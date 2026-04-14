 Z domova

14. apríla 2026

O post predsedníčky Najvyššieho správneho súdu zabojujú dve kandidátky


gettyimages 1131734973 676x452 14.4.2026 (SITA.sk) - Súdna rada SR v utorok vyberá kandidátku na post predsedníčky Najvyššieho správneho súdu SR. Ako vyplýva zo zverejnených materiálov, o post sa uchádzajú dve kandidátky.


Sudkyňu NSS SR Katarínu Benczovú navrhli jej kolegovia z rovnakého súdu Michal Matulník, Martin Tiso, Viola Takáčová, Eva Vékonyová a Jana Hatalová. Benczová pôsobí ako sudkyňa od roku 1996 a na NSS SR pracuje od roku 2021.

Druhou kandidátkou je Petra Príbelská, ktorú navrhli sudcovské rady Správneho súdu v Košiciach, Správneho súdu v Bratislave, Správneho súd v Banskej Bystrici a 14 sudcov NSS SR. Príbelská je sudkyňou od roku 2004 a na NSS SR pôsobí od roku 2021.

Konečné slovo pri vymenovaní zvolenej kandidátky do funkcie má prezident Peter Pellegrini. Nová predsedníčka NSS SR nahradí vo funkcii súčasného predsedu Pavla Naďa.


Zdroj: SITA.sk - O post predsedníčky Najvyššieho správneho súdu zabojujú dve kandidátky © SITA Všetky práva vyhradené.

Krajanské spolky odmietajú zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Apelujú na poslancov, aby návrh neschválili
<< predchádzajúci článok
Magyar: Zavedenie eura je strategickým cieľom novej vlády

