poslanec Lackovič teda spochybňuje proces, ktorý sa ešte len začína a ilustruje pohŕdanie faktami v PS,“ vyhlásilo ministerstvo a podotklo, že keď prebiehali odborné diskusie k zákonu, PS bolo pri okrúhlom stole jediným subjektom, ktorý odmietol konštruktívny dialóg a presadzoval stiahnutie zákona. To by podľa rezortu investícií znamenalo návrat k starému systému, ktorý nahrával klientelizmu.

„Dnes kritizujú nový zákon, ktorý zjavne nečítali, pretože inak by vedeli, že jeho cieľom nie je podporiť len zamestnanosť, ale širší rozvoj regiónov: infraštruktúra, služby, kvalita života. Nabudúce odporúčame najprv čítať, potom kritizovať,“ odkázalo ministerstvo progresívcom. Súčasne informovalo, že minister Migaľ sa v najbližšej dobe stretne so zástupcami prioritných a potenciálne prioritných okresov. Cieľom pritom bude čo najlepšie nastavenie systému prioritných okresov a spolupráce.


Zdroj: SITA.sk - Migaľovo ministerstvo reaguje na kritiku progresívcov, regionálnu politiku vraj zjednodušujú len na peniaze © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Glück reaguje na vyjadrenia opozície k maďarským voľbám. Vyhral „mladý Orbán“, nie „mladý Šimečka“
<< predchádzajúci článok
Krajanské spolky odmietajú zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Apelujú na poslancov, aby návrh neschválili

