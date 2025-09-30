|
Utorok 30.9.2025
Meniny má Jarolím
Denník - Správy
30. septembra 2025
Krajčí ohlásil koniec v Hnutí Slovensko, Matovič nesúhlasí a vylúčiť chcú iba Krátkeho – VIDEO
Poslanca Rastislava Krátkeho chcú vylúčiť z poslaneckého klubu Hnutia Slovensko aj zo samotného hnutia. Informoval ...
30.9.2025 (SITA.sk) - Poslanca Rastislava Krátkeho chcú vylúčiť z poslaneckého klubu Hnutia Slovensko aj zo samotného hnutia. Informoval o tom na utorkovej tlačovej besede líder hnutia Igor Matovič. Dôvodom je hlasovanie za novelu Ústavy SR, aj napriek tomu, že deň predtým verejnosti povedal, že za zmeny v ústave nezahlasujú. Marekovi Krajčímu, ktorý hlasoval rovnako ako Krátky, chcú dať v klube aj v hnutí šancu.
O vyvodení zodpovednosti hnutie rozhodovalo hlasovaním na základe prístupu oboch poslancov. Krajčí svoje konanie oľutoval, no Krátky podľa slov Matoviča nepreukázal žiadnu vinu či pocit zodpovednosti z oklamania členov hnutia a ďalších miliónov ľudí. „Bolo by hanbou, aby tento človek zostal v klube či v hnutí,“ vyhlásil Matovič na adresu poslanca Krátkeho.
Krajčí svoju zodpovednosť prevzal a v utorok oznámil, že požiada o ukončenie členstva v poslaneckom klube aj v hnutí. Jeho ponuku práve vďaka jeho sebareflexii Matovič odporúča neprijať.
„Robím to s veľmi ťažkým srdcom, naše hnutie som mal rád, považujem ho za autentické protikorupčné hnutie a kolegov, s ktorými som pracoval doteraz si nesmierne vážim a mám ich ľudsky rád," povedal Krajčí na utorkovej tlačovej konferencii.
Krajčí povedal, že sa stotožňuje s hodnotami, ktoré sa do ústavy zakotvili, a plne za nimi stojí. Uznal však, že spôsobom, akým to spravil, a to na poslednú chvíľu, nebol v poriadku. „Je mi veľmi ľúto všetkých občanov, ktorí počuli nejaké naše vyjadrenie deň predtým, a potom boli v šoku z toho, čo sa udialo, a že som hlasoval inak," dodal.
Vysvetlil, že vždy bojoval za to, aby takáto ústava mohla byť schválená, no chcel, aby ju predkladalo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Potom však prišla tlačová beseda Roberta Fica a Krajčí si uvedomil, že táto šanca je na zmenu ústavy pravdepodobne posledná.
„A to spôsobilo veľké pnutie v mojom svedomí," dodal Krajčí s tým, že napokon s poslancom Rastislavom Krátkym dospeli krátko pred hlasovaním k záveru, že inak to urobiť skrátka nemôžu, a že si chcú v tejto veci zachovať čisté svedomie a hlasovať tak, ako im ústava prikazuje - v súlade s vedomím a svedomím. „Urobil som to aj preto tak, lebo som vedel, že v našom hnutí je sloboda a vedel som, že toto rozhodnutie bude veľmi neštandardné, ale opakovane som počúval Igora Matoviča, ktorý hovoril, že hlasujeme vždy slobodne, a preto som to aj urobil," vysvetli Krajčí.
Priznal, že to dal lídrovi hnutia vedieť na poslednú chvíľu a vyzdvihol súčasne jeho reakciu. Správu si prečítal, no nezareagoval na ňu, čím poslancom dal slobodu hlasovania a dal tak najavo, že si slobodu hlasovania ctí. Krajčí súčasne upozornil, že hlasoval slobodne podľa svojho svedomia, nebol nikým ovplyvňovaný, a že všetky ostatné teórie, ktoré sa šíria mediálnym priestorom, sú fámy.
Matovič pripomenul, že poslanec Krátky si vypýtal byť lídrom na tlačovej besede deň pred hlasovaním o novele ústavy. Na tlačovej besede konštatoval, že novelu ústavy z dielne vládnej koalície a Roberta Fica (Smer-SD) nepodporí.
„Keď som stál za jeho chrbtom, tak som tým slovám veril. Následne o 16:00 prebehla tlačová beseda Roberta Fica, ale my sme už neviedli o tom debatu, lebo ja som nepredpokladal, že niekto pustí bobek, že sa zrazu zľakne a nepochopí túto taktiku ako vydieranie zo strany Fica, aby silou mocou tu ústavu prilepil k sebe,“ povedal Matovič.
Na ďalší deň, tesne pred hlasovaním, prišla Matovičovi správa od Krajčího, že s Krátkym idú hlasovať presne naopak. Podľa Matoviča tak títo dvaja poslanci oklamali milióny ľudí, ktorí to celé sledovali. „Nejde len o našich voličov, ide o všetkých ľudí, ktorí majú právo vidieť, že politik urobí to, čo verejne sľúbi,“ zdôraznil líder hnutia s tým, že to bol pre všetkých šok a považuje to za zradu. Išlo tak podľa neho o čisté klamstvo.
Ako Matovič vysvetlil, nasledovala trojdňová debata s Krajčím a Krátkym. „Chceli sme poznať pravdu, a ešte niečo dôležitejšie sme chceli poznať. A to poznáte každý z osobného života. Odmalička to zažívame. Nie je problém urobiť chybu alebo spáchať nejaký hriech, ale je veľmi dôležité, ako sa následne k tomu postavíte. A toto bolo pre nás mimoriadne dôležité, aby sme v týchto debatách zistili najmä to, ako sú schopní vyvodiť zodpovednosť, ako schopní sú si priznať chybu a povedať, že pochybili a je im to ľúto,“ uviedol Matovič.
Po týchto troch dňoch podľa slov Matoviča sebareflexiou prešiel len Krajčí, naopak, u Krátkeho poslanci hnutia nezaregistrovali žiadny záchvev svedomia či snahu ospravedlniť sa. „Nezaregistroval som žiadne výčitky svedomia z oklamania miliónov ľudí,“ doplnil Matovič s tým, že Krátky nemal ani žiadny pocit viny z toho, že náhlu zmenu neoznámil ľuďom.
„Z rozhovorov s Krátkym som mal pocit, že mu záleží na pár desiatkach pozitívnych pochvalných správ z jeho bubliny, ale sú mu úplne ukradnuté milióny ľudí, ktoré podviedol,“ zdôraznil Matovič a podotkol, že Krajčí ukázal diametrálne odlišný prístup. „To bola pokora, zahanbenie, uznanie si viny a snaha niesť zodpovednosť,“ povedal predseda hnutia, podľa ktorého Krajčí reálne oľutoval, čo sa stalo a reálne chce za to prijať zodpovednosť.
„Rozhodli sme sa, že pri našom prístupe k týmto dvom ľuďom zvolíme kresťanský prístup, keďže obaja hovorili o kresťanských hodnotách. Že nebudeme pozerať na hriech, ale na to, ako sa hriešnik k tomu hriechu postaví,“ vysvetlil Matovič. Hnutie sa tak na základe toho rozhodlo vylúčiť Krátkeho z poslaneckého klubu aj samotného hnutia, a Krajčímu dať, naopak, šancu, aj keď sám požiadal o ukončenie členstva.
Zdroj: SITA.sk
